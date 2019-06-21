 "Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв

Про це голова української парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар'єв повідомив у Facebook, передає Главком
"Приїхали з Віталієм Гайдукевичем в Харків поговорити про незаконне перейменування проспекту генерала-правозахисника Григоренка в проспект сталінського генерала Жукова. Як приймати протизаконні рішення, то всі вони браві сміливі. Як ми приїхали - сховалися як щури. Кернес втік, за ним секретар харківської міськради. Виставили на амбразуру голову прес-служби, але той не є відповідальною особою: документ не готував, не голосував, не підписував", - розповів нардеп.
"А відповідальні відчувають, що у них будуть проблеми. Своєму місту вони роблять зло - у Донецьку і Луганську все теж починалося з деукраїнізації. Харків зробив перший крок в цьому напрямку", - зазначив Ар'єв.
Він повідомив, що планує вимагати від правоохоронних органів притягнути до відповідальності "всіх причетних до порушення закону про декомунізацію".
почему "как" крысы???)они и есть самые настоящие крысы)походу, там весь горсовет сплошная крысиная нора)))
Кернес и его свита гнусные существа непонятного рода.
Да, это дело серьезное, учить пересичных как надо жить))
А "ТЕПЕРЬ УЖ ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ"
"Благодарен Зеленскому за мудрость": Кернес собирается восстановить памятник Жукову и переименовать проспект.
Вот что сказала пресс-секретарь прєзіка: "Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии".
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/398992-blahodaren-zelenskomu-za-mudrost-kernes-sobyraetsia-vosstanovyt-pamiatnyk-zhukovu-y-pereymenovat-prospekt
але що тобі доведеш, клоуноботе, коли в тобі говорить голос крові.
2. ЭТО МНЕНИЕ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ, А НЕ САМОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
3. СЛОВА ГЕПЫ В ЭТОЙ ССЫЛКЕ ВООБЩЕ НЕ ПРИВОДЯТСЯ.
ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ, ПРОДОЛЖАЙ МАНИПУЛИРОВАТЬ И ДАЛЬШЕ, СОЕВЫЙ ГЕББЕЛЬС
виходить, що прессекретутка Мендель, щоб уникнути відповідальності, злила свого шефа в унітаз і віддала рішення Гепі. чудово!
доречі - капс дуже зношує клавіатуру
ИНТЕРЕСУЮТ ЛИШЬ ДЕЛА ТЕХ, КТО БЫЛ У ВЛАСТИ И КТО В НЕЙ НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС. ИЗ ЭТОГО И ДЕЛАЮ ВЫВОДЫ
RESPECT
Вот что сказала пресс-секретарь прєзіка: "Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии".
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/398992-blahodaren-zelenskomu-za-mudrost-kernes-sobyraetsia-vosstanovyt-pamiatnyk-zhukovu-y-pereymenovat-prospekt
То Ар'єв вже всі справи в ПАРЄ владнав? Я читав ерефію повертають. Чи це йому вже не цікаво?
А ведь Кернес при Сталине уже давно где-то в Сибири лес пилил бы, а при Жукове без винтовки Днепр форсировал!
https://www.youtube.com/watch?v=cbDzWpV2fJw