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 Суспільство
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Все про:трудова міграція (91) заробітчани (218)

 З березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks

З України з 20 березня 2018-го виїхало понад 1,3 млн трудових мігрантів.

 Щохвилини їхнє число збільшується на 2 особи.

Про це йдеться на сайті ukrainianpeopleleaks.com, який у режимі онлайн підраховує кількість громадян, котрі залишили країну. Автор ідеї створення платформи невідомий. Назва сайту співзвучна з WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію з анонімних джерел.

Ukrainianpeopleleaks показує, скільки українців щохвилини залишають країну. Для підрахунку статистики використовували дані, які озвучив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, щомісяця з країни на заробітки їдуть 100 тис. осіб. За даними Міністерства соціальної політики, так чи інакше проблема трудової міграції стосується уже 9 млн осіб (зокрема сім'ї українців, які залишили країну).

До речі, в цьому році загроза впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена до консенсус-прогнозу МЕРТ. Уже зараз у більшості лікарень – дефіцит молодшого медичного персоналу. Крім цього, роботодавці скаржаться на брак робочих кадрів. У Національному банку також зазначають: серед основних загроз для України – трудова міграція.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL детально писав про те, як трудова міграція шкодить Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133596
 
   
 Топ коментарі
 
Брехня! Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
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При Пете люди ездили на Запад на заработки.
При Зеле люди стали туда вывозить свои семьи.
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Бегут люди от режима зебобиков...никто не хочет жить в паРаше...
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От вони - результати правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
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Барига вже другий місяць не керує, а лічильник все одно вважає що в хвилині 60 секунд і кожної хвилини двоє тікають.
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С 20- го марта 2018.
С 2015 по 2017 уехало тоже очень много.
Пресмыкающиеся перед Педро, вы глухие или слепые, или бараны?
Свет включает- включатель.
Мозг- логика.
Или у вас и логика выключена?
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Включи розум, вони не рахують реальних людей, вони вирішили що кожної хвилини виїзжають 2 людей і просто рахують хвилини.
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при Петі просто їздили на каву у Відень, а тепер - тільки на важку низькооплачувану роботу )))
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Чушь собачья, Цензор это вброс!. Это получается выехал каждый тридцатый житель Украины. Т.е. в среднем где-то 20-30 ваших знакомых уехало с марта. Согласны? Я нет ни одного. Это берхня или они считают всех выехавших за рубеж людей с территории Украины, не обязательно граждан Украины
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Ніхто не повернувся, у вас в місті люди ще є?
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Мабуть немає ))
Такими то темпами. Я одна в місті лишилась
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Щось у них важко із арифметикою, бо це 150 людей за годину. Кожну годину повний літак народ, чи масові черги на кордонах. Бо у цей же час люди їдуть у справах та відпочивати.
Висновок - брехня! Але зараз ми це будемо бачити на "русских" сайтах, як бачимо про копачів Чорного Моря, чи про шумерів.
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Понятия "уехало" и "иммигрировало", это немного разные вещи.
Уехать можно и навсегда, но можно и на неделю.
Безусловно, проблема кадрового дефицита в Украине, весьма серьезная и ее нужно решать.
Но не вбросами на тему "как опасно жить и работать в Европе".
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Это все какая то лажа... Уехало, приехало и что? Ну нет сдесь работы, работают там, создадут условия, будут работать на месте...
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Вернуть можно будет тех, кто на временные заработки выезжает. Тех, кто зам уже пускает корни, вернуть будет очень сложно. И не только из за размера дохода. Люди начнут ассимилироваться, особенно дети заробитчан, которые посещают местные школы, заводят знакомства и легко получат гражданство, многие выйдут замуж (возьмут в жены) местных ... Массового возвращения точно не будет, даже если доход в Украине вырастет раза в два.
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из совка бежали и будут бежать всегда
так почему из нашего УССР не должны бежать ?
надо больше запретов еще ввести тогда точно вернутся..
про какое государство в смартфоне и диджитализацию
можно говорить когда даже Warner Brothers убрали
из укр.региона Steam и PS Store
Mortal Kombat 11
из за нашего закона про декоммунизацию...
про ВК Кинопоиск и WebMoney я уже молчу..
борьба с совком это не выпиливание памятников и переименовывание улиц
а прежде всего выпилиливание этого совка из экономики
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Чего странного? Это же ЕВРООПТИМИСТЫ, вот и рванули виденьской кавы попить. Пока не напьются - не вернутся.
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Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников. З березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 754 З березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 754 З березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 5768
Ага, как-то Климкин ляпнул что за такой-то термин из Украины выехало столько то человек, а вата и кремлеботы запилили сайт со счетчиком,что добавляет 2 каждую минуту З березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 6160
К реальности 1,3 миллиона не имеют никакого отношения.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗ березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks
 
 
 
 
 
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