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 Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов

Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті.

Про це Олександр Турчинов сказав під час зустрічі з випускниками-магістрами курсу "Християнська педагогіка". Зустріч відбувалася  в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, повідомили у прес-службі Турчинова.

Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов 01
Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов 02
Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов 03
Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов 04

Під час зустрічі було обговорено багато тем, пов‘язаних із ситуацією, що склалася в державі, внутрішні та зовнішні загрози сьогодення.

"Історичний досвід багатьох провідних країн світу довів, що сильна та заможна держава, держава, що гідно та з повагою ставиться до своїх громадян, будується саме на потужному християнському фундаменті", - сказав Олександр Турчинов, додавши, що християнська освіта "була одним із головних елементів виховання великих націй". 

Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов 05
Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов 06

За його словами, саме повернення до християнських цінностей, до віри та відповідальності "може виявитися більш дієвим засобом у боротьбі з корупцією та брудом, ніж створення десятків нових силових структур".

"Моральний імператив, загальнолюдські цінності, які закладає християнська педагогіка, повинні бути тим базисом, який втримає суспільство від руйнації", - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133552
 
   
 Топ коментарі
 
Зажирел на украинских харчах.А что он скажет про Японию и Китай?Если там мощный христианский фундамент?
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Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов

Та видим мы этот фундамент - филя с епифаном скоро бороды друг другу рвать будут.
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Турчинов снова за старое взялся ? Кышнули из власти , так сразу за религию вспомнил , комсомольский активист Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9982
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Те що тебе, чи твоїх предків, вихрестили до процесу державотворення не має ніякого відношення. В Україні багато національностей і багато релігійних концесій.
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На наличии совести строится и на ценностях здоровых.
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Ну так когда собственных совести и здоровых ценностей папа с мамой не завезли, то приходится выпрашивать их у боженьки.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов
 
 
 
 
 
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