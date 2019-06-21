 До КС надійшло подання 51 нардепа щодо конституційності закону про мову

Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст конституційного подання розміщено на сайті КС у рубриці "На розгляді суду".

Як зазначається в тексті подання, уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і співголова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський.

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