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Все про:Грузія (537) затримання (2927) протест (900)

 Поліція затримала 305 учасників акції протесту в Грузії

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє про 305 затриманих у ході акції протесту в Тбілісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в поширеній у п'ятницю заяві МВС.

"Всі ці особи були затримані за вчинення різних злочинів. Вони знищили автомашини поліції і громадян, влаштували погром в об'єктах приватної власності, чинили опір поліції", - повідомили в МВС.

Порушено кримінальну справу за статтею 225 КК Грузії - організація, керівництво і участь в груповому насильстві. "Слідство вивчить всі факти насильства і буде дана правова оцінка щодо тих осіб, за допомогою яких мирна акція перетворилася на насильницьку", - йдеться в заяві.

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У ній наголошується, що будуть вивчені і можливі факти перевищення сили поліцейськими.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

В результаті зіткнень у Тбілісі постраждали 240 протестувальників і поліцейських.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133575
 
 
 Топ коментарі
 
Похоже ничему история грузинскую власть не учит. Повторяют украинский опыт осени 2013. Разгон студентов, избиение демонстрантов и пошло- поехало. Требовали отставки Захарченко, в итоге Небесная сотня, Яник и его шобло в Ростове. Неужели грузинская власть скурила учебник мировой истории.
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Михаил Саакашвили призывает грузинскую полицию не подчиняться преступным приказам действующих грузинских властей и перейти на сторону народа.
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Скоро рабочие и крестьяне подтянутся, так сразу и перейдут))
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карлсона среди них не было ?
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Похоже ничему история грузинскую власть не учит. Повторяют украинский опыт осени 2013. Разгон студентов, избиение демонстрантов и пошло- поехало. Требовали отставки Захарченко, в итоге Небесная сотня, Яник и его шобло в Ростове. Неужели грузинская власть скурила учебник мировой истории.
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Та ще й враховуючи вогняний темперамент грузинської нації... у порівнянні з ними українці - просто еталон холоднокровної нордичної незворушності Поліція затримала 305 учасників акції протесту в Грузії - Цензор.НЕТ 7982
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПоліція затримала 305 учасників акції протесту в Грузії
 
 
 
 
 
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