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 Окупанти засудили кримчанина до 6 місяців колонії-поселення за те, що він облив фарбою пам'ятник "зеленим чоловічкам"

У тексті вироку сказано, що українець скоїв ці дії "з мотивів політичної ненависті", викликаної невизнанням окупації Криму.

Вирок "суддя" Ольга Чепіль винесла 17 квітня 2019 року, але інформацію про це правозахисники отримали тільки зараз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

Сокуренка визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 214 КК РФ (Вандалізм), і призначили покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

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"Термін покарання обчислювати з дня оголошення вироку - 17 квітня 2019 р. Зарахувати Сокуренку Максиму Сергійовичу в термін позбавлення волі час утримання під вартою в період з 28 січня 2019 року по день набрання вироком законної сили включно, з розрахунку, згідно з п. "В" ч. 3.1 ст. 72 КК Російської Федерації, один день тримання під вартою за два дні відбування покарання в колонії-поселенні", - йдеться в тексті вироку.

У документі також зазначено, що Сокуренко не визнав своєї провини і в судовому засіданні заявив про свою відмову отримувати російський паспорт: "Сокуренко М.С., є громадянином України, не визнає факт входження Криму до складу Російської Федерації за результатами референдуму 16 березня 2014 року , а також вважає незаконним перебування державної символіки Російської Федерації на території Республіки Крим. Для вираження своєї громадянської позиції, з метою залучення уваги діючої влади, облив пам'ятник солдатам і офіцерам російської армії ... ", - сказано у вироку.

Експерти Кримської правозахисної групи відзначають, що вирок є політично вмотивованим, бо громадянина України позбавили волі саме за його позицію щодо невизнання анексії Криму Росією.

Нагадуємо, в Сімферополі в ніч на 28 січня чоловік облив червоною фарбою встановлений окупантами пам'ятник "зеленим чоловічкам".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133559
 
 
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лучше б он тот памятник шоколадом обмазал Оккупанты приговорили крымчанина к 6 месяцам колонии-поселения за то, что он облил краской памятник "зеленым человечкам" - Цензор.НЕТ 3057
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Где реакция ЗЕЛЕНСКОГО на это действо в отношении "зелени" оккупантов? Если про Донбасс в коридорах власти что то говорится, то про Крым как то затихает.
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Молодец парень,это не Муждабаев,волающий из своего уютного маня мирка.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти засудили кримчанина до 6 місяців колонії-поселення за те, що він облив фарбою пам'ятник "зеленим чоловічкам"
 
 
 
 
 
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