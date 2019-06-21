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 Кожен українець може подати в суд на Росію та отримати компенсації, - лідер руху "Спільна справа" Данилюк

Україна має застосовувати сучасні невійськові методи боротьби - тиснути на Росію економічно через судові позови держави та приватних осіб. Цілком реально стягнути кілька десятків трильйонів доларів з Російської Федерації та виплатити грошову компенсацію кожному українцю за анексію Криму та війну на Донбасі.

Правова війна, це офіційний термін, є потужним елементом гібридної війни. Це могло б стати частиною національної стратегії, - про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів лідер руху "Спільна справа" Олександр Данилюк, пишуть Українські новини.

Будь-яка суперечка між Україною і Росією має розглядатися в міжнародних судах. Але переселенці, учасники бойових дій, полонені - звичайні українські громадяни, яким Росія завдала шкоди, можуть звернутися до українського суду і вимагати компенсацію. Таку стратегію громадянські організації "Спільна справа" та "Сила права" Андрія Сенченка розробили ще в 2014 році як відповідь РФ. Зараз механізм роботи доведений до довершеності. За 5 років опрацьовано 20 тисяч справ різних категорії, направлено в суди. Тисячі справ виграли за фактом російської агресії у Криму та на Донбасі і заподіяння шкоди. Факт агресії доводити вже не потрібно - маєте лише довести, що ви постраждали. Українські суди розглядають такі справи. Не потрібно чекати від Москви визнання цих рішень, тому що є багато російського майна за межами РФ. Такі судові рішення дають право накладати стягнення на це майно, - пояснює Данилюк.

Україна має багато угод про взаємодію у сфері правосуддя із більшістю країн світу. Це означає, що українське судове рішення може бути виконане на території країн, із якими є такі угоди. Накладаються арешти на російські активи в Україні - не лише урядові, а й на ті, які належать державним компаніям і в яких частка держави не менше 20 відсотків. Тобто українець, який виграв суд, може легалізувати своє судове рішення за кордоном. Наприклад, у США накласти арешт на майно Росії. Можемо робити так по всьому світу. Значна частина золотовалютних резервів Росії перебуває на депозитних рахунках у банках США. Ці кошти можуть бути арештовані. Такий механізм має стати державною стратегією перемоги, - вважає лідер "Спільної справи".

Але якщо ми підемо шляхом, який підтримують "партії капітуляції", юридично Росія не буде вважатися агресором. Донбас сприйматимуть як внутрішньоукраїнський конфлікт. Тоді компенсаціями мільйонам постраждалих людей та відновленням зруйнованого майна доведеться займатися українському уряду, тобто громадянам. Росія прагне через українські вибори отримати домовленості щодо конфлікту на Донбасі, які знівелюють її борги перед Україною. Це створить передумови до зняття міжнародних санкцій проти Кремля, - попереджає експерт.

Раніше Олександр Данилюк заявляв, що, очолюваний ним громадянський рух "Спільна справа", має наміри об’єднатись на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом "Сила права" Андрія Сенченка, щоб протидіяти російському реваншу. "Сила права" з 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією. На сайті руху є інформація щодо близько семисот судових рішень, які доводять факти військової агресії РФ, окупації та завданих збитків, а також повідомляється про заарештовані перші російські активи на суму понад 3 мільярди доларів.

Олександр Данилюк - один з лідерів Революції Гідності, екскандидат у президенти України. З початком війни зосередився на національній безпеці та обороні. У 2014 році - радник міністра оборони. Брав участь у бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133560
 
