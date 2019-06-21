 "Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв

Про це голова української парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар'єв повідомив у Facebook, передає Главком

"Приїхали з Віталієм Гайдукевичем в Харків поговорити про незаконне перейменування проспекту генерала-правозахисника Григоренка в проспект сталінського генерала Жукова. Як приймати протизаконні рішення, то всі вони браві сміливі. Як ми приїхали - сховалися як щури. Кернес втік, за ним секретар харківської міськради. Виставили на амбразуру голову прес-служби, але той не є відповідальною особою: документ не готував, не голосував, не підписував", - розповів нардеп.

"А відповідальні відчувають, що у них будуть проблеми. Своєму місту вони роблять зло - у Донецьку і Луганську все теж починалося з деукраїнізації. Харків зробив перший крок в цьому напрямку", - зазначив Ар'єв.

Він повідомив, що планує вимагати від правоохоронних органів притягнути до відповідальності "всіх причетних до порушення закону про декомунізацію".