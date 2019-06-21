 Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов

Про це Олександр Турчинов сказав під час зустрічі з випускниками-магістрами курсу "Християнська педагогіка". Зустріч відбувалася в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, повідомили у прес-службі Турчинова.
Під час зустрічі було обговорено багато тем, пов‘язаних із ситуацією, що склалася в державі, внутрішні та зовнішні загрози сьогодення.
"Історичний досвід багатьох провідних країн світу довів, що сильна та заможна держава, держава, що гідно та з повагою ставиться до своїх громадян, будується саме на потужному християнському фундаменті", - сказав Олександр Турчинов, додавши, що християнська освіта "була одним із головних елементів виховання великих націй".
За його словами, саме повернення до християнських цінностей, до віри та відповідальності "може виявитися більш дієвим засобом у боротьбі з корупцією та брудом, ніж створення десятків нових силових структур".
"Моральний імператив, загальнолюдські цінності, які закладає християнська педагогіка, повинні бути тим базисом, який втримає суспільство від руйнації", - резюмував Олександр Турчинов.
А ведь каую страну развалили!
Не стоит искать логики и фактов в вопросах веры!!!!
Кажется в библии земля плоская, а инцест - норма !!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Developed_country
"А ведь сильные и богатые государства существовали и задолго до Христа.."
весь успех япониии - после 1945, оккупация пиндосами, протестантами
но потребовалось 15 лет для вспышки японского чуда 1960-й
а зебилы хотели за пять ?? и без оккупационной администрации,
полякам потребовалось 20 лет
Ну, а японцы начали "подниматься с колен" практически одновременно с Россией и Штатами - с 60-х годов позапрошлого века, когда В России в 1861-м стартовала реформа Алексанра II Освободителя, в Штатх в 1865-м победой Линкольна завершилась гражданская война и было упразднено рабство, а в Японии в 1867-м на трон взошел император Мацухито и наступила "эпоха Мейдзи".
Муссолини что-то 6 смертных приговоров, как пишут, подписал, а сколько Сталин и Ленин? Забавно мутузят этого бедного Муссолини - это как бы всегда ныть что Вася, укравший пачку сигарет страшный вор, а о Пете(или Коле) стыдливо умалчивать, хотя он украл вагон зерна.
"курса "Христианская педагогика". ........ в Университете менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины - это заведение финансируется из бюджета или частное?
Говорят у нас плохое образование. Да судя по таким специальностям в ВУЗах, у нас вообще учат мракобесию и скоро начнут сжигать ученых на кострах.
А самый высокий уровень жизни как раз таки в тех странах из христианских, которые отринули римские христианские католические догмы и приняли протестантскую религиозную доктрину.
византия - источник православия. а католичество из .Рима . они были врагами..
маловероятно. поэтому заткнитесь и помалкивайте...)))
Самые сильные: настоящая Демократия - США. Тоталитарный коммунизм - Китай.
Глубокие смыслы в речах этого сектанта искать не нужно, все его смыслы налицо, это - обратное погружение в средневековье.
Кто туда хочет, то пусть и идет, вместе с этим мутным организмом. Я пойду в обратную от вас сторону...
Даже безбожники коммунисты украли у Библии многие цитаты-"Кто не работает,тот и не ест","ученье свет,а неученье тьма" и т,д.
каннибализм - это совестливо?
а забить камнями за измену??