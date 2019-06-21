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Все про:Грузія (537) Клімкін (1435) Долгов (17)

 Саме так реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста, - Клімкін про демарш посла України Долгова в парламенті Грузії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що пишається вчинком посла України в Грузії Ігоря Долгова, який на знак протесту залишив виступ в грузинському парламенті президента Міжпарламентської Асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.

"Я особисто пишаюсь вчинком нашого Посла у Грузії і мого доброго друга Ігоря Долгова. Саме так – виважено і гідно – реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста", - написав дипломат на своїй сторінці в Фейсбук у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

При цьому глава МЗС України висловив впевненість, що Грузія зможе впоратися з подіями, які відбуваються в країні, самостійно.

"А події, які зараз відбуваються в Грузії, – справа виключно наших грузинських друзів. І я впевнений, що вони дадуть цьому раду", - написав Клімкін.

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Саме так реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста, - Клімкін про демарш посла України Долгова в парламенті Грузії 01

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

Внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133582
 
   
 Топ коментарі
 
Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии
бидло-кацапів потрібно брати за роги і ставити в стійло для худоби
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выходки православного русского коммуниста ))))) Здесь же каждое слово само себя взаимоисключает )) Ну у них и мусор в голове ))
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Мдя... православний комуніст...
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выходки православного русского коммуниста ))))) Здесь же каждое слово само себя взаимоисключает )) Ну у них и мусор в голове ))
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Ну бандерівець-жидофашист же проконало. Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии - Цензор.НЕТ 9999
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Та вони могли б назвати і вегетаріанськими салоїдами і щиро би повірили в висер.)
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оксюморон, але після гебіста ***** у церкві я вже не здивований
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Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии
бидло-кацапів потрібно брати за роги і ставити в стійло для худоби
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при отсутствии тяжёлой ********* и демарш сгодится...
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А Береза еще бы провел короткую разъяснительную беседу... как с шуфричем и бойко
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Ой, зебіли відзовуть Долгова з послів; ой, відзовуть... Конторам є на що ставити: відзовуть до нового року, чи після?
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А фамилии им специально подбирают? Климкин, Долгов.... Это хреново выглядит - как на людях срутся, но на самом деле адыннорот. Ах да, назаменимый, как и Луценко, и Шокин..
Хотя, если вспомнить сцынка Петка в британском ВУЗе.... Батя ездит и клянчмит санкции против Параши, а это говно такое вытворяет..... "украинцы" бл.
Прямо до мозга пяток.
(за Зелю даже и не говори.те Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии - Цензор.НЕТ 7022 )
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это еще ничего фамилии, может быть и хуже - Козлов
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А то что росийская тварь приперлась в парламент Грузии это вас козлов, не беспокоит?
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Почему грузины пускают на свою территорию клятых москалей? Мы не пускаем, прибалты, тоже, не говоря уже о других. Они должны стать изгоями цивилизованного общества, вместе со своими коммуняками, Жириновскими, Скабеевыми и прочими фуфлыжниками. А то обиделся дипломат. В таком случае надо брать с собой каратиста Парасюка или Усика, чтобы контролировать ситуацию.
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Ну, пускают потому, что у власти в нынешней Грузии скрытое прокремлевское лобби. А, по поводу "мы не пускаем"... Ну, погодите немного - сейчас пройдут выборы в ВР...
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А, извините какого хр..на посол Украины вообще там делал на этой " ...славной ассамблее"?! Но, что поперся туда ради своего демарша? Бред какой-то!
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Да, но теперь это приходится расхлебывать грузинским властям. Немало еще кровушки прольется.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаме так реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста, - Клімкін про демарш посла України Долгова в парламенті Грузії
 
 
 
 
 
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