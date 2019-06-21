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Все про:донос (14) Крим (6944) кримські татари (1368) штраф (288)

 Окупанти оштрафували і взяли підписку про невиїзд із кримського татарина Муратова за недонесення в ФСБ. ФОТО

Російські окупанти оштрафували на 10 тис. рублів і взяли підписку про невиїзд із Криму з кримського татарина, який не повідомив у ФСБ, що брат його дружини перебуває в Сирії.

Про це повідомила 21 червня "Кримська солідарність" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Суд визнав Муратова винним, оштрафував на 10 тис. рублів і взяв підписку про невиїзд", - йдеться в повідомленні про рішення підконтрольного РФ "Київського районного суду" окупованого Сімферополя.

У травні 2016 року у кримського татарина Муратова, ім'я якого адвокати не називають, пройшли обшуки і вилучили техніку. Російські окупанти заявили, що підозрюваний знав, що брат його дружини перебуває в Сирії, не сповістив про це "правоохоронні органи" і продовжував із ним спілкуватися.

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Окупанти оштрафували і взяли підписку про невиїзд із кримського татарина Муратова за недонесення в ФСБ 01

Окупанти оштрафували і взяли підписку про невиїзд із кримського татарина Муратова за недонесення в ФСБ 02
Окупанти оштрафували і взяли підписку про невиїзд із кримського татарина Муратова за недонесення в ФСБ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133591
 
 
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То они их депортируют. То не отпускают )) Горе им с ними ))
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правильно...штрафовать всех крымчан у кого нема в паспорте штампа от павлика морозова..
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Какие законы могут быть в Крыму после его незаконной аннексии?
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гебня стучать учила,йэвропеец...да и нэ цикавыть мэнэ мнение пернатых.
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не смеши,жыдоугробурят понял?сам?без вводной фюрера?
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Эх, как Чубаров рванул в Крым, единоверца выручать!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОкупанти оштрафували і взяли підписку про невиїзд із кримського татарина Муратова за недонесення в ФСБ. ФОТО
 
 
 
 
 
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