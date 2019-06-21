 Третина українців підтримує судову реформу, проведену в 2014-2019 роках, - Центр Разумкова

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова і презентованого в п'ятницю, 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

60,6% опитаних вважають позитивними прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя, а 68,3% підтримують створення нового Верховного Суду з нуля.

59% позитивно оцінили можливість для людей не з системи - адвокатів і вчених претендувати на посади суддів, а 59,9% підтримали введення нових правил судового процесу.

При цьому 42,1% опитаних визнали, що судова реформа зараз на етапі активної реалізації, і вимагає ще низки важливих кроків, таких як реформа адвокатури (64,9%), реформа правової освіти (66,2%), введення єдиних стандартів правничої професії (71,5%), реформа прокуратури (74,4%), реформа органів досудового слідства (73,2%).

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Всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Також, згідно з опитуванням судовій системі довіряє 46% відвідувачів судів

71,6% опитаних визнають, що рішення було законним і справедливим. Про це йдеться в звіті "Ставлення громадян до судової системи", презентованому 21 червня в Києві Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

При цьому 35,6% опитаних виступали в судових процесах позивачами, 18% - відповідачами, 8,5% - підсудними, 7,8% - потерпілими, 14,8% - свідками, а 15,3% ставилися до членів сім'ї учасника судового процесу.

Опитування учасників судових засідань проводилося на виході з приміщень судів з 11 по 25 лютого 2019 року. Дослідження проводилося на виході зі 100 судів, сумарно було опитано 1107 респондентів у всіх регіонах України (крім АР Крим). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

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