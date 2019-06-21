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Все про:мажоритарний округ (15) Слуга народу (62)

 Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах. ПЕРЕЛІК (оновлено)

Партія "Слуга народу" представляє своїх мажоритарників по всій Україні. Їхні імена поступово публікують на сторінці політсили в фейсбуці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Станом на 17:25 названо мажоритарників у 9 областях.

Вінницька область:

№ 11 - Пашковський Максим Ігорович

№ 12 - Драбівський Анатолій Григорович

№ 13 - Максименко Юрій Володимирович

№ 14 - Борзова Ірина Наумівна

№ 15 - Пращук Віталій Юрійович

№ 16 - Томляк Таїсія Сергіївна

№ 17 - Коваль Олександр Леонідович

№ 18 - Довгань Павло Олегович

Житомирська область:

№ 62 - Герасименко Ігор Леонідович

№ 63 - Кіцак Богдан Вікторович

№ 64 - Сигачов В'ячеслав Валерійович

№ 65 - Костюк Дмитро Сергійович

№ 66 - Грищенко Тетяна Миколаївна

№ 67 - Кузьміних Сергій Володимирович

Закарпатська область:

№68 - Пекар Олександр Вікторович

№69 - Токар Едгар Володимирович

№70 - Лаба Михайло Михайлович

№71 - Грабар Сергій Володимирович

№72 - Носа Вадим Іванович

№73 - Маргітич Іван Володимирович

Запорізька область:

№ 74 - Касай Геннадій Олександрович

№ 75 - Соха Роман Васильович

№ 76 - Шевченко Євген Володимирович

№ 77 - Штепа Сергій Сергійович

№ 78 - Боговін Віталій Вікторович

№ 79 - Яцик Юлія Григорівна

№ 80 - Гладкий Дмитро Вікторович

№ 81 - Мельник Павло Вікторович

№ 82 - Нікітіна Марина Вікторівна

Київська область:

№ 90 - Нестерчук Юрій Вікторович

№ 91 - Дунда Олег Андрійович

№ 92 - Колюх Валерій Вікторович

№ 93 - Скороход Анна Костянтинівна

№ 94 - Дубинський Олександр Анатолійович

№ 95 - Горобець Олександр Сергійович

№ 96 - Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

№ 97 - Галушко Микола Леонідович

№ 98 - Бунін Сергій Валерійович

Кіровоградська область:

№ 99 - Дануца Олександр Анатолійович

№ 100 - Мурд Ігор Юрійович

№ 101 - Кузбіт Юрій Михайлович

№ 102 - Петрощук Артем Васильович

№ 103 - Воронько Олег Євгенович

Львівська область:

№ 115 - Шубка Катерина Павлівна

№ 116 - Мельник Ростислав Леонідович

№ 117 - Фединяк Роман Анатолійович

№ 118 - Федецький Артем Андрійович

№ 119 - Кавецький Орест Юрійович

№ 120 - Голяк Леся Володимирівна

№ 121 - Саламаха Орест Ігорович

№ 122 - Шумський Андрій Миколайович

№ 123 - Квасецька Наталія Василівна

№ 124 - Камельчук Юрій Олександрович

№ 125 - Яворський Микола Миколайович

№ 126 - Наконечний Володимир Михайлович

Миколаївська область:

№ 127 - Пасічний Олександр Станіславович

№ 128 - Гайду Олександр Васильович

№ 129 - Копитін Ігор Володимирович

№ 130 - Негулевський Ігор Петрович

№ 131 - Черноморов Артем Олегович

№ 132 - Дирдін Максим Євгенович

Чернівецька область:

№ 201 - Лис Олена Георгіївна

№ 202 - Заремський Максим Валентинович

№ 203 - Мазурашу Георгій Георгійович

№ 204 - Божик Валерій Іванович

Чернігівська область:

