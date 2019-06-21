EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  6602  30
Все про:Грузія (537) Клімкін (1435) Долгов (18)

 Саме так реагувала би будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста, - Клімкін про демарш посла України Долгова в парламенті Грузії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що пишається вчинком посла України в Грузії Ігоря Долгова, який на знак протесту залишив виступ в грузинському парламенті президента Міжпарламентської Асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.

"Я особисто пишаюсь вчинком нашого Посла у Грузії і мого доброго друга Ігоря Долгова. Саме так – виважено і гідно – реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста", - написав дипломат на своїй сторінці в Фейсбук у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

При цьому глава МЗС України висловив впевненість, що Грузія зможе впоратися з подіями, які відбуваються в країні, самостійно.

"А події, які зараз відбуваються в Грузії, – справа виключно наших грузинських друзів. І я впевнений, що вони дадуть цьому раду", - написав Клімкін.

Читайте також: В сутичках у Грузії постраждали 240 протестувальників і поліцейських

Саме так реагувала би будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста, - Клімкін про демарш посла України Долгова в парламенті Грузії 01

Протести в Тбілісі почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

Внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133582
 
   
 Топ коментарі
 
Мдя... православний комуніст...
 показати весь коментар
 
Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии
бидло-кацапів потрібно брати за роги і ставити в стійло для худоби
 показати весь коментар
 
выходки православного русского коммуниста ))))) Здесь же каждое слово само себя взаимоисключает )) Ну у них и мусор в голове ))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
выходки православного русского коммуниста ))))) Здесь же каждое слово само себя взаимоисключает )) Ну у них и мусор в голове ))
 показати весь коментар
 
 
Ну бандерівець-жидофашист же проконало. Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии - Цензор.НЕТ 9999
 показати весь коментар
 
 
Та вони могли б назвати і вегетаріанськими салоїдами і щиро би повірили в висер.)
 показати весь коментар
 
 
А парад пионеров с иконами в ********** тебя не взаимоисключает? Или ты,мразь парашная,из ненависти к выбору Украинского народа готова себе яйца откусить?
 показати весь коментар
 
 
оксюморон, але після гебіста ***** у церкві я вже не здивований
 показати весь коментар
 
 
Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии
бидло-кацапів потрібно брати за роги і ставити в стійло для худоби
 показати весь коментар
 
 
при отсутствии тяжёлой ********* и демарш сгодится...
 показати весь коментар
 
 
А Береза еще бы провел короткую разъяснительную беседу... как с шуфричем и бойко
 показати весь коментар
 
 
Ой, зебіли відзовуть Долгова з послів; ой, відзовуть... Конторам є на що ставити: відзовуть до нового року, чи після?
 показати весь коментар
 
 
А фамилии им специально подбирают? Климкин, Долгов.... Это хреново выглядит - как на людях срутся, но на самом деле адыннорот. Ах да, назаменимый, как и Луценко, и Шокин..
Хотя, если вспомнить сцынка Петка в британском ВУЗе.... Батя ездит и клянчмит санкции против Параши, а это говно такое вытворяет..... "украинцы" бл.
Прямо до мозга пяток.
(за Зелю даже и не говори.те Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии - Цензор.НЕТ 7022 )
 показати весь коментар
 
это еще ничего фамилии, может быть и хуже - Козлов
 показати весь коментар
 
 
А то что росийская тварь приперлась в парламент Грузии это вас козлов, не беспокоит?
 показати весь коментар
 
 
А то что если я недоволен фамилиями наших дупломатов, ибо смахивают на парашников, это из вашего трона не обозревается? Че, даже очевидное буду тут расписывать словно вы лечитесь от тугодумия что-ли?
 показати весь коментар
 
Тугодум, твоя фамилия - Козлов. Не то чтобы я противник козлов, но твоя фамилия мне тоже очень не нравиться, а тем более твой кацапский менталитет, хотя... просто ты - идиот с нарасии!
 показати весь коментар
 
Почему грузины пускают на свою территорию клятых москалей? Мы не пускаем, прибалты, тоже, не говоря уже о других. Они должны стать изгоями цивилизованного общества, вместе со своими коммуняками, Жириновскими, Скабеевыми и прочими фуфлыжниками. А то обиделся дипломат. В таком случае надо брать с собой каратиста Парасюка или Усика, чтобы контролировать ситуацию.
 показати весь коментар
 
 
Ну, пускают потому, что у власти в нынешней Грузии скрытое прокремлевское лобби. А, по поводу "мы не пускаем"... Ну, погодите немного - сейчас пройдут выборы в ВР...
 показати весь коментар
 
 
Вот станет Бойко председателем Верховной Рады, с помошью ЗЕ-Слуг-Урода и мы тоже начнем пускать в ВР москалей.
 показати весь коментар
 
 
А, извините какого хр..на посол Украины вообще там делал на этой " ...славной ассамблее"?! Но, что поперся туда ради своего демарша? Бред какой-то!
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то он там РАБОТАЛ.
Работа у послов такая: присутствовать на всех государственно важных событиях, что бы передать своему правительству всю информацию, что видел собственными глазами.
СМИ как бы доверия мало.
 показати весь коментар
 
 
Да, но теперь это приходится расхлебывать грузинским властям. Немало еще кровушки прольется.
 показати весь коментар
 
Патриоты - успокойтесь!
Думайте головой: уж точно не послу государства надо "бить морды", "стучать туфлей" или "кричать и материться".
Посол сделал максимум того, что позволительно послу в нормальном государстве.
 показати весь коментар
 
 
на выходки православного русского коммуниста,

Да, дедушка Ленин от стыда сгорит от таких "православных коммунистов!"...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаме так реагувала би будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста, - Клімкін про демарш посла України Долгова в парламенті Грузії
 
 
 
 
 
 вгору