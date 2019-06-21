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Все про:Ар'єв (219) Кернес (269) Харків (1398) декомунізація (242)

 "Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв

Міський голова Харкова Геннадій Кернес відмовився спілкуватися з нардепом Володимиром Ар'євим, який прибув у місто у справі про повернення проспекту Григоренка імені радянського маршала Жукова.

Про це голова української парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар'єв повідомив у Facebook, передає Главком

"Приїхали з Віталієм Гайдукевичем в Харків поговорити про незаконне перейменування проспекту генерала-правозахисника Григоренка в проспект сталінського генерала Жукова. Як приймати протизаконні рішення, то всі вони браві сміливі. Як ми приїхали - сховалися як щури. Кернес втік, за ним секретар харківської міськради. Виставили на амбразуру голову прес-служби, але той не є відповідальною особою: документ не готував, не голосував, не підписував", - розповів нардеп.

"А відповідальні відчувають, що у них будуть проблеми. Своєму місту вони роблять зло - у Донецьку і Луганську все теж починалося з деукраїнізації. Харків зробив перший крок в цьому напрямку", - зазначив Ар'єв.

Він повідомив, що планує вимагати від правоохоронних органів притягнути до відповідальності "всіх причетних до порушення закону про декомунізацію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133584
 
   
 Топ коментарі
 
"Спрятались как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев
почему "как" крысы???)они и есть самые настоящие крысы)походу, там весь горсовет сплошная крысиная нора)))
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У ПЕТЬКИ БЫЛО 5 ЛЕТ, ЧТОБЫ С ЭТИМИ КРЫСАМИ РАЗОБРАТЬСЯ. ПОЧЕМУ НЕ РАЗОБРАЛСЯ? "Спрятались как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев - Цензор.НЕТ 9543
А "ТЕПЕРЬ УЖ ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ"
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"Спрятались как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев
почему "как" крысы???)они и есть самые настоящие крысы)походу, там весь горсовет сплошная крысиная нора)))
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Не обижайте животных.
Кернес и его свита гнусные существа непонятного рода.
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Вот и посмотрим как "новые лица" во власти разберутся с Кернесом.
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Зачем ждать новых лиц? Луценко за что зарплату получает?
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Выпивоха,прокуратура ОБЯЗАНА открывать дело при ЯВНОМ нарушении закона!!!! НЕМЕДЛЕННО!
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Почему же как? Руснявые крысы, так и говорите.
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"прибыл в город по делу о возвращении"

Да, это дело серьезное, учить пересичных как надо жить))
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Пересичных крыс? Крысу учить - что мертвого лечить, но можно палкой заставить...
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У ПЕТЬКИ БЫЛО 5 ЛЕТ, ЧТОБЫ С ЭТИМИ КРЫСАМИ РАЗОБРАТЬСЯ. ПОЧЕМУ НЕ РАЗОБРАЛСЯ? "Спрятались как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев - Цензор.НЕТ 9543
А "ТЕПЕРЬ УЖ ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ"
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а зєбєні вистачило тридцять днів, щоб передати рішення про переіменування в руки гепи. Зебіли, досить на пєцьку кивати, коли у вашого зєні морда крива.
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А ПРИ ЧЕМ ТУТ ЗЕЛЯ? КАКИЕ ПЕРЕДАЧИ ГЕПЕ? ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТЫ ВООБЩЕ НЕСЕШЬ?

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укурюй, здебіле
"Благодарен Зеленскому за мудрость": Кернес собирается восстановить памятник Жукову и переименовать проспект.
Вот что сказала пресс-секретарь прєзіка: "Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии".
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/398992-blahodaren-zelenskomu-za-mudrost-kernes-sobyraetsia-vosstanovyt-pamiatnyk-zhukovu-y-pereymenovat-prospekt

але що тобі доведеш, клоуноботе, коли в тобі говорить голос крові.
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1. А ПОЧЕМУ ЖЕ ТЫ НЕ ПРИВЕЛ ПОЛНУЮ ЦИТАТУ ИЗ ЭТОЙ ССЫЛКИ (ОТМЕЧАЮ ЖИРНЫМ)? "У меня нет личного мнения. Я вам сказала, что есть закон Украины и там существует правовая коллизия. Она должна решаться исключительно территориальной общиной. Сейчас мэр Харькова должен взять на себя ответственность как главный арбитр в этой ситуации, а не становиться на чью-либо одну сторону".
2. ЭТО МНЕНИЕ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ, А НЕ САМОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
3. СЛОВА ГЕПЫ В ЭТОЙ ССЫЛКЕ ВООБЩЕ НЕ ПРИВОДЯТСЯ.

