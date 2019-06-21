 До КС надійшло подання 51 нардепа щодо конституційності закону про мову

Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст конституційного подання розміщено на сайті КС у рубриці "На розгляді суду".
Як зазначається в тексті подання, уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і співголова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський.
18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».
А Зеленский - теперь власть, и его задача защищать Украину в том числе и от пятой колонны.
Не справится - будет виноват, никакие отмазки на "папередников" не помогут.
73 рокі мамі, живемо в Одесі!
вот и твари со щелей полезли
ну,если КС выборы не отменил,то есть шанс ,что закон отменят(
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html
тут и про суд
рыгло бродит по столице не оглядываясь...
Що ці русскощелепові роблять у мене вдома в Україні? Треба за сраним віником сходити.
свою администрациюсвой офис.
Жуть. І не хочеться наврочити...
В их любимой расеи ОДИН государственный язык. А из Украины они мечтают сделать воронью слободку?
А ЗЕЛЯ НИ ГУ-ГУ. Вы слышите 73%-ные?
Снова будете за этих уродов голосовать?
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
И вот закон о языке:
7. Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов'язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом.
8. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України.
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України.
2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
3. Порядок застосування кримськотатарської мови та інших мов корінних народів, національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
И что вам не нравится? Может быть есть такие страны, где чиновники могут государственного языка не знать и его игнорировать? А дома на каком хотите на том и говорите.
* - Валерия Новодворская: "Русский язык - орудие ликвидации независимой Украины"
- К.Маркс :У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.
- Ліна Костенко: Нації помирають не від інфаркту: спочатку їм віднімає мову…