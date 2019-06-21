EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  562  25
Матеріали за темою:
Все про:опитування (365) судова реформа (849) Центр Разумкова (40)

 Третина українців підтримує судову реформу, проведену в 2014-2019 роках, - Центр Разумкова

30,7% громадян висловили свою підтримку змін у системі правосуддя, які відбулися в Україні протягом останніх 4 років. Також трохи більше половини опитаних (52,2%) зізналися, що не стежать за змінами в судовій системі, і майже стільки ж (55%) отримують інформацію про діяльність судів винятково зі ЗМІ.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова і презентованого в п'ятницю, 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

60,6% опитаних вважають позитивними прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя, а 68,3% підтримують створення нового Верховного Суду з нуля.

59% позитивно оцінили можливість для людей не з системи - адвокатів і вчених претендувати на посади суддів, а 59,9% підтримали введення нових правил судового процесу.

При цьому 42,1% опитаних визнали, що судова реформа зараз на етапі активної реалізації, і вимагає ще низки важливих кроків, таких як реформа адвокатури (64,9%), реформа правової освіти (66,2%), введення єдиних стандартів правничої професії (71,5%), реформа прокуратури (74,4%), реформа органів досудового слідства (73,2%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування

Всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Також, згідно з опитуванням судовій системі довіряє 46% відвідувачів судів

71,6% опитаних визнають, що рішення було законним і справедливим. Про це йдеться в звіті "Ставлення громадян до судової системи", презентованому 21 червня в Києві Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

При цьому 35,6% опитаних виступали в судових процесах позивачами, 18% - відповідачами, 8,5% - підсудними, 7,8% - потерпілими, 14,8% - свідками, а 15,3% ставилися до членів сім'ї учасника судового процесу.

Опитування учасників судових засідань проводилося на виході з приміщень судів з 11 по 25 лютого 2019 року. Дослідження проводилося на виході зі 100 судів, сумарно було опитано 1107 респондентів у всіх регіонах України (крім АР Крим). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

Також читайте: До робочої групи Зеленського з напрацювання проекту судової реформи мають входити лише професіонали, - в.о. глави колишнього ВСУ Гуменюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133572
 
 
 Топ коментарі
 
А маріонеточний режим кровавого бариги провів якусь "рехформу"?.............. Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 г.г. – Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 3938
 показати весь коментар
 
Ну,своих же упырей поставил,значит "провёл".
 показати весь коментар
 
ясно... значит выкопать Рюриковича, оживить пусть реформирует, а Порошенко закопать нах...
Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 г.г. - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 9297
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну да, теперь надо судьям больше платить, чем при кровавом режиме))
 показати весь коментар
 
 
Что, уже оказывается, что плохая "судебная реформа" от Порошенко?
 показати весь коментар
 
ясно... значит выкопать Рюриковича, оживить пусть реформирует, а Порошенко закопать нах...

 показати весь коментар
 
 
А он уже и так себя закопал, рехформатор хренов ...
 показати весь коментар
 
Этот центр вообще то из этических соображений при розумкове советнике зе нужно прикрыть
 показати весь коментар
 
 
Цей центр, взагалі-то, лежить під Гриценком... Ім'я батька зебіла - ще нічого не говорить...
 показати весь коментар
 
Може говорить прізвище мачухи того, як ви пишете, зебіла (мостова). Тієї самої, що ("Я не такая! Я жду трамвая...") перескочила з ліжка його тата (третього, якщо не помиляюсь) у ліжко його тодішнього співробітника - "настаящіва паловніка" (четвертого, відповідно).
 показати весь коментар
 
Голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску на суддів з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського.
Про це він заявив під час засідання Ради суддів, передає прес-служба Ради суддів.
"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.
"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.
"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.
За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.
https://www.facebook.com/judiciarypressoffice/posts/2295057494042318
 показати весь коментар
 
 
Это ***** себе не позволять на суды влиять??? Ну ну... Поржал
 показати весь коментар
 
А маріонеточний режим кровавого бариги провів якусь "рехформу"?.............. Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 г.г. – Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 3938
 показати весь коментар
 
 
Ну,своих же упырей поставил,значит "провёл".
 показати весь коментар
 
 
И кто эта треть? Судьи, их помощники, прокурорские и прочие мусара?..
Еще бы они ее не поддерживали, при таких маетках, машинах и гектарах земли в личном пользовании!
 показати весь коментар
 
 
Через год выяснится..что все реформы Пороха хорошие...и новых уже не надо...😀
 показати весь коментар
 
 
30,7% граждан высказали свою поддержку изменениям в системе правосудия, которые произошли в Украине на протяжении последних 4-х лет.
А остальные 69,3% - это простые зебылы, не?
 показати весь коментар
 
Робіть щось зі своєю головою. Чи в храм, чи до психіатра. Ви, реально, одеримі Порохом. Центр "разумкова"
 показати весь коментар
 
 
Зараз ютуб засрала реклама Парашенківського "голосу"
За чий рахунок банкет?
 показати весь коментар
 
Мне интересно,эта треть опрошенных,когда нибудь обращалась в суд?И каково их финансовое состояние?Где опрашивали?В Козине?А тех у кого квартиры чёрные риэлторы отбирают опрашивали?Или пенсионеров каких у которых денег даже на обращение в суд нет?
 показати весь коментар
 
 
справедливости ради: то, что человек получает мелкую пенсию - сугубо его личная проблема. Надо было меньше гулять в молодости, не получать ЗП в конвертах и нарабатывать стаж. У моего отца пенсия 11тыс грн, суммарного стажа лет 50 при возрасте в 56.

Я вот сейчас работаю и знаю, что у меня не будет пенсии но это мой выбор и я точно не буду плакаться ибо до пенсии доживать не планирую, я живу сейчас))))
 показати весь коментар
 
Главный центр пиара Зе-команды ...ватный центр Януковича-Разумковича.
 показати весь коментар
 
центра разумкова? центр им.папы главы партии слуги народа...
в духе времени,блеать...
 показати весь коментар
 
подожди, это та треть которая её говнит в комментах называя "петиной рехформой" по поводу и без повода?)))))) или есть какая-то другая "треть"? И что же по итогу получается? ментовская реформа - суперская а авакян - бог воплоти, судебная - нормальная, силовой блок - гуд, тарифами президент не управляет, зарплаты президент не выдаёт, дороги президент не ремонтирует, нужно посадить всех виновных за Илловайск... посадить на руководящие места... А олигархи на самом деле - крутые ребята и меценаты?

ПЕРЕМОГА, ЗЕбилы, открывайте шампанское! Осталось еще Супрун попереть и вернуть мафиозным мед-кланам их доходы.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТретина українців підтримує судову реформу, проведену в 2014-2019 роках, - Центр Разумкова
 
 
 
 
 
 вгору