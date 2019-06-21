 Глава Ради суддів Ткачук заявив про тиск на суддів з боку адміністрації Зеленського

Про це Ткачук заявив під час засідання Ради суддів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.
"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.
"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.
За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.
Заступник Ткачука Вадим Бутенко пообіцяв пояснити ситуацію, коли продовжиться засідання.
У ЗМІ раніше повідомляли про зустріч Рябошапки і Бутенка.
У коментарі журналістам Бутенко повідомив, що зустріч із Рябошапкою відбулася з ініціативи судді. Він висловив бажання увійти в робочу групу, яку адміністрація планує створити для оцінки судової реформи.
За даними LB.ua, конфлікт Ткачука і Бутенка почався ще з їхнього обрання на ці посади.
Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 85 тыс. грн для народных депутатов, которые проголосовали за коллегу в Верховной Раде или ее органах.
Глава государства подал проект закона в парламент в пятницу 21 июня.
Напомним, в. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций депутатам за нарушение этой нормы
В общем, жизнь начинается как в
сказкебасне.
странно!!!
ему не до того было.
Где!!!!!! Вызов в полицию, ГБР, СБУ пресс секретарши Зе-ЧМО за разглашение решения КС Украины по выборам????? Почему тишина???
так,вы твари под его сами постелились(((
(((читай решение КС о законности досрочных выборов
ещё 100 дней не прошло а зеля превратился в...
все буде по закону це єдине рішення в нинішній ситуації...
После желания провести анализ судебной петеной реформы, этот поц Зе решил сыграть на опережения...
https://www.sueddeutsche.de/politik/petro-poroschenko-der-ukrainische-praesident-macht-sich-die-justiz-gefuegig-1.3686177
Dessen Einfluss auf die Justiz ist nach wie vor enorm. Т.е., - его влияние на судебную систему остается огромным.
А с тех пор пахан коррупционного режима ещё сильнее испортил судебную систему, расставляя туда протухших запятнанных судей.
Эти авгиевы конюшни придётся чистить не один год после урода.
чем ближе час Ч тем громче.
координатор агент лолита.
О каких принципах демократии и авторитете может идти речь по отношению к судебной власти , которую народ не избирал , а большую часть они сами себя избирают, да еще Порошенко, который уже не Президент потому, что потерял доверие.
А , что судебная власть? - отменила краеугольный закон о "Незаконном збагаченни чиновников-коррупционеров" по которому можно не только получать зарплату чиновникам из бюджета и ни чего делать , но и использовать свое служебное положение доверенное народом для обогащения . Один только случай с Насыровым , - главой ДФС который должен приумножать бюджет, украл 2 млрд.грн. и что в результате, суд ему вернул залог в 100 милл. и загран паспорт, какая щедрость судей, только за счет бюджета, так пусть возместят 2 млрд. грн. Полная безответственность и пренебрежение Законом в ущерб народа и государства.
Демократии и авторитета захотели, так идите на выборы.