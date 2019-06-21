 Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради

Про це йдеться на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, президент зазначив, що звільнення глави МВС належить до повноважень Верховної Ради.

"Звільнення з посади Міністра внутрішніх справ України згідно з Конституцією України здійснюється за поданням Прем’єр-міністра України та належить до повноважень Верховної Ради України", - зазначено у відповіді.

Зеленський пояснює, що відповідно до вимог Закону України "Про Кабінет Міністрів України" член Кабінету Міністрів України може бути звільнений з посади Верховною Радою України шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку, за поданням Прем’єр-міністра України та за власною ініціативою. Аналіз чинного законодавства свідчить, що відсторонення від посади та/або звільнення з посад службових осіб Президентом України можливе стосовно тих осіб, які призначаються Президентом України.

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"Ураховуючи конституційні засади поділу державної влади та правового порядку в Україні, законодавчо визначені підстави для участі Президента України у відстороненні від посади та ухваленні рішення щодо звільнення з посади Міністра внутрішніх справ України наразі відсутні", - підсумував президент.