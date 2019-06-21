 Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова: це належить до повноважень Верховної Ради

Про це йдеться на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, президент зазначив, що звільнення глави МВС належить до повноважень Верховної Ради.
"Звільнення з посади Міністра внутрішніх справ України згідно з Конституцією України здійснюється за поданням Прем’єр-міністра України та належить до повноважень Верховної Ради України", - зазначено у відповіді.
Зеленський пояснює, що відповідно до вимог Закону України "Про Кабінет Міністрів України" член Кабінету Міністрів України може бути звільнений з посади Верховною Радою України шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку, за поданням Прем’єр-міністра України та за власною ініціативою. Аналіз чинного законодавства свідчить, що відсторонення від посади та/або звільнення з посад службових осіб Президентом України можливе стосовно тих осіб, які призначаються Президентом України.
"Ураховуючи конституційні засади поділу державної влади та правового порядку в Україні, законодавчо визначені підстави для участі Президента України у відстороненні від посади та ухваленні рішення щодо звільнення з посади Міністра внутрішніх справ України наразі відсутні", - підсумував президент.
такое двуличное....
И внести нового министра МВС в ВР тоже нема полномочий...
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Якби Зе дотримувався Конституції та інших законів України, то я б йому аплодував. Але у данному випадку така заява є політичним перекрученням, бо націлена на можливий союз із юлею (Батьківщиною).
ВР может не поддержать, если там мрази, но это уже будет на их совести.
Если преЗЕдент не подает заяву, то видимо министр авакян его полностью устраивает, другой причины нет
Гыы, мучайся, пэтя и в раду не пролезит. Отэто рэформатор, правда？😀
Пока поржешь, а потом резко новый акк заведешь, когда ..опа наступит
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html
Про це він заявив під час засідання Ради суддів, передає прес-служба Ради суддів.
"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.
"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.
"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.
За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.
https://www.facebook.com/judiciarypressoffice/posts/2295057494042318
Через месяц выборы, потом формирование коалиции в Раде, делёж комитетов, подкомитетов, выборы нового спикера, вице спикеров Рады... На это ещё месяц уйдёт...
А потом уже формирование нового коалиционного правительства, куда уже никто не войдёт из нынешних министров.
Кто же будет ЗЕ защищать ?
Місцеві форумні бійці +...
Министр МВД может быть уволен ВР (вашими любимыми БПП, НФ и прочей "каулицией") по заяве премьера (вашего любимого Гойсмана).
Если это (новое) лицо и дальше будет топить Украину в коррупции и бандитизме то на Украине можно ставить крест большой и жирный
А что в Украине нет больше кандидатов на министра ?