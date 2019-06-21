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Все про:Рябошапка Руслан (43) Рада суддів (28) Ткачук Олег (9)

 Абсолютна дурниця, за яку Ткачук відповість у судовому порядку, - Рябошапка про звинувачення в тиску АП на Раду суддів

Адміністрація президента Володимира Зеленського має намір подати в суд на голову Ради суддів Олега Ткачука через звинувачення в тиску на суддів.

Про це "Українським Новинам" повідомив заступник глави Адміністрації Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що публічна заява Ткачука про тиск чиновників Адміністрації на суддів та Раду суддів містить неправдиву інформацію.

"Це абсолютна дурість (звинувачення в тиску на суддів)! Ми ж не ідіоти, щоб дзвонити суддям... Це все відображає рівень розвитку одного з членів Ради суддів (Ткачука) і не більше",- сказав заступник глави Адміністрації.

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На його думку, ця заява є відповіддю деяким зацікавленим особам у судовій системі на ініціативу Зеленського переглянути результати судової реформи.

Рябошапка також повідомив, що зустрічався із заступником голови Ради суддів Вадимом Бутенком з метою обговорити судову реформу і для введення його до складу робочої групи з реформування судової влади.

"За свої слова він (Ткачук) мусить відповісти. За цю брехню, яку він поширює проти Президента і його команди. Він за це відповість. Звісно, в судовому порядку", - сказав він.

При цьому Рябошапка відмовився відповідати на запитання, чи виступає він за звільнення Ткачука з посади голови Ради суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133589
 
   
 Топ коментарі
 
Мы не давим на судей, а кто не согласен будет уволен- замечательно!!)
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Режим Зеленского начинает путь Ялынковича
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Это такая новая реформа от клована.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАбсолютна дурниця, за яку Ткачук відповість у судовому порядку, - Рябошапка про звинувачення в тиску АП на Раду суддів
 
 
 
 
 
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