 Подзвонили з АП з приводу аеропорту в Дніпрі. Скоро будуть хороші новини, - Філатов

Про це Філатов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Щойно подзвонили з АП (Адміністрації Президента). Від Володимира Олександровича (Зеленського) і за його дорученням. Там уже знають про звернення депутатів міськради стосовно аеропорту. І вже впритул ним займаються. Скоро будуть хороші новини", - написав він.

Перед цим 19 червня депутати Дніпровського міської ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням виділити на реконструкцію існуючого аеропорту або будівництво нової злітно-посадкової смуги 2,7 млрд гривень. "Просимо вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції наявної або будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро", - сказано в документі.