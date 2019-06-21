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Все про:Адміністрація_Президента (490) Ткачук Олег (9)

 Глава Ради суддів Ткачук заявив про тиск на суддів з боку адміністрації Зеленського

Голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску на суддів з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського. Він збирається звернутися в Генпрокуратуру і Держбюро розслідувань.

Про це Ткачук заявив під час засідання Ради суддів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.

Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.

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"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.

"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.

За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.

Заступник Ткачука Вадим Бутенко пообіцяв пояснити ситуацію, коли продовжиться засідання.

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У ЗМІ раніше повідомляли про зустріч Рябошапки і Бутенка.

У коментарі журналістам Бутенко повідомив, що зустріч із Рябошапкою відбулася з ініціативи судді. Він висловив бажання увійти в робочу групу, яку адміністрація планує створити для оцінки судової реформи.

За даними LB.ua, конфлікт Ткачука і Бутенка почався ще з їхнього обрання на ці посади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133588
 
   
 Топ коментарі
 
очковтирательство и дешёвые понты для зелеХторату
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Загалом, Зеленський не робить нічого нового. Через все це пройшла РФ ще 20 років тому. Зараз ми спостерігаємо становлення авторитарного режиму і культу особистості.
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ещё 100 дней не прошло а зеля превратился в овоща с договорняками, "разводом котят", и решалами
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде установить уголовную ответственность за неличное голосование. Текст соответствующего законопроекта № 10394 обнародовали на сайте парламента в пятницу.
Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 85 тыс. грн для народных депутатов, которые проголосовали за коллегу в Верховной Раде или ее органах.
Глава государства подал проект закона в парламент в пятницу 21 июня.
Напомним, в. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций депутатам за нарушение этой нормы
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очковтирательство и дешёвые понты для зелеХторату
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что предложил *патриот*свинарчук и что провел через раду кроме юрчелы?
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Хорошая есть басня у Крылова о лягушках, которые просили у богов себе царя.

В общем, жизнь начинается как в сказке басне.
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а шо порох так и ни чего не предложил за 5 лет??
странно!!!
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Тебя спрашивают, что там с законом про импичмент по состоянию на сейчас? Что, Зе не подписывает? Не хочет?
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Воно знає, тому й переводить стрілки. Відволікає увагу.
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Так что твой Хозяин внчнобухой рыг в зачатии предложил? Не съезжай!
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Визначись, убоге, діабетик чи п"яниця. Може нагадаєш, хто з ригами, ОДНОСТАЙНО, за Зе проголосував?
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он наПРстками с Гепой , Свынарчукамы и Ко занимался.
ему не до того было.
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"Тому для мене це ціль, не бачу перешкод, приведу розумних людей, не впораюся - піду. Тому йду на п'ять років і пропоную один з перших законів - закон про імпічмент", - заявив Зеленський. \\\\\\\ "Закон о ВСК и импичменте президента передали на подпись Зеленскому" Среда, 12 июня 2019 Я про це. Невже знову збрехав? Глава Ради суддів Ткачук заявив про тиск на суддів з боку адміністрації Зеленського - Цензор.НЕТ 8308


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подать. это не значит. что за него проголосуют. это как порох подавал за не прикосновенность и естественно не проголосовали.
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Правильно,Сажать за не личное голосование на 5 лет.В Польше так и делают. И еще кто не ходит на работу,увольнять с припиской в трудовой за прогулы. А то слуги народа нашлись как работягу можно за 3 часа что не был на работе уволить.Вот слуг народа нельзя увольнять.И никакие справки,больничные и тд не проходят. При верховной раде есть медпункт вот там пусть и получают освобождение от работы.А если часто будут болеть,выгонять с работы,Зачем нам больные депутаты . Здоровых валом.
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Вы все врете!!!! Да?

Где!!!!!! Вызов в полицию, ГБР, СБУ пресс секретарши Зе-ЧМО за разглашение решения КС Украины по выборам????? Почему тишина???
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Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского
так,вы твари под его сами постелились(((
(((читай решение КС о законности досрочных выборов


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Загалом, Зеленський не робить нічого нового. Через все це пройшла РФ ще 20 років тому. Зараз ми спостерігаємо становлення авторитарного режиму і культу особистості.
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узелинский стопудов у портнова консультации берет
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Цікаво, чи судді з Конституційного признаються про тиск?
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как же они признаются, это ж бабло назад отдавать
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Петруше? Только он больше всех заинтересован во внеочередных выборах. Пока балансирует на 5%,дальше- хуже! Через пару месяцев никто и не вспомнить о жирном мародера. Сдох- и ладно.🤣
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ещё 100 дней не прошло а зеля превратился в овоща с договорняками, "разводом котят", и решалами
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Vadym Tsyrkalyuk
ещё 100 дней не прошло а зеля превратился в...
Глава Ради суддів Ткачук заявив про тиск на суддів з боку адміністрації Зеленського - Цензор.НЕТ 4692

