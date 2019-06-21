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 Запуск ринку електроенергії не призведе до збою в електропостачанні міст, - Чех

Запуск ринку електроенергії з 1 липня не призведе до проблем з електропостачанням споживачів, ніяких відключень електроенергії у містах не буде.

Про це заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех, пишуть Українські новини.

"Електроенергія буде подаватися споживачам вчасно і в необхідних обсягах. Передумов для технологічних розладів або обмеження в обсягах подачі електроенергії старт ринку не створює", - заявив Чех.

Радник міністра також підкреслив, що реформа готувалася не один рік і енергетики передбачили можливі сценарії, дефіциту в енергосистемі не буде.

"Не буде проявів нестачі електроенергії, яка призведе або до технологічних розладів, або до планових відключень споживачів", - запевнив Чех.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року в Україні повинна бути запущена нова модель оптового ринку електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії", що є другим етапом енергореформи. Роздрібний ринок електроенергії почав працювати з 1 січня 2019 року. Запуск ринку електроенергії – зобов'язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущений вчасно, і запевнив, що тарифи на електроенергію для населення не зростуть.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133571
 
 
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а что рыжая гнида разве не занималась дамбасом? разви она не гудела?

А пинкис разве не занимался свиносявкой? что тут нового?
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Повсеместных сбоев не будет, а вот рост цен спустя некоторое время обеспечен.
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соевые. забудьте об этом.
Или будет вам сначала так как в Грузии а потом как в Ливии. Уже никто свиномразь после реформизма целой не выпустит.
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