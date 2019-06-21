 Масова госпіталізація після відпочинку на пляжі в Рубіжному: кількість постраждалих збільшилася до 40 осіб, відкрито два кримінальні провадження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретарка поліції Луганської області Тетяни Погукай у Facebook.

"Станом на 08.00 21 червня до інфекційного відділення Рубіжанської лікарні протягом доби звернулись 10 дітей та 2-є дорослих. Таким чином, загальна кількість захворюваних склала 40 осіб, з яких 33 – діти. Усі хворі знаходяться в задовільному стані, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - написала вона.

За її словами, за цим фактом порушено два кримінальні провадження за ст. 325 КК України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням" і ст. 242 КК України "Порушення правил охорони вод".

Слідчі дії тривають.

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Погукай також повідомила, що орієнтовна дата готовності аналізу проб води, сьогодні 21 червня, після обіду.

Нагадаємо, як раніше в ДСНС повідомили, що станом на ранок 21 липня, залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" і купалися в озері Пісочне в м.Рубіжне .