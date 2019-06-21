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 Масова госпіталізація після відпочинку на пляжі в Рубіжному: кількість постраждалих збільшилася до 40 осіб, відкрито два кримінальні провадження

В інфекційну лікарню після відпочинку на пляжі в Рубіжному (Луганська область) звернулися ще 2 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретарка поліції Луганської області Тетяни Погукай у Facebook.

"Станом на 08.00 21 червня до інфекційного відділення Рубіжанської лікарні протягом доби звернулись 10 дітей та 2-є дорослих. Таким чином, загальна кількість захворюваних склала 40 осіб, з яких 33 – діти. Усі хворі знаходяться в задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - написала вона.

За її словами, за цим фактом порушено два кримінальні провадження за ст. 325 КК України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням" і ст. 242 КК України "Порушення правил охорони вод".

Слідчі дії тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість госпіталізованих після відпочинку на пляжі в Рубіжному зросла до 38 осіб, - ДСНС

Погукай також повідомила, що орієнтовна дата готовності аналізу проб води, сьогодні 21 червня, після обіду.

Нагадаємо, як раніше в ДСНС повідомили, що станом на ранок 21 липня, залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" і купалися в озері Пісочне в м.Рубіжне .

Масова госпіталізація після відпочинку на пляжі в Рубіжному: кількість постраждалих збільшилася до 40 осіб, відкрито два кримінальні провадження 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133551
 
 
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Какое море в Луганской области, дурилка ты картонная?!!
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Нехер жрать все что видишь,а если пострадали дети, то дол-бо-*** родители.
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Я сам родом их Первомайска и я еще отлично помню, что единственное доступное мне место для купания в жару был грязный пруд в Попасной. Еще ездили купаться на Северский Донец куда-то аж за 70 км, но это, как вы понимаете, случалось редко. Поэтому я бы не обвинял родителей в том, что они позволили детям купаться на благоустроеном пляже на озере.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМасова госпіталізація після відпочинку на пляжі в Рубіжному: кількість постраждалих збільшилася до 40 осіб, відкрито два кримінальні провадження
 
 
 
 
 
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