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Треба переводити усі кінцеві справи-вироки вищих апеляційних суддів за територіальні межі України, наприклад в Лондон і не буде більше ніякого тиску і ніякої корупції...
все буде по закону це єдине рішення в нинішній ситуації...
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а Лондону воно потрібно аж бігом - наші справи розглядати? де вони для цього суддів візьмуть і хто їм платитиме? а закони вони які використовуватимуть? українські? а звідки судді в Лондоні знають українські закони? чи вони спочатку наші вузи повинні скінчити? утопія.
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Наплевал АП на Конституцию . И голову конституционного суда задавили своей нахрапистостю
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После желания ЗЕ провести анализ судебной петеной реформы, этот поц решил сыграть на опережения и замутить воду.
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Сміливець Глава Ради суддів Ткачук заявив про тиск на суддів з боку адміністрації Зеленського - Цензор.НЕТ 5015 Игокович
После желания провести анализ судебной петеной реформы, этот поц Зе решил сыграть на опережения...
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странно...дядька только "собирается" обратиться в органы, а языком мелет на право и на лево! не удивлюсь, если выяснится, что это тело петин "кадр" - "стиль" и "почерк" однотурового...
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О каком "беспристрастном" арбитре он говорит. Вы давно себя дискредитировали приползая на " ковер" к бывшему за указаниями. Молчал бы. Вам по 12 млн.давали за принятие "правильного" решения в КС.Что теперь отобрали и стали беспристрастными.
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Судебная реформа, о которой так много говорили, в реальности была попыткой Порошенка подчинить себе всю судебную систему, о чём все прекрасно знают, не только в Украине, но и в Европе. Немцы писали прямо обо всем этом ещё в 2017-ом
https://www.sueddeutsche.de/politik/petro-poroschenko-der-ukrainische-praesident-macht-sich-die-justiz-gefuegig-1.3686177

Dessen Einfluss auf die Justiz ist nach wie vor enorm. Т.е., - его влияние на судебную систему остается огромным.

А с тех пор пахан коррупционного режима ещё сильнее испортил судебную систему, расставляя туда протухших запятнанных судей.
Эти авгиевы конюшни придётся чистить не один год после урода.
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консервы Блока Патриотов Путина взрываются.
чем ближе час Ч тем громче.
координатор агент лолита.
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зашевелилось продажное кодло в мантиях! Хоть по началу меня Зеленский не впечатлял, но сейчас нравится все больше.
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Ткучук це креатура Януковича, пізніше протягнута далі по службовій драбині Порошенком. Мабуть, і при Януковичі його просував Потрох, тож Ткачук ручний песик Потроха. Оце й уся правда.
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Людина Чесний голос подала, а круки вже хмарою над ним. Правду не забрешете й не залякаєте, все одно переможе. Крутії, брехуни, інтригани, запроданці, попит на вас все одно з 2014 року в Україні падає! Бійтесь. Україна й не таку чортівню бачила, та жиє - найбільша країна Європи, агресивну рашку спинила. Крокуєм до ЄС і НАТО, а з цими спільнотами сила точно зросте! Будьмо!
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Судья не должен лгать таким образом. В отставку.
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Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах", - зачитал он заявление.Источник: https://censor.net.ua/n3133588

О каких принципах демократии и авторитете может идти речь по отношению к судебной власти , которую народ не избирал , а большую часть они сами себя избирают, да еще Порошенко, который уже не Президент потому, что потерял доверие.
А , что судебная власть? - отменила краеугольный закон о "Незаконном збагаченни чиновников-коррупционеров" по которому можно не только получать зарплату чиновникам из бюджета и ни чего делать , но и использовать свое служебное положение доверенное народом для обогащения . Один только случай с Насыровым , - главой ДФС который должен приумножать бюджет, украл 2 млрд.грн. и что в результате, суд ему вернул залог в 100 милл. и загран паспорт, какая щедрость судей, только за счет бюджета, так пусть возместят 2 млрд. грн. Полная безответственность и пренебрежение Законом в ущерб народа и государства.
Демократии и авторитета захотели, так идите на выборы.
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