 Християнська освіта може виявитися дієвішим засобом у боротьбі з корупцією, ніж створення десятків нових силових структур, - Турчинов

Про це Олександр Турчинов сказав під час зустрічі з випускниками-магістрами курсу "Християнська педагогіка". Зустріч відбувалася в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, повідомили у прес-службі Турчинова.









Під час зустрічі було обговорено багато тем, пов‘язаних із ситуацією, що склалася в державі, внутрішні та зовнішні загрози сьогодення.

"Історичний досвід багатьох провідних країн світу довів, що сильна та заможна держава, держава, що гідно та з повагою ставиться до своїх громадян, будується саме на потужному християнському фундаменті", - сказав Олександр Турчинов, додавши, що християнська освіта "була одним із головних елементів виховання великих націй".





За його словами, саме повернення до християнських цінностей, до віри та відповідальності "може виявитися більш дієвим засобом у боротьбі з корупцією та брудом, ніж створення десятків нових силових структур".

"Моральний імператив, загальнолюдські цінності, які закладає християнська педагогіка, повинні бути тим базисом, який втримає суспільство від руйнації", - резюмував Олександр Турчинов.