 З березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks

Щохвилини їхнє число збільшується на 2 особи.
Про це йдеться на сайті ukrainianpeopleleaks.com, який у режимі онлайн підраховує кількість громадян, котрі залишили країну. Автор ідеї створення платформи невідомий. Назва сайту співзвучна з WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію з анонімних джерел.
Ukrainianpeopleleaks показує, скільки українців щохвилини залишають країну. Для підрахунку статистики використовували дані, які озвучив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, щомісяця з країни на заробітки їдуть 100 тис. осіб. За даними Міністерства соціальної політики, так чи інакше проблема трудової міграції стосується уже 9 млн осіб (зокрема сім'ї українців, які залишили країну).
До речі, в цьому році загроза впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена до консенсус-прогнозу МЕРТ. Уже зараз у більшості лікарень – дефіцит молодшого медичного персоналу. Крім цього, роботодавці скаржаться на брак робочих кадрів. У Національному банку також зазначають: серед основних загроз для України – трудова міграція.
Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL детально писав про те, як трудова міграція шкодить Україні.
С 2015 по 2017 уехало тоже очень много.
Пресмыкающиеся перед Педро, вы глухие или слепые, или бараны?
Свет включает- включатель.
Мозг- логика.
Или у вас и логика выключена?
Такими то темпами. Я одна в місті лишилась
Висновок - брехня! Але зараз ми це будемо бачити на "русских" сайтах, як бачимо про копачів Чорного Моря, чи про шумерів.
Уехать можно и навсегда, но можно и на неделю.
Безусловно, проблема кадрового дефицита в Украине, весьма серьезная и ее нужно решать.
Но не вбросами на тему "как опасно жить и работать в Европе".
так почему из нашего УССР не должны бежать ?
надо больше запретов еще ввести тогда точно вернутся..
про какое государство в смартфоне и диджитализацию
можно говорить когда даже Warner Brothers убрали
из укр.региона Steam и PS Store
Mortal Kombat 11
из за нашего закона про декоммунизацию...
про ВК Кинопоиск и WebMoney я уже молчу..
борьба с совком это не выпиливание памятников и переименовывание улиц
а прежде всего выпилиливание этого совка из экономики
Ага, как-то Климкин ляпнул что за такой-то термин из Украины выехало столько то человек, а вата и кремлеботы запилили сайт со счетчиком,что добавляет 2 каждую минуту
К реальности 1,3 миллиона не имеют никакого отношения.