№ 205 - Семінський Олег Валерійович

№ 206 - Поляков Антон Едуардович

№ 207 - Зуєв Максим Сергійович

№ 208 - Панченко Антон Олександрович

№ 209 - Зуб Валерій Олексійович

№ 210 - Пахомов Дмитро Анатолійович

Новина оновлюється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133599
 
 
 Топ коментарі
 
Расходимся ..бандюки , крысы сепары, местные князьки, грабители...ничего нового.
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Это все что надо знать избирателям про Дубинского... Подарите каждому это фото...Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 8370
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Конечно, нет! За кого надо, за того и проголосвала, но НЕ за Петра! Честно.
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ответ принял. умом я понимаю, что в список ринулась всевозможная шушара, но мне так хочется, что б таки смели всю эту двадцативосьмилетнюю систему, что б больше ни с кем "не договаривались". а мы позже конкретно спросим.
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В список не може кинутись шушера, бо він узгоджується в штабі СН, просто в багатьох округах в них нема реальних людей, а мажоритарка то така річ, що належність до партіїї не завжди грає роль, тому відповідальність за список на СН.
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Люди в округах есть, обычные нормальные люди. Те, которые не хотят или "стесняются" идти в политику) Почему-то как не посмотришь, кто идет в политику: адвакат, руководитель предприятия с ограниченной ответственностью по... например, укладке дорог, журналисты, которые побывали в различных партиях и блоках, в общем, не буду говорить громких слов, но... Нету, нету и всё, в списках тех, кто идёт реально изменить ДЛЯ людей жизнь в лучшую сторону. А даже, если такоевые таки и найдутся, то их причешут своей грязной гребенкой). И вообще я сомневаюсь, что Владимир видел списки и знает, кто идет в его партию. Идут туда те, у кого уже есть небольшой капатал и им нужно бОльше)
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Мы с Вами, похоже, оба наивные). Я не все списки смотрела, но в каждом из них обязательно встречаются знакомые фамилии тех, кто уже (неоднократно от разных партий) внес свой "вклад" в развитие нашей страны)). Вклад виден так, что чем дальше, тем хуже. Здесь у них - работа (Верховную Раду можно не брать в счет). А живут или потом (после того, как), будут жить, например, на Кипре). "Постоянно пьем чинзано, постоянно сыто - пьяно, о-йес,
Держим банко миллионо и плеванто на законо, о-йес."
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мертвечук твой выбор ?))) ты из 10% упоротой ватки ?)
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А по списку № 33 от антиукраинской команды "слуг не украинского народа" продажных ЗЕбилов идёт лютый враг Украины сепаратист Спивак Дмитрий Павлович редкая гнида из окружения рыгоАнальной стервы Н. Королевской, автор и ведучий антиукраинского кремлёвского медведчуковского «NewsOne». Участник коррупционных скандалов и махинаций с тендерами на поставками детского питания в садики и школы. Кормил детей дрянью. Погуглите. И он идёт в парламент только для того чтобы уничтожить государственность Украинской державы.
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НЕ КИЗДИ, ГЕББЕЛЬС! СПИВАК ВЫКИНУТ ИЗ СПИСКА В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ, НА СЛЕДУЮЩИЙ ЖЕ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОГЛАШЕНИЯ СПИСКА.
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если он перестанет врать, то рошения ему перестанет платить... ты требуешь невозможного
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№ 77 - Штепа Сергей Сергеевич..." Штепі що, вже щось пришили?
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А от Ив.-Франковска: антиукраинской команды " слуг "не понятно чьих ? Но не украинского народа идёт враг Украины но как уже "новое лицо" Роман Мулик. экс-депутат обл-рады от бандитской партии рыгоАналов. Он был преданным псом кремлёвскому холую ..резиденту ЗЭКУ - Иуде до 2014-го! С Муликом связана интересная история, этот рыгоАнальный прокремлёвский прихвостень экстренно сбежал, публично вышел из антиукраинской бандитской партии рыгоАналов 20 фев. 2014, когда после кровавых расстрелов на Майдане и гибели там Романа Гурика украинские активисты начали громить его ресторан в центре города, просто спасал своё барахло. Затем он на 5 лет затаился, а теперь гордо идёт в Раду как новое светлое лицо ЗЕбилов чтобы восстановить там антиукраинские силы лютых врагов Украинской государственности. .
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По моему округу новая неизвестная фамилия, если б был какой-то зашкваренный алень или местный депувор то его фамилия была бы известна )
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Побачу антоху яценко...не проголосую...не бачу
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уманські гондони підара (в поганому сенсі) і вбивцю антоху яйценка самі оберуть
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах. ПЕРЕЛІК (оновлено)
 
 
 
 
 
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