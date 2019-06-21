 Подзвонили з АП з приводу аеропорту в Дніпрі. Скоро будуть хороші новини, - Філатов

Про це Філатов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Щойно подзвонили з АП (Адміністрації Президента). Від Володимира Олександровича (Зеленського) і за його дорученням. Там уже знають про звернення депутатів міськради стосовно аеропорту. І вже впритул ним займаються. Скоро будуть хороші новини", - написав він.
Перед цим 19 червня депутати Дніпровського міської ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням виділити на реконструкцію існуючого аеропорту або будівництво нової злітно-посадкової смуги 2,7 млрд гривень. "Просимо вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції наявної або будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро", - сказано в документі.
Кто говорит?
Аппарат преЗЕдента.
Епоха зубожіння закінчи-и-и-илася. Пора стригти купони.
Коломойський не зторгувався просто. Бо хотів приватний аеропорт проапгрейдити за державні гроші.
З Держбюджету реконструювали львівський і київський бо вони державні/комунальні. А харківський і донецький робили їхні власники і за власний кошт
Даже Томос не такой попался.
До голови Ради суддів України почала надходити інформація від суддів про тиск з боку Адміністрації Президента України щодо зриву проведення засідання Ради суддів.
Це все,що треба знати про перегляд судової реформи Бєніним хлопчиком.