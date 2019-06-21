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 До 3 років в'язниці засудили няню, яка била дитину з ДЦП

Дзержинський районний суд Харкова визнав 48-річну жінку, яка працювала нянею 14-річної дівчинки з ДЦП, винною в побитті дитини з інвалідністю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області, жінка визнана винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування або умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом завдання побоїв, мучення або інших насильницьких дій).

"Суд призначив жінці покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. До вступу вироку в законну силу засудженій обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Держобвинувач просила суд призначити максимальне покарання, передбачене санкцією статті (5 років позбавлення волі), оскільки обвинувачена в ході судового слідства відмовлялася давати свідчення, намагалася перекласти відповідальність на матір дитини і не висловлювала каяття.

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"Після вивчення всіх матеріалів, буде вирішено питання про можливість подачі апеляційної скарги", - зазначають у пресслужбі прокуратури.

Як повідомлялося, в березні минулого року до правоохоронних органів звернулася мама 14-річної дівчинки - інваліда дитинства з ДЦП. Вона повідомила, що виявила на тілі дочки синці і численні ушкодження, після чого встановила в квартирі відеореєстратор. Камера зафіксувала, як няня била дитину, коли вони залишалися удвох.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133594
 
   
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Зараз усе змінилося, так - але взагалі-то у жіночих буцигарнях насильство над дітьми (а тим паче дітовбивство) завжди були найбільш зашкварними статтями.
За знущання вбити може і не вб'ють, але ставитися будуть як мінімум неприязно.
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Головне,щоб сєпаря на били, адже якщо сєпарь , то він палііітіческий, його трогаать ніззя, Мєдвєчяіук рєзультат гарантрує..
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Как грицца: лучше всего воспитывают детей те - у кого их нет. Няни такая подлая штука, они то мужа отобьют, то ребёнка побьют. Поэтому, всё нужно делать самой и доверять детей только проверенному человеку.
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- Хотя на моей памяти был один случай, - рассказывает Марина, сидевшая еще в 90-х, - когда к нам привезли женщину, которая молотком ребенка воспитывала. И тогда я в первый раз увидела, как все бабы встали в два ряда и ждали ее. Ее ждали реально убивать. Но мусора умудрились провести ее какими-то огородами и вывезти. Они поняли, что она не выживет, мы все вышли ее просто рвать.
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а шо дадуть мєнтам, шо мальчіка Кірілла пристрєлілі?
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Це вирішить суд на підставі матеріалів слідства та згідно з Кримінальним Кодексом.
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