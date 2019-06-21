 Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО

Про це повідомляє кореспондент "Громадського" з Київського міськсуду Одеси, передає Цензор.НЕТ.
Слідчий суддя вибрав для підозрюваного Миколи Тарасова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
Тарасова найближчим часом планують направити на судово-психіатричну експертизу, щоб встановити, чи усвідомлював він свої дії.
Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.
У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства Дар'ї Лук'яненко.
21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.
ПРОСТО СПАМЬ ЕГО ГДЕ ВИДИШЬ, НЕ ЧИТАЯ.