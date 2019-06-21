 Третина українців підтримує судову реформу, проведену в 2014-2019 роках, - Центр Разумкова

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова і презентованого в п'ятницю, 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.
60,6% опитаних вважають позитивними прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя, а 68,3% підтримують створення нового Верховного Суду з нуля.
59% позитивно оцінили можливість для людей не з системи - адвокатів і вчених претендувати на посади суддів, а 59,9% підтримали введення нових правил судового процесу.
При цьому 42,1% опитаних визнали, що судова реформа зараз на етапі активної реалізації, і вимагає ще низки важливих кроків, таких як реформа адвокатури (64,9%), реформа правової освіти (66,2%), введення єдиних стандартів правничої професії (71,5%), реформа прокуратури (74,4%), реформа органів досудового слідства (73,2%).
Всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.
Також, згідно з опитуванням судовій системі довіряє 46% відвідувачів судів
71,6% опитаних визнають, що рішення було законним і справедливим. Про це йдеться в звіті "Ставлення громадян до судової системи", презентованому 21 червня в Києві Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
При цьому 35,6% опитаних виступали в судових процесах позивачами, 18% - відповідачами, 8,5% - підсудними, 7,8% - потерпілими, 14,8% - свідками, а 15,3% ставилися до членів сім'ї учасника судового процесу.
Опитування учасників судових засідань проводилося на виході з приміщень судів з 11 по 25 лютого 2019 року. Дослідження проводилося на виході зі 100 судів, сумарно було опитано 1107 респондентів у всіх регіонах України (крім АР Крим). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1%.
Про це він заявив під час засідання Ради суддів, передає прес-служба Ради суддів.
"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.
"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.
"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.
За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.
https://www.facebook.com/judiciarypressoffice/posts/2295057494042318
Еще бы они ее не поддерживали, при таких маетках, машинах и гектарах земли в личном пользовании!
А остальные 69,3% - это простые зебылы, не?
За чий рахунок банкет?
Я вот сейчас работаю и знаю, что у меня не будет пенсии но это мой выбор и я точно не буду плакаться ибо до пенсии доживать не планирую, я живу сейчас))))
в духе времени,блеать...
ПЕРЕМОГА, ЗЕбилы, открывайте шампанское! Осталось еще Супрун попереть и вернуть мафиозным мед-кланам их доходы.