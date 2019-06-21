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 Події, Київські новини
  2021  23
Все про:Київ (6187) знесення (51)

 Власник комплексу "Голосіївські лазні" заявляє про незаконне знесення споруд співробітниками КП "Київблагоустрій". ФОТО

Власник комплексу "Центр здоров'я та відпочинку Голосіївські лазні" Олег Курашов заявляє про незаконне знесення споруд комплексу співробітниками комунального підприємства "Київблагоустрій".

Як він сказав у коментарі Цензор.НЕТ, знесення лазень за адресою вул. Лютнева, 58К почалося вчора, 20 червня.

"Це замовний наїзд, який має на меті повністю прибрати комплекс, який я створював 22 роки. Знищення доручено КП "Київблагоустрій". Вони виписали мені 20 приписів, які стосувалися надання документів на розміщення тимчасових споруд. Я зараз перебуваю в КП "Благоустрій", подаю їм документи, але вони кажуть писати заяву і вони будуть документи розглядати, а тим часом просто продовжують знищення", - сказав він.

Власник комплексу Голосіївські лазні заявляє про незаконне знесення споруд співробітниками КП Київблагоустрій 01

За словами Курашова, вперше КП "Київблагоустрій" прийшли до нього 13 червня: "Ми тоді показали документи про оренду земельної ділянки, які їх цікавили. Але це їх не влаштувало і вони почали вчора демонтаж, сьогодні продовжують. Як мені сказали, за 5 днів вони мають повністю прибрати".

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Він зазначив, що КП "Київблагоустрій" проводить демонтаж без рішення суду. "Є об'єкти, які вони прибирають згідно з рішенням суду, з цього приводу питань немає. А ось щодо демонтажу інших будівель у них рішення немає", - заявив власник.

"Був конфлікт мого товариша з однією високопоставленою особою, і оскільки товариш мав стосунок до мого комплексу, то вони втягнули комплекс у це. Тоді в процесі судових спорів було анульовано частину документів, і тепер посилаються, що споруди були встановлені нібито незаконно. Але документи на право власності в мене є", - запевнив Курашов.

Власник комплексу Голосіївські лазні заявляє про незаконне знесення споруд співробітниками КП Київблагоустрій 02

На запитання, хто може стояти за цією акцією, власник висловив припущення, що йдеться про рівень вище міського: "Я думаю, що це рівень вище. Я не маю достовірної інформації, хто це".

Цензор.НЕТ зробив запит у КП "Київблагоустрій" з метою дізнатися їхню позицію.

Власник комплексу Голосіївські лазні заявляє про незаконне знесення споруд співробітниками КП Київблагоустрій 03

Фото: Марина Терещенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133563
 
 
 Топ коментарі
 
Незаконно построил, незаконно снесли. Херня это все.
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Договор аренды земли не дает права на застройку...для этого требуются дополнительные разрешения...
И в договоре скорее всего есть пункт о самострое...на основании которого и сносят все эти холабуды...
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попарились...
теперь будет шаурмэ для зе-велосипедистов
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Незаконно построил, незаконно снесли. Херня это все.
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А кто это определил, что незаконно построено?

"Он отметил, что КП "Киевблагоустрий" проводит демонтаж без решения суда.
Источник:https://censor.net.ua/n3133563

"
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Если нет решения суда, то снос незаконен, только суд может определить - по закону там находится строение или нет.
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Откудв тебе известно шо есть а шо нету. И надо или не надо там решение суда или достаточно решения сессии Киевсовета?

Владелец комплекса "Голосеевские бани" заявляет о незаконном сносе сооружений
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Смотря как составлен договор аренды земли...если есть пункт о самострое...то решение суда не нужно..
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"Они выписали мне 20 предписаний, которые касались предоставления документов на размещение временных сооружений. Я сейчас нахожусь в КП "Благоустрий", подаю им документы, но они говорят писать заявление и они будут документы рассматривать, а тем временем просто продолжают уничтожение
Источник:https://censor.net.ua/n3133563"

Я исхожу из этой информации в ответ на однозначное утверждение о незаконности строения.
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если нет документов на постройку подписанных архитектором города то это нахал строй
а документы он не представил на постройки
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Вот именно, что всё - если и нельзя сейчас что-то однозначно утверждать...
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документы на застройку представлены небыли
значить нахал строй
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"По словам Курашова, впервые КП "Киевблагоустройство" пришли к нему 13 июня: "Мы тогда показали документы об аренде земельного участка, которые их интересовали. Но это их не устроило и они начали вчера демонтаж, сегодня продолжают. Как мне сказали, за 5 дней они должны полностью убрать".
Источник:https://censor.net.ua/n3133563"

13 июня по календарю после 21 мая?
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Нужно позвонить зебобику...поклясться в верности..и он все порешает...у него есть неплохой решала...багданой зовут...
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Тут то фуфло шо вы проводили при Порохе, целуя борову ноги не проконает, пятипроцентные уже. Владелец комплекса "Голосеевские бани" заявляет о незаконном сносе сооружений сотрудниками КП "Киевблагоустрий" - Цензор.НЕТ 4207
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Бобик ты как всегда с большим приветом.Мы устали от твоей глупости!!!!
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Договор аренды земли не дает права на застройку...для этого требуются дополнительные разрешения...
И в договоре скорее всего есть пункт о самострое...на основании которого и сносят все эти холабуды...
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попарились...
теперь будет шаурмэ для зе-велосипедистов
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Депутат Киев Совета А. Андреев - редкостный подонок. Паралельно возглавлячет КП "Киевблагоустрий". В его подчинении находятся инспектора по благоустройству и демонтажные бригады. За сносом стоит он, Директора Департаментапо благоуйстрою при КМДА - А. Фищук и несколько депутатов Киеврады - коллег А. Андреева.
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А затеял все это Нардеп от "Удара" - крымский черт Д. Белоцерковец.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВласник комплексу "Голосіївські лазні" заявляє про незаконне знесення споруд співробітниками КП "Київблагоустрій". ФОТО
 
 
 
 
 
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