   
 Топ коментарі
 
Супер идея!!! Откройте тему на фейсбуке.
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Ну так вперед и с песТней...я тебе пишу доверенность...ты выигрываешь дело...и мы делим миллион попалам...😀
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тока вот хто им грошей даст на судебные расходы - пан данилюк?
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не знаю как Данилюк, а Сила Права Сенченка ведёт дела бесплатно
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Супер идея!!! Откройте тему на фейсбуке.
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Вот посмотрим откроют ли зебилы центры по борьбе с оккупантами невоенными методами. Хотели преодолеть эпоху бедности, так делайте. Помогите каждому Украинцу выиграть суд и получить компенсацию.
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Мулька это всё.
А про центры я тебе расскажу, которые петренко-порошенковские
Подал заявление 24.10.2017г.
Получил адвоката на прошлой неделе
и не факт, что будет помогать
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не мулька. мы уже судимся с рф через Силу Права
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Так они уже звонят по телефону прийти к ним и написать заяву организация называется
" Спильна справа ",что-то очень подозрительно?!!!!))))
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Как интересно! Когда же я получу причитающиеся лично мне поллимона североамериканских долларов? Или лимон?! Не силен в арифметике.
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Украина,за всё время,сильно компенсировала своим гржданам,проигранные иски? А,шо говорить про гнидорашу?
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"вполне РЕАЛЬНО взыскать несколько десятков триллионов долларов.. " ты в своём уме? тут пару миллиардов взыскать никак не могут.
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Ну так вперед и с песТней...я тебе пишу доверенность...ты выигрываешь дело...и мы делим миллион попалам...😀
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"... початком українсько-російської війни Данилюк зосередився на національній безпеці та обороні, а також на академічному дослідженні та практичній протидії російській гібридній агресії. Читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців з гібридної війни. Зареєстрований кандидатом в президенти України під номером 22.[6]", - поважаю за складну біографію, але не розумію філологів Кожен українець може подати в суд на Росію та отримати компенсації, - лідер руху "Спільна справа" Данилюк - Цензор.НЕТ 2038
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А вот и провокатор вылез. Все его помнят с 2013 года .
Блин, ФСБ их пачками в Украину сует
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Помню как он министерство агрополитики захватывал
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среди этих тысяч выграных дел никто не получил ни копейки.
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Так дай кабинеты портнову, кивалову и им подобным, пусть бесплатно составляют тексты исков в международные суды и оплатят за свой счет услуги переводчика. Пускай искупают хоть чем то свои грехи за то, что натворили. Хотя эта цена за содеянное минимальная. За рассмотрение исков в ЕСПЧ деньги не взымаются.
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Це той, що, коли припекло, втiк з Майдана за кордон, покинувши своїх людей напризволяще?
Пять рокiв під'їдався біля корита, а тепер згадав про "золото Полуботка v2.0". Вибори, вибори...
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У меня в Донецке есть цех. Пять лет не работает из-за агрессии рашки. В нем могло бы работать 100 человек рабочих.Исходя из зарплаты в 1000 евро в месяц,сколько эти рабочие потеряли ? А я,если зарплата рабочего,составляут 15 % от стоимости заказа ? ))
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эти рабочие ничего не потеряли.. они теперь повстанцами работают ...
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На халяву ,пьют язвенники и трезвенники ))
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Мені здається ви маєте непоганий прогноз з приводу судової перспективи. Але ймовірно після реінтеграції.
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Ті працівники здобули значно більше:
Вільно розмовляти па-русссскі
Дихати руссссскім міром
Їх зовсім безкоштовно возять на прорашистські мітинги, останній відбувся 12-го на день паРаши (і нехай хтось з бюджетників відмовиться, виженуть з роботи під сраку)
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Виявилось що ти платив їм мало і вони відмовились від України.
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А теперь за 10 000 евро они предадут расию )) - 50 000 ев с каждого я возьму себе за услуги ))
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15% говоришь
и я платил процентов 40-50
Теперь у нас ОРДЛО
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Так ты же не официально. А у меня предприятие.
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Ты не путай. Зарплата рабочего не может составлять 15% заказа, потому что 15х100=1500%. Зарплата рабочих. А это значит 15% : 100 = 0,15% на одного рабочего.
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Счас реально сужусь с рф через Силу Права
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А коли можна буде вже подати в суд на маріонеточний режим кровавого бариги та отримати компенсації?
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Долг России перед Украиной, по выдвинутым и озвученным претензиям, сейчас достигает $2 трлн., что соответствует $50 000 на каждого украинца (что, кстати, почти в 12 -ть раз больше
соответствующего показателя, у Эстонии и Латвии, и в 15-ть раз больше,
чем у Литвы).

Кабмин намеревается провести
переговоры с МВФ с целью монетизации данных требований и (при
положительном исходе переговоров) выдачи каждому украинцу именного сертификата на указанную сумму.

Сертификат может быть обналичен в любом уполномоченном европейском банке (список банков сейчас согласовывается).
За выдачу сертификата будет взиматься символическая сумма в 25 000 грн.
Попали кацапы
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