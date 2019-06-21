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 До КС надійшло подання 51 нардепа щодо конституційності закону про мову

До Конституційного суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності Основному закону (конституційності) закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст конституційного подання розміщено на сайті КС у рубриці "На розгляді суду".

Як зазначається в тексті подання, уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і співголова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський.

Читайте також: ЗНО з української мови не склали 16% абітурієнтів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133585
 
 
 Топ коментарі
 
Що робить язик русскіх гнид в Україні?
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Сейчас КС созванивается с Зеленским "нам находить что-то протеричивое или не надо?..."
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Ну если палубии и рошенки там что-то заложили противоречивое и КС отменит - виноват будет, конечно же, Зеленский. В КС поступило представление 51 нардепа относительно конституционности закона о языке - Цензор.НЕТ 8392
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до тех пор, пока каждому русскоговорящему нне буду говорить: "я тебя не понимаю, позови переводчика" будет существовать русский язык в Украине.
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Долженков Олександр Валерійович
18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». До КС надійшло подання 51 нардепа щодо конституційності закону про мову - Цензор.НЕТ 4001
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Сейчас КС созванивается с Зеленским "нам находить что-то протеричивое или не надо?..."
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Главное, что оппоблок ни в чем не виноват, правда?
А Зеленский - теперь власть, и его задача защищать Украину в том числе и от пятой колонны.
Не справится - будет виноват, никакие отмазки на "папередников" не помогут.
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Навіть мама моя, якій вже 73, один раз такій "Данецкай" (не переселенці, ні, жительки м. Донецьк, яка приїхала лікуватись на підконтрольну територію!) у відповідь на її "Я Ваш язик не панимаю" сказала "Я Вашу мову не розумію"!
73 рокі мамі, живемо в Одесі!
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Балякання - не отдадим!
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Ну если жить надоело вперед! Можете вместе с коломойским судом(Киевский Окружной Суд) сыграть в русскую рулетка! Вперед!
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В КС поступило представление 51 нардепа относительно конституционности закона о языке
вот и твари со щелей полезли
ну,если КС выборы не отменил,то есть шанс ,что закон отменят(
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Сговор "донецких" и "зеленских". Приготовьте ваши кошельки !
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html

тут и про суд
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😀 Прикормленный зебобиками КС признает закон не конституционным...
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ВаЗЕлин, президент конечно, знатный. Щас ещё подадут, что это за Украина такая...
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им резина за счастье будет,не дай Бог полыхнёт..
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та я не особо и против,хай полыхнёт...
рыгло бродит по столице не оглядываясь...
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Мені байдуже до шин, в мене зброя в руках...., можу і на 180 повернутись...
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та ухайдохать можно и с молотка и с подшипника с рогатки...зброя то такэ,як казав маркевич...
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Надо отменять этот закон ,он совершенно глуп и опасен в реалиях двуязычной Украины !!
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свинья русская, пшла за перебрик, гнида!
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Совершенно глуп это ты и тебе подобные, а за 28 лет язык страны можно было и выучить, притесняют русскоязычных? вперед в лднр там рай для русскоговорящих
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Расскажи почему? Очень интересно)) В чем его опасность для меня, украинца владеющего и русским и украинским?
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А він вже не може, йому вже заборонили казати "а то путин нападет". Не кашерно До КС надійшло подання 51 нардепа щодо конституційності закону про мову - Цензор.НЕТ 2372
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алекс,короче - тебе столько ..ёв натолкали,что,наверное,всё же легче выучить украинский.. До КС надійшло подання 51 нардепа щодо конституційності закону про мову - Цензор.НЕТ 3721
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А можна побачити увесь список із 51-ти одної гниди.
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Они безгранично наглые, и их задача расшатать тут ситуацию. Вот и шатают.
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Помнишь наглые глазки чечёткина? У этих такиежэ
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А что эти депутаты хотят, чтобы у нас функционировал такой закон о государственном языке, как в кацапии ?
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У корови теж язик, тільки сказати нічого не може.

Що ці русскощелепові роблять у мене вдома в Україні? Треба за сраним віником сходити.
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І головне, ні одно зебіла. Мовчать суки, позапихали свої язики в задниці. А чого ж так? Ви за ЦЕ голосували, чого ж мовчите, падли?
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А судьи Конституционного суда уверены, что если они станут движущей силой пророссийского реванша, то их не повесят возмущенные граждане Украины?
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Уверены походу и имеют для этого основания. Из тех кто мутил при Януковиче ведь никого не повесили.
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ща через этих мудней из кс отменят все украинское в украине что порох и парламент 5 лет создавал. нужен бунт и разгром кс пока кс не разгромил украину
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решала уже с КС порешал, рыги куют железо пока горячо
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**** православна вчора бачила що робить народ Грузії коли керівництво держави заграє з Х...лом. Те саме буде і в нас!
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как жрать украинские продукты, так челюсть не мешает, а как за 28 лет выучить украинский язык, так челюсти не такие. Не нравиться язык государства в котором живете- по компасу на восток
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Президент Малороссии В.А.Зеленский поддерживает это представление лично и через свою администрацию свой офис.
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Після позавчорашнього рішення КСУ я здогадуюсь про наступне.
Жуть. І не хочеться наврочити...
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Ці гниди риго-аналівськи ваще оборзелі, може зробити як у Тбілісі, та винести клятих уперед копитами!!!!
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Ще з самого початку зєлєбєня заявив що Закон про мову потрібно переглянути , шифер це підтвердив . Прецедент вже є з жуковим в Харкові , тоді зєля сказав що нехай кернес сам розбирається . Той розібрався . Прийшла черга мови ? Без бєні такі речі не рухаються , тому потрібні бали перед путєним . Отже гарантовано що КС прийме рішення що закон не відповідає Конституції . Це буде повний пи.дець Україні . Зазєлі ви цього хотіли ? Євреї не штовхайте Україну в прірву антисемітизму , адже вже був в Умані 1653 рік.
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Хотелось бы посмотреть полный список гнид - врагов Украины. Иначе их назвать нельзя.
В их любимой расеи ОДИН государственный язык. А из Украины они мечтают сделать воронью слободку?
А ЗЕЛЯ НИ ГУ-ГУ. Вы слышите 73%-ные?
Снова будете за этих уродов голосовать?
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Потрібен Закон про Дерусифікацію, або подолання наслідків російської окупації України. Поляки та фіни дерусифікацію провели миттєво. Чия мова - того влада і Росія це чудово розуміє. Якщо владу в Україні нарешті отримають українці, то існування Росії буде під великим питанням.
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Люди, які проти вільної України - назвали себе. Правда, як шило з мішка вилізла. Мова для любого народу - це безкровна зброя проти ворога: свій - чужий. Це древній генетично-культурний код народу, його сила. Тому рашка так ретельно знищує всі мови, куди дотягнеться. Гомо совєтікус вже наробила: маєм війну і вату. І агресор Пу... нагадує: наш інтєрес там, где наш язик. Та Україна й не таких бачила. Будьмо! Слава Україні!
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Чтобы дурню по ущемлению не писали выдержка из Конституции (русские - вы же, как славяне, славянсие языки понимаете и украинский в том числе):


Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

И вот закон о языке:

7. Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов'язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом.
8. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України.

Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України.
2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
3. Порядок застосування кримськотатарської мови та інших мов корінних народів, національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

И что вам не нравится? Может быть есть такие страны, где чиновники могут государственного языка не знать и его игнорировать? А дома на каком хотите на том и говорите.
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* - Валерия Новодворская: "Русский язык - орудие ликвидации независимой Украины"

- К.Маркс :У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.

- Ліна Костенко: Нації помирають не від інфаркту: спочатку їм віднімає мову…

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через місяць вибори, от гниди і почали на мову гавкати.
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Багато хто з наших людей не розуміють,що мова це над важливо.Особливо у протистоянні Московії.Саме Московія використовує свій язик,у війні проти України.
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Мова , це найголовніший інструмент експансії імперії .
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