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 Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО

Підозрюваного у вбивстві одинадцятирічної Дар'ї Лук'яненко в Одеській області відправили в СІЗО на два місяці.

Про це повідомляє кореспондент "Громадського" з Київського міськсуду Одеси, передає Цензор.НЕТ.

Слідчий суддя вибрав для підозрюваного Миколи Тарасова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

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Тарасова найближчим часом планують направити на судово-психіатричну експертизу, щоб встановити, чи усвідомлював він свої дії.

Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства Дар'ї Лук'яненко.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133598
 
 
 Топ коментарі
 
Такое впечатление, что ты бредишь.
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на кол суку, заснять и показать всем, что б остальным педофилам отбило охоту подобное делать
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Все одно його позбавлення тирнету та "Г+Г" - не вилікує. Зебілізм - невиліковний.
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ЕГО ЗАДАЧА: В ЛЮБОЙ НОВОСТИ ИСПРАЖНЯТЬСЯ НА ЗЕЛЕНСКОГО.
ПРОСТО СПАМЬ ЕГО ГДЕ ВИДИШЬ, НЕ ЧИТАЯ.
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он просто @бнутый….. ведь нормальный человек на этой теме это дерьмо писать не станет …..
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Вопрос - а почему его отправили только в СИЗО а не вслед за Дарьей?!
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Потому что мы живем по Конституции и УК Украины, а не законам военного времени.
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на кол суку, заснять и показать всем, что б остальным педофилам отбило охоту подобное делать
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Скорее всего его определят в одиночку. Хозяйке СИЗО баран на шее не нужен.
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При совке ему бы светил 100% вышак, а при нашем правосудии это животное будут содержать в клетке за наши налоги. Государство потратит на его содержание столько, что на эти деньги можно было бы вылечить несколько онкобольных детей. Так кого сегодня защищает государство?
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Я очень надеюсь,что этот биомусор станет предметом для тестирования новейших мед.препаратов,особенно сильнодействующих,применяемых на войне против кацапов!
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Ничего страшного, не стоит так переживать за гражданина, его отпустят. Вначале под домашний арест, потом под ночной ночной домашний арест, а там, глядишь, кто-то из БПП или Доверяй делам возьмёт на поруки. У нас ведь реально сажают лишь атошников. А такое - тю, и за это сажать? Ну в крайнем случае дадут лет пять, через год УДО. Так что всё ещё впереди!
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А почему ты решил, что это будет кто-то из БПП, а не из слуг урода, который любит целовать мальчиков в живот ?
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На кол эту тварь, иначе,такое будет повторяться регулярно.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПідозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО
 
 
 
 
 
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