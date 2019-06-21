 Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту

"Президент чітко сказав, що не підпише жодного закону, в якому було кнопкодавство або допущено інші великі порушення регламентних процедур. Тому ми зараз уважно вивчаємо ці питання", - сказав він в ефірі "Радіо НВ", відповідаючи на запитання про те, чи буде президент підписувати закон про ТСК, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, рішення щодо закону про ТСК буде ухвалено найближчим часом.
"Щодо закону про тимчасові слідчі комісії. Ми його зараз вивчаємо. І ми вже бачимо, що там приблизно 10 порушень і суперечностей з Конституцією України. Рішення ухвалюватиметься окремо з цього питання. Я думаю, це буде найближчим часом", - заявив Стефанчук.
Представник президента в Раді зазначив, що закон наразі аналізують, але вже зараз відомо, "що там велика кількість порушень Конституції". "Тому ми однозначно застосовуватимемо право президентського вето на ті чи інші законопроєкти", - додав він.
Водночас Стефанчук закликав журналістів передавати в адміністрацію президента дані про неперсональне голосування народних депутатів під час ухвалення законів.
Следующей Радой?
ну ну надейся...
а иначе - никак
- Зе-молоток!.Приучит пагубия Украинцев поважать!
- Кто кнопкодавил?
- А хрен его знает, зато отмазка классная.
Пагубий не в состоянии упорядочить работу ВРУ.В сговоре с беушной шоколадкой на асфальте от собачки у него всё красиво получалось ,подписывался любой полюбовный дерибан всего ,и прежде всего карманов простых украинцев.А теперь это называется Стоп гангстер!!С кондачка не пойдёт.Переделывать надо.И поважать представителя президента в ВРУ.Это не безграмотная Баба Яга 3го тысячелетия, а хоть полный ,но настоящий доктор Юридических наук,не чета даже генпридурку.
ВЫВОД: В СПАМ
Це зрозуміло. Узурпація на марші.
Ну що Зебіли насцикав вам ваш Месія проміж очі?
ТКНУ НОСОМ: "Президент четко сказал, что не подпишет ни один закон, в котором было кнопкодавство или допущены иные большие нарушения регламентных процедур."
1. "АТО будет длиться считаные часы"
2. "1000 гривень в день"
3. Продажа Roshen
4. Обещал не открывать уголовных дел на журналистов. Но открыл
5. "Доллар будет по 10"
6. "Все офшоры - перекрыть"
7. Открытие партийных списков
8. "Статус-кво" для русского языка
9. "Найти приемлемые способы сотрудничества с Россией"
10. Сделать Житомир столицей украинского космоса
https://strana.ua/news/143002-chto-obeshchal-i-cheho-ne-sdelal-poroshenko-za-chetyre-hoda-prezidentstva.html
ВСЕГО
ХОРОШЕГО, СОЯ!
Стоп-стоп... Справи на журиків... Це про Вишневського? Аааа, та ти мразь, не просто зебіл; ти - )(уйловий )(олуй...
А ЛИЧНО ОТ МЕНЯ: "ПРОЩАЙТЕ, ВЫ - СЛАБОЕ ЗВЕНО!". ГДЕ УВИЖУ - БУДУ СПАМИТЬ КАЖДЫЙ КОММЕНТАРИЙ ТЕБЯ, НЕДОРАЗВИТОГО
Ти якщо мені особисто щось хочеш довести то пиши не про Пецю, а про Гриценко.
Ти себе у цей принцип тикни мордою, ваш у.бан робить те саме, а ти не бачиш?
Про це він заявив під час засідання Ради суддів, передає прес-служба Ради суддів.
"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.
"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.
"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.
За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.
https://www.facebook.com/judiciarypressoffice/posts/2295057494042318
Тому порохоботам треба би трохи перепочити від мінування місць публічного користування в містах України та скакання і гойдання на вітках дерев в шоколадних джунглях, а з'ясувати для себе чим відрізняється сіно від соломи.