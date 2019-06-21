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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:рейтинг (257) СОЦИС (14) Батьківщина (332) Слуга народу (62) Голос партія (25) Європейська Солідарність (22)

 У парламент проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Ще одна партія - "Сила і честь" - має шанси пройти в парламент, враховуючи статистичну похибку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт центру.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,6 % серед усіх опитаних виборців.

Також долають 5% прохідний бар'єр до парламенту партія "Опозиційна платформа - За життя" (12,4%), "Європейська Солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (8,7%) і партія "Голос" - 6,8%.

Також читайте: Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук

Водночас шанси пройти в парламент, враховуючи статистичну похибку, має партія "Сила і честь", яку готові підтримати 4,1% респондентів.

У парламент проходять 5 партій: Слуга народу, Опозиційна платформа, Європейська Солідарність, Батьківщина і Голос, - опитування 01

Дослідження проводилося 14 - 19 червня. Було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років, статистична похибка вибірки склала +/- 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133548
 
 
 Топ коментарі
 
Такими темпами мародёр к выборам будет иметь рейтинг -1%. "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - в парламент проходят 5 партий - опрос - Цензор.НЕТ 5691
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Ненависть к вору и преступнику Поршенко, это естественное состояние любого вменяемого, законопослушного, добропорядочного гражданина
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Я за Тимошенко. Все говорят смысла нет, а я другого мнения. Тарута в ее команде- эксперт по энергетике, что уже огромный плюс. Они много сделали для переселенцев. Поставили четкий вопрос насчёт газотранспортной системы.
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Беспамятный Сергей Тарута.

"...Каким образом соратник Таруты в последующем стал «главой Донецкой народной республики», также секрета не представляет. По крайней мере, российская «Независимая газета» утверждает,что кандидатуру Захарченко на эту должность предложил помощнику Путина Суркову все тот же Ахметов.
Но есть нюанс. Ринат Ахметов, будучи просто физическим лицом, может предлагать что угодно и кому угодно. А вот Сергей Тарута, заключая с руководителем донецкого филиала «Оплота» Александром Захарченко соглашение об охране объектов государственной и коммунальной инфраструктуры и частного имущества, действовал как субъект властных полномочий. Поэтому его деятельность в тот период надо рассматривать исключительно под углом Уголовного кодекса Украины, а точнее того его раздела, который предусматривает наказание за служебные преступления.
Вместо того, чтобы прекратить завоз «титушек» из Ростова для проведения в Донецке антиукраинских митингов и принять меры для очистки миллионного города от нескольких сотен посланцев «русской весны», Тарута в апреля 2014 года выпустил на улицы местных главарей террористической организации «Оплот», которая в последующем превратилась в ДНР. При этом Тарута, используя свои властные полномочия, был категорически против того, чтобы правоохранители очистили захваченные боевиками административные здания в Донецке, а когда в городе уже начались боевые действия, не организовал ни эвакуацию населения на подконтрольную территорию, ни эвакуацию предприятий..."
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Це просто знущання над народом. Невже "барига" знов проходить до ВР.
Ми так старалися, усіма силами вбивати його рейтинг, а він негідник все одно на коні

"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 3656
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Кстати о птичках-Когда перед первым туром -по стукачеству алкашей из моего подъезда за Петину тысячу меня ТУПО ВЫКИНУЛИ ИЗ СПИСКА А когда я пришел писать ЖАЛОБУ в приемную Соломенской райодминистрации (Севастопольская Площадь ) то там на всех столах лежал свежий номер районной газеты -СОЛОМ*ЯНКА- и на первой странице -жирным шрифтом Компания -СОЦИС провел опрос с 5 по 10 марта Итоги -Порошенко-24 % Зеленский-19% Тимошенко -13% Вот и верь этим отбросам А в списках эти ссыкуны меня сразу восстановили -но газету я оставил -кто то ее скоро скушает на зоне
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Откуда такой устойчивый процент ? Договорняк ? С кем ? Между собой ?
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Я зразу повірив. Воно видно по справах. Ось пітін віруючий, ні одну людину не вбив, ні одну війну не розвязав ні в Україні, ні в Грузії, ні в Сірії, ні в Венесуєлі, ні в Молдові, ні в Карабасі. Такий віруючий. Так?
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теперь это уже ни для кого не секрет.
для некоторых прозрение наступило поздно.
но лучше поздно, чем никогда.
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Буде класно коли Слуга і Батьківщина підуть у коаліцію. Вони створять потужну і сподіваюся дієву команду.
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Із самого початку то була Беніна коаліція. Це все понти. Скоро до всіх дійте і похмілля буде грубим і непередбаченим.
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Все так начинают , патужно ,,а "на выходе" имеют рейтинг близкий к нулю . "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 9672 .
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Голосуватиму за "Опозиційну платформу".........
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"Опозиційну платформу" - опозіціну кому? Україні? Чи олігархам? Не зрозуміло...
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позаботься чтобы они не перестали жрать из корыта
"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 8386
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больных в нашей стране к сожалению много "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 133"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 133 около10;% "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 5660
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Радує, що рейтинг Батьківщини поступово зростає, добре що вона вже сто відсотків у парламенті. Бо вона почала щось робити вже зараз, а не робити якісь гучні заяви.
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Что именно - пачала робыты юлькивщына .? Где мона увидеть результаты её работы .? "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 6673 .
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у нее всегда 15-20% железного электората.
одна из немногих партий которые не перекрашивались, переименовались и не проворовались, даже когда были во власти.
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Так Тимошенко повертається для продовження будувати нашу країну , вже по іншому ,без корупціонерів ....
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А недавно пропонувала почати з московією все з чистого "листка". Сама ж не воювала і доня не була на фронті. То на "листках" кров інших українців, а їй треба, бо Беня так хоче. Беня хоче взяти під свій контроль бізнес в Україні, а саму Україні з рабати віддати на мясо мяснику ху@лу.
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Круто що Батьківщина обійшла все ж трохи Голос, може люди зрозуміють що Голос дуже "пропорошенківський", а Батьківщина досвідчена партія яка вже зараз ще до виборів бере і щось змінює
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"Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - в парламент проходят 5 партий - опрос.

"Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность" там лишние как союзники **йла.
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Петро Порошенко передав посаду президента своєму наступникові. Однак він залишається в Україні головною мішенню для проросійських сил. На адресу екс-президента продовжують литися потоки бруду і відвертої брехні. "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - в парламент проходять 5 партій - опитування - Цензор.НЕТ 4750.
Порошенко є найбільшим рушієм українських інтересів. Президентські вибори були прелюдією до реваншу, а головні події битви за Україну розгортаються під час кампанії до Верховної Ради. В інтересах противника торпедувати Порошенка, щоб його "Європейська солідарність" не пройшла до парламенту. Якщо їм це вдасться, реванш буде повним і стане можливим відкат зі здобутих українських позицій.
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Батьківщина має набрати більше голосів: вона має досвід, чудову команду професіоналів, Тимошенко була чудовим прем'єром (повернула Криворожсталь сталь, закрила гральний бізнес, підняла виплати), Батьківщина має продуманий план по порятунку України "Новий курс", а також "Результат за 100 днів" , в яких партія прорахували усі цифри, щоб досягти успіху і врятувати Україну, підняти її на новий рівень !
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Заключила кабальный газовый контракт по которому мы должны были платить $500 ;набрала и разворовала кредитов на 56 млрд дол, которые наши внуки будут отдавать; кризис в стране
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птенцы манафорта еще не передохли? Украина НИКОГДА не платила по 500 баксов за газ, а в структуре долгов на сегодняшний день из тех кредитов, что брало правительство Тимошенко - ровно НОЛЬ..
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"а в структуре долгов на сегодняшний день из тех кредитов, что брало правительство Тимошенко - ровно НОЛЬ.."
Большего бреда ещё нигде не читал
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да когда тебе читать, успевать бы методичку тиражировать...
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А просто так. Хочу послушать как шипят хэйтеры Порошенко. ( Хэйтер - люди- ненавистники)
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Відчуваю, що цифри Батьківщини занижені. Вона давно у політиці, має великий досвід, а також команду професіоналів, яка вже показала результати. І навіть, зараз Тимошенко, не чекаючи на вибори, рятує Україну від розпродажу!
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Она сама будет разпродовать земли Украины ,😁🌚
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Увага. Кремлеботи отримали чітку команду тягти Тимошенко в ВР. Просто перегляньте гілку і ви все зрозумієте.
Маса однотипних повідомлень на підтримку газової принцеси, які витримані в одному, набівшем оскому стилі кремлівських пропагандонов - вона молодець, вона розумниця, у неї все вийде, вона єдина хто ... і т.д.
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В жопозицийной платформе половина людей вонючего хряка **********, ну расскажите нам поцреоты обосранные почему?
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"Сила и честь" должны объедениться с "Громодянской позицией", если они не "....за життя"
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Ну хоч Батьківщина проходить, бо навіть не займаючи лідерське місце робить для країни більше ніж деякі за 5 років
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знову ті ж граблі абинеюлька привели до того, що вибираии між свинарчуками і цирком.
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Что за манипуляции ? Как только появилась эта статья о рейтингах Социса, у Слуги Народа была цифра (!) 37 %. За Життя 8 %. Через некоторое время уже у Слуги 47 % . Может этих рейтингов высоких и не существует ?
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Батьківщина повинна пройти і об'єднатися з партією Слуга народу , адже дві потужних коаліції повинні працювати разом .... Батьківщина має великий досвід чого так потрібно для партії Зеленського....
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Ого, Батьківщина все вище піднімається по рейтингу! І це не просто так. Така сильна парті просто не може залишитися непоміченою і непочутою!
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Вот говорили люди, что Батькивщина не пройдет, вы посиотрите, вон уже великий "голос" Вакарчука обогнала! Так что не делайте поспешных выводов, Тимошенко ещё наведеть порядок в стране)
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Вот говорили люди, что Батькивщина не пройдет, вы посмотрите, вон уже великий "голос" Вакарчука обогнала! Так что не делайте поспешных выводов, Тимошенко ещё наведет порядок в стране)
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Хто всі ці люди - 47,6?
Как старательно промывают людям мозг. Он у них и так уже промыт, можете не стараться. Разумков на белом коне будет командовать парадом со своей шоблой-******. Ужос, шо делается. А всё это делается через тиливизир, будь он неладен.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ парламент проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - опитування. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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