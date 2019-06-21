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Все про:Турчинов (821) християни (16)

 Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов

Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті.

Про це Олександр Турчинов сказав під час зустрічі з випускниками-магістрами курсу "Християнська педагогіка". Зустріч відбувалася  в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, повідомили у прес-службі Турчинова.

Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 01
Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 02
Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 03
Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 04

Під час зустрічі було обговорено багато тем, пов‘язаних із ситуацією, що склалася в державі, внутрішні та зовнішні загрози сьогодення.

"Історичний досвід багатьох провідних країн світу довів, що сильна та заможна держава, держава, що гідно та з повагою ставиться до своїх громадян, будується саме на потужному християнському фундаменті", - сказав Олександр Турчинов, додавши, що християнська освіта "була одним із головних елементів виховання великих націй". 

Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 05
Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов 06

За його словами, саме повернення до християнських цінностей, до віри та відповідальності "може виявитися більш дієвим засобом у боротьбі з корупцією та брудом, ніж створення десятків нових силових структур".

"Моральний імператив, загальнолюдські цінності, які закладає християнська педагогіка, повинні бути тим базисом, який втримає суспільство від руйнації", - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133552
 
 
 Топ коментарі
 
Зажирел на украинских харчах.А что он скажет про Японию и Китай?Если там мощный христианский фундамент?
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Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов

Та видим мы этот фундамент - филя с епифаном скоро бороды друг другу рвать будут.
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Турчинов снова за старое взялся ? Кышнули из власти , так сразу за религию вспомнил , комсомольский активист Сильное и богатое государство строится на мощном христианском фундаменте, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9982
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Вам любой чекнутый на вере как два пальца докажет, что они "были" и развалились, т.к. были не в истиной вере!!!!
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Так и на истинной вере не одно развалилось - та же Австро-Венгрия, например.
А ведь каую страну развалили! Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3214



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Вывод - их вера была не истинной!!!!!

Не стоит искать логики и фактов в вопросах веры!!!!
Кажется в библии земля плоская, а инцест - норма !!!
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вы не пробовали читать фрегат палада. япония нищета нищетой
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это про сегодня?? или про
"А ведь сильные и богатые государства существовали и задолго до Христа.."
весь успех япониии - после 1945, оккупация пиндосами, протестантами
но потребовалось 15 лет для вспышки японского чуда 1960-й
а зебилы хотели за пять ?? и без оккупационной администрации,
полякам потребовалось 20 лет
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а фрегат палада это гончаров, дневник путешествия в японию. век указать или сами найдете?
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А до Христа существовала и Римская империя, не говоря уже о Китайской или о Египетсокм Царстве. Тот же Китай был "самой крупной экономикой мира" почти до конца XIX века.
Ну, а японцы начали "подниматься с колен" практически одновременно с Россией и Штатами - с 60-х годов позапрошлого века, когда В России в 1861-м стартовала реформа Алексанра II Освободителя, в Штатх в 1865-м победой Линкольна завершилась гражданская война и было упразднено рабство, а в Японии в 1867-м на трон взошел император Мацухито и наступила "эпоха Мейдзи".
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какое еще "христианское государство"? какой фундамент????? Клуоны, БОГА НЕ СУ-ЩЕ-СТ-ВУЕТ!!!! Поймите и усвойте это раз и на всегда! СИльная страна строится на сильных мозгах людей а не зомбарях несущее последнее попу на очередной мерс!!
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Так росия/параша/кацапстан будет уничтожена, а ***** путин будет повешен, верно?
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не смотря на то, что я всецело и полностью поддерживая сказанное тобой но я не могу не спросить - ты заболел? зачем ты одно и тоже в разных вариациях повторяешь под каждым комментом и как это вообще относится к моему? Иди попей воды, ты перегрелся похоже.
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Эх был бы аппарат типо вирт. реальности, как бы чтоб видеть что в истории было. Всех веропитеков приковывать на денек и ставить обзор "подвигов" св. инквизиции. С эффектом присутствия. После сеанса - кувалда для рихтования ближайшего христоедского притона - бесплатно. Они издеваются? Столько людей уничтожили, твари. Индейцам Карибского моря просто сотнями тысяч - "спасали души". Фундаментаторы бл. Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8247
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Вспомните Торквемаду, больной мясник, который прикрываясь верой резал евреев, арабов, черных. Особенно он ненавидел евреев. Религия это фашизм в чистом виде.
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А что же тогда коммунизм?
Муссолини что-то 6 смертных приговоров, как пишут, подписал, а сколько Сталин и Ленин? Забавно мутузят этого бедного Муссолини - это как бы всегда ныть что Вася, укравший пачку сигарет страшный вор, а о Пете(или Коле) стыдливо умалчивать, хотя он украл вагон зерна.
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МИНУТОЧКУ!
"курса "Христианская педагогика". ........ в Университете менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины - это заведение финансируется из бюджета или частное?
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"А у тебя подруги, Зин, Всё вяжут шапочки для зим. От ихних скучных образин Дуреешь, Зин! (См. фото №1 - посмотрел и, почему-то, вспомнился Володя Высоцкий).
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"Христианская педагогика" при Академии педнаук. Ё-мое, не в духовной семинарии, а в ВУЗе при государственной академии. Какой ужас. И куда такие "преподаватели" пойдут работать? В воскресную церковную школу? В обычную школу или ВУЗ их никто не возьмет.
Говорят у нас плохое образование. Да судя по таким специальностям в ВУЗах, у нас вообще учат мракобесию и скоро начнут сжигать ученых на кострах.
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Именно педагоги должны быть научены,прежде чем учить других.И без нравственных ценностей-никуда в этой жизни.Они нужны во всех сферах.И Библия -эталон мудрости .
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А шо, религия от государства не отделена уже? А почему на християнском, а не на буддистском, иудаистском или зороастрийском? Та даже и на исламском есть примеры. Добро пожаловать на 10 веков в прошлое, говоря коротко.
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Этот опарыш-хрыстянин ещё при Паше Лазорини начал строить, закончил при ******* Мальдивском...*****, то шо он построил одним словом можно выразить!
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Одним нельзя, а несколькими можно: рылигиозный фундамент олигархическо-феодальной державы. В точности по образцу одной сопредельной державы-агрессора.
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США и Германия - протестантские страны. Именно в христианских протестантских странах самый высокий уровень жизни, весь прогресс и цивилизация.
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В политеистической Римской империи тоже когда-то чуть не вся Западная цивилизация сосредоточена была. И байки про "Вечный город" там тоже любили. Только необразованные Аларих, Гейзерих, Рицимер, ну и далее по списку не знали, что лично Марс с Юпитером на страже Вечного города стоят.

А самый высокий уровень жизни как раз таки в тех странах из христианских, которые отринули римские христианские католические догмы и приняли протестантскую религиозную доктрину.
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так протестанты не христиане ...)))АААААААААа
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Протестанты просто меньше парятся по поводу стадной христианскости византийского образца и больше по поводу личной инициативы. Вот и весь секрет успеха.
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вы конечно образец Ерундиновасти
византия - источник православия. а католичество из .Рима . они были врагами..
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Та да. Враги на почве даже не разных религий, а разных конфессий одной религии - образец эуропейскости и просвещенности середины 21 века. Верной дорогой идете, товарищ.
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интересно вы представляете в чем принципиальные отличия межу православием и католичеством?

маловероятно. поэтому заткнитесь и помалкивайте...)))
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Кацапам не нравится, что украинцы народ религиозный и что Украина получила Томос, вот и бесятся на подобных ветках, всячески принижая веру и ее значение в жизни украинцев.
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И какое из Православных государств самое сильное в мире?
Самые сильные: настоящая Демократия - США. Тоталитарный коммунизм - Китай.
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китай не самое сильное - оно самое толстое..))))
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Опять эта лысая жаба вынырнула из своего болота. И опять булькнула очередную банальность, по типу "шо-то сказать, абы шо-то сказать".
Глубокие смыслы в речах этого сектанта искать не нужно, все его смыслы налицо, это - обратное погружение в средневековье.
Кто туда хочет, то пусть и идет, вместе с этим мутным организмом. Я пойду в обратную от вас сторону...
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Те що тебе, чи твоїх предків, вихрестили до процесу державотворення не має ніякого відношення. В Україні багато національностей і багато релігійних концесій.
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На наличии совести строится и на ценностях здоровых.
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Ну так когда собственных совести и здоровых ценностей папа с мамой не завезли, то приходится выпрашивать их у боженьки.
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Так совесть и здоровые ценности-от "боженьки",как вы говорите.Не от дьявола.Есть добро и зло,свет и тьма.Бог и дьявол.А кто чьи ценности изберает-так и живет
Даже безбожники коммунисты украли у Библии многие цитаты-"Кто не работает,тот и не ест","ученье свет,а неученье тьма" и т,д.
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Совесть и здоровые ценности - от боженьки. А церковь с алчными попами - нет.
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а совесть без морали бывает, а мораль без религии??
каннибализм - это совестливо?
а забить камнями за измену??
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их успех результат оккупации пиндосами
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В Європі всі багаті країни є неправославними Сильна та заможна держава будується на потужному християнському фундаменті, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5523
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У нас справді на дворі двадцять перше століття? Чі може сімнадцяте? Чі всі перегрілись?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоХристиянська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов
 
 
 
 
 
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