 Прощання з Дмитром Тимчуком відбудеться в суботу

Церемонія розпочнеться о 10:00 в Будинку офіцерів у Києві. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

"У суботу, 22 червня, о 10:00 в Будинку офіцерів відбудеться церемонія прощання з народним депутатом "Народного фронту", координатором групи "Інформаційний спротив" Дмитром Тимчуком, який трагічно загинув 19 червня", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій.

За даними прокуратури м.Києва, основною версією загибелі Тимчука є самогубство. Він перебував у депресивному стані і в останній тиждень перед загибеллю не виходив із дому.