 У парламент проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт центру.
Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,6 % серед усіх опитаних виборців.
Також долають 5% прохідний бар'єр до парламенту партія "Опозиційна платформа - За життя" (12,4%), "Європейська Солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (8,7%) і партія "Голос" - 6,8%.
Водночас шанси пройти в парламент, враховуючи статистичну похибку, має партія "Сила і честь", яку готові підтримати 4,1% респондентів.
Дослідження проводилося 14 - 19 червня. Було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років, статистична похибка вибірки склала +/- 2,2%.
"...Каким образом соратник Таруты в последующем стал «главой Донецкой народной республики», также секрета не представляет. По крайней мере, российская «Независимая газета» утверждает,что кандидатуру Захарченко на эту должность предложил помощнику Путина Суркову все тот же Ахметов.
Но есть нюанс. Ринат Ахметов, будучи просто физическим лицом, может предлагать что угодно и кому угодно. А вот Сергей Тарута, заключая с руководителем донецкого филиала «Оплота» Александром Захарченко соглашение об охране объектов государственной и коммунальной инфраструктуры и частного имущества, действовал как субъект властных полномочий. Поэтому его деятельность в тот период надо рассматривать исключительно под углом Уголовного кодекса Украины, а точнее того его раздела, который предусматривает наказание за служебные преступления.
Вместо того, чтобы прекратить завоз «титушек» из Ростова для проведения в Донецке антиукраинских митингов и принять меры для очистки миллионного города от нескольких сотен посланцев «русской весны», Тарута в апреля 2014 года выпустил на улицы местных главарей террористической организации «Оплот», которая в последующем превратилась в ДНР. При этом Тарута, используя свои властные полномочия, был категорически против того, чтобы правоохранители очистили захваченные боевиками административные здания в Донецке, а когда в городе уже начались боевые действия, не организовал ни эвакуацию населения на подконтрольную территорию, ни эвакуацию предприятий..."
Ми так старалися, усіма силами вбивати його рейтинг, а він негідник все одно на коні
для некоторых прозрение наступило поздно.
но лучше поздно, чем никогда.
одна из немногих партий которые не перекрашивались, переименовались и не проворовались, даже когда были во власти.
"Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность" там лишние как союзники **йла.
Порошенко є найбільшим рушієм українських інтересів. Президентські вибори були прелюдією до реваншу, а головні події битви за Україну розгортаються під час кампанії до Верховної Ради. В інтересах противника торпедувати Порошенка, щоб його "Європейська солідарність" не пройшла до парламенту. Якщо їм це вдасться, реванш буде повним і стане можливим відкат зі здобутих українських позицій.
НАТО и ЕС
Большего бреда ещё нигде не читал
Маса однотипних повідомлень на підтримку газової принцеси, які витримані в одному, набівшем оскому стилі кремлівських пропагандонов - вона молодець, вона розумниця, у неї все вийде, вона єдина хто ... і т.д.
Как старательно промывают людям мозг. Он у них и так уже промыт, можете не стараться. Разумков на белом коне будет командовать парадом со своей шоблой-******. Ужос, шо делается. А всё это делается через тиливизир, будь он неладен.