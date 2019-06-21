 Саме так реагувала би будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста, - Клімкін про демарш посла України Долгова в парламенті Грузії

"Я особисто пишаюсь вчинком нашого Посла у Грузії і мого доброго друга Ігоря Долгова. Саме так – виважено і гідно – реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста", - написав дипломат на своїй сторінці в Фейсбук у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
При цьому глава МЗС України висловив впевненість, що Грузія зможе впоратися з подіями, які відбуваються в країні, самостійно.
"А події, які зараз відбуваються в Грузії, – справа виключно наших грузинських друзів. І я впевнений, що вони дадуть цьому раду", - написав Клімкін.
Протести в Тбілісі почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.
Внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.
бидло-кацапів потрібно брати за роги і ставити в стійло для худоби
*********и демарш сгодится...
Хотя, если вспомнить сцынка Петка в британском ВУЗе.... Батя ездит и клянчмит санкции против Параши, а это говно такое вытворяет..... "украинцы" бл.
Прямо до мозга пяток.
(за Зелю даже и не говори.те )
Работа у послов такая: присутствовать на всех государственно важных событиях, что бы передать своему правительству всю информацию, что видел собственными глазами.
СМИ как бы доверия мало.
Думайте головой: уж точно не послу государства надо "бить морды", "стучать туфлей" или "кричать и материться".
Посол сделал максимум того, что позволительно послу в нормальном государстве.
Да, дедушка Ленин от стыда сгорит от таких "православных коммунистов!"...