 Власник комплексу "Голосіївські лазні" заявляє про незаконне знесення споруд співробітниками КП "Київблагоустрій". ФОТО

Як він сказав у коментарі Цензор.НЕТ, знесення лазень за адресою вул. Лютнева, 58К почалося вчора, 20 червня.

"Це замовний наїзд, який має на меті повністю прибрати комплекс, який я створював 22 роки. Знищення доручено КП "Київблагоустрій". Вони виписали мені 20 приписів, які стосувалися надання документів на розміщення тимчасових споруд. Я зараз перебуваю в КП "Благоустрій", подаю їм документи, але вони кажуть писати заяву і вони будуть документи розглядати, а тим часом просто продовжують знищення", - сказав він.

За словами Курашова, вперше КП "Київблагоустрій" прийшли до нього 13 червня: "Ми тоді показали документи про оренду земельної ділянки, які їх цікавили. Але це їх не влаштувало і вони почали вчора демонтаж, сьогодні продовжують. Як мені сказали, за 5 днів вони мають повністю прибрати".

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Він зазначив, що КП "Київблагоустрій" проводить демонтаж без рішення суду. "Є об'єкти, які вони прибирають згідно з рішенням суду, з цього приводу питань немає. А ось щодо демонтажу інших будівель у них рішення немає", - заявив власник.

"Був конфлікт мого товариша з однією високопоставленою особою, і оскільки товариш мав стосунок до мого комплексу, то вони втягнули комплекс у це. Тоді в процесі судових спорів було анульовано частину документів, і тепер посилаються, що споруди були встановлені нібито незаконно. Але документи на право власності в мене є", - запевнив Курашов.

На запитання, хто може стояти за цією акцією, власник висловив припущення, що йдеться про рівень вище міського: "Я думаю, що це рівень вище. Я не маю достовірної інформації, хто це".

Цензор.НЕТ зробив запит у КП "Київблагоустрій" з метою дізнатися їхню позицію.

Фото: Марина Терещенко.