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 Прощання з Дмитром Тимчуком відбудеться в суботу

Церемонія прощання з депутатом Верховної Ради від "Народного фронту", координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком, відбудеться в суботу, 22 червня.

Церемонія розпочнеться о 10:00 в Будинку офіцерів у Києві. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

"У суботу, 22 червня, о 10:00 в Будинку офіцерів відбудеться церемонія прощання з народним депутатом "Народного фронту", координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком, який трагічно загинув 19 червня", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Основна версія загибелі Тимчука - самогубство, - прокуратура

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій.

За даними прокуратури м.Києва, основною версією загибелі Тимчука є самогубство. Він перебував у депресивному стані і в останній тиждень перед загибеллю не виходив із дому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133569
 
 
 Топ коментарі
 
Человек пришел в Раду, чтобы достойно работать и не воровать у народа, об этом показывает его декларация. Респект Человеку и земля пухом.
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если убийство - это прямое следствие избрания зе и возвращения рыгов во главе с портновым который и обещал такой сценарий, если это самоубийство - это тоже прямое следствие избрания зе как депресивный фактор. все плохо. а дядька хороший был
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Не сочиняйте, каким боком Зеленский ему угрожал, что он это сделал, он как месяц у власти.
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НФ требовал посмертно наградить Тымчука...
Но это не этично, в свете его самоубийства, да ещё в постели с любовницей.
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Так , шокобидлу вигідно вбивство журналіста подати як самовбивство
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А что случилось на самом деле, уже никто не узнает. Царство небесное.
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Не понятно, у Пашинского рыльце в пушку и чем он мог шантажировать Тымчука, не ясно.
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Адля тебя однохренственно, что угроза, что шантаж?
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Здесь на цензоре, каждый день кто-то кому-то угрожает))
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если убийство - это прямое следствие избрания зе и возвращения рыгов во главе с портновым который и обещал такой сценарий, если это самоубийство - это тоже прямое следствие избрания зе как депресивный фактор. все плохо. а дядька хороший был
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Не сочиняйте, каким боком Зеленский ему угрожал, что он это сделал, он как месяц у власти.
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Тымчук обещал, что зе сядет за нарушение Конституции...
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Хочется подкинуть версию для продажных порошкоботов - кровавый наркоман начал физическую расправу над всеми, кто когда либо нелестно отзывался о нём. И уничтожены будут даже те, кто просто не голосовал за Зеленского.
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Спецом для зебилов вещающих в защиту зебилопрезика что "он всего месяц у власти" сообщаю, что всего через месяц пребывания у власти Пороха были успешно освобождены Славянск и Краматорск. Это так, напоминание....
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"...возвращения рыгов во главе с портновым ")) Пиши исЧо!
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Украину иудеи превратили в Зимбабве беспредел нищета убийства журналистов и проукраинских активистов, напрочь отсутствует свобода слова и независимая журналистика..
Земля пухом..
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RIP
...
І так, у версії із суїцидом або тим паче нещасним випадком - не вірю.
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Человек пришел в Раду, чтобы достойно работать и не воровать у народа, об этом показывает его декларация. Респект Человеку и земля пухом.
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