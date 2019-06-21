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 Політика України
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Все про:вето (58) ТСК (80) Зеленський (1797) імпічмент (73) Стефанчук Руслан (34)

 Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук дав зрозуміти, що глава держави Володимир Зеленський накладе вето на закон про тимчасові слідчі комісії (ТСК) парламенту через велику кількість порушень під час голосування за документ.

"Президент чітко сказав, що не підпише жодного закону, в якому було кнопкодавство або допущено інші великі порушення регламентних процедур. Тому ми зараз уважно вивчаємо ці питання", - сказав він в ефірі "Радіо НВ", відповідаючи на запитання про те, чи буде президент