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ, ПРОДОЛЖАЙ МАНИПУЛИРОВАТЬ И ДАЛЬШЕ, СОЕВЫЙ ГЕББЕЛЬС "Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3549
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тобто, прессекретутка Мендель (з підписками на Жиріновського, Зюганова та іншої свинособачої ьіліти) призначена не зейлом? чи таки ним? ок. добре.
виходить, що прессекретутка Мендель, щоб уникнути відповідальності, злила свого шефа в унітаз і віддала рішення Гепі. чудово!
доречі - капс дуже зношує клавіатуру
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МЕНЯ АБСОЛЮТНО НЕ ИНТЕРЕСУЮТ ФАНТАЗИИ СОЕВЫХ, ПОДПИСКИ МЕНДЕЛЬ, РАВНО КАК И С КЕМ ОНА ДОЛБИТСЯ И Т.Д. И Т.П.
ИНТЕРЕСУЮТ ЛИШЬ ДЕЛА ТЕХ, КТО БЫЛ У ВЛАСТИ И КТО В НЕЙ НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС. ИЗ ЭТОГО И ДЕЛАЮ ВЫВОДЫ
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петекантропы, что за закон приняла рада при пете о декоммунизации, что какой-то гепа на этот закон клал. Или он не нарушил закон? Где Вятрович, КМ, петин генпрокурор? Куда они спрятались?
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а ты из какой страны?? по секрету--в Украине ВСЕ, кроме конченных лохов, кладут на закон.
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Соевый, за соблюдением законности следит прокуратура. Где вопли прокуроров и генпрокурора о незаконности гепы? Если гепа не нарушил закон, то что это за закон про декоммунизацию на который ссылаются Вятрович и КМ?
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А ЧО Ж ТОГДА ВЫ, ПРИДУРКИ, ПРЕТЕНЗИИ ВЫДВИГАЕТЕ ТОЛЬКО ЗЕЛЕ (1 МЕСЯЦ), НО УПОРНО НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ ЛУЦЕНКО И Т.Д. (ДЛИННЫЙ СПИСОЧЕК ЗА 28 ЛЕТ)?
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а тому, зебуїне, що зараз при владі кловун. І все міняється виключно на гірше.
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ПОЖИВЕМ - УВИДИМ. СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ЛИШЬ 1 МЕСЯЦ КАДЕНЦИИ.
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ТЮ, НУ ТАК НАЧИНАЙ ГНАТЬ НА РОСТОВ. ВОЖЖИ И ПЛЕТЬ УЖЕ ПОДГОТОВИЛ, БОРЦУН? "Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7616 ИЛИ ТОКА ПАЛЬЦАМИ ПО КЛАВЕ СТУКАТЬ МОЖЕШЬ?
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походу гепі приймати рішення доручив зебуїн. зебіли, ваш вихід.
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Гепа спішить зробити свої темні справи зараз, поки в креслі генпрокурора сидить блазень Луценко. Новий генпрокурор не буде покривати Гепу.
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гепа дякує за "мудрость" зовсім не луцику, а зєбєні, зеклоуноботе.
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а гепа і є крисюк гидкий, падло кацапське!! до готелю Національної поїдте, може крисюк там??
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як це мовчить? воно само сказало - "нехай приймає рішення гепа".
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до речі, віталій гайдукевич професійний патріот,що,погодьтеся не часто зустрічається
RESPECT
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Зараз підспіваю зебілам.Питання к ********.(Я його п'ять років задаю).Чому оте пацюкоподібне жиденя не в тюрмі?
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зараз підспіваю порохоботам. "Спрятались, как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев - Цензор.НЕТ 5984 чи цьому пацюкоподібному жиденяті при президенстві іншого пацюкоподібного жиденяти (з захриплим голосом) щось загрожує? "Спрятались, как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев - Цензор.НЕТ 4574
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для клоуноботів - ні, для тих, хто має розум в голові - так.
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арьевы так и нэ второпалы,шо токо физическое замечание кернесам установит душевное равновесие...
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Так порох его отмазал,как впрочем и всех этих тварей
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"Благодарен Зеленскому за мудрость": Кернес собирается восстановить памятник Жукову и переименовать проспект.

Вот что сказала пресс-секретарь прєзіка: "Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии".

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/398992-blahodaren-zelenskomu-za-mudrost-kernes-sobyraetsia-vosstanovyt-pamiatnyk-zhukovu-y-pereymenovat-prospekt
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Этого Арьева недавно уличили в коррупции. Теперь бегает доказывает какой он патриот.
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Давно пора эту крысу на ноль помножить....
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Григоренко - это гордость Украины в полном смысле этого слова. Он останется в истории Украины навсегда. А товарищ Жюков останется для украинцев известен тем,что в 1943г. мобилизовал на освобожденных территориях всех мужчин и сразу же бросил их в бой практически без оружия, как в фильме Михалкова.
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твоя жена может тоже заявляет, что не дает соседу в дымоход. да, заявлял, один раз, а реально по городу молчание, про это ни единого борда. когда надо--- на каждом мусорном контейнере "обращение к народу".
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Этот крысеныш Гепа и его депутаты это российские ***** пытающиеся в Харькове делать хаос, вернуть россию , создать ХНР /харьковскую народную республику/. В 2014 у них не получилось , простили, теперь опять колотятся. И боюсь, что эти суки в своих действиях кооперируются с российскими кураторами. Пора Зеленскому прекращать кататься по заграницам, а вместе с МВД, СБУ навести шухер в этом крысином логове. Как бы потом было не поздно.
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герой? а сам чего? давай, в атаку! чмо на кенгурации объявило, что ты тоже преЗЕдент. или забыл?
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Цим повинна займатися прокуратура (однопартієць Ар'єва Луценко).

То Ар'єв вже всі справи в ПАРЄ владнав? Я читав ерефію повертають. Чи це йому вже не цікаво?
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"Спрятались, как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев" - от кого Гепа сбежал, эту крысу, как ты выражаешься крышевал твой шоколадный Пахан, и Гепа никуда не тикал, эта рошеновская воровская шайка и есть хозяева Харькова, так что не делай понты, Арьев, слезь с дерева.
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Boris Borisenko‏ @BorisenkoBoris 20 июн.

А ведь Кернес при Сталине уже давно где-то в Сибири лес пилил бы, а при Жукове без винтовки Днепр форсировал!

"Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8454
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эти крысы из горсовета пережили 3 президента почти не меняя состава. их никто никогда не трогал и они вытворяли всё, что вздумается гепе и Ко. Зеле срочно нужно множить на ноль эту банду, и начинать с чернова.
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зєля нікого ні на що не буде множити. досить вже щоки надувати, клоуноботе.
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Почему рыхлый слюнявый арьев, а не группа захвата сбу реагирует на предательство кернеса?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв
 
 
 
 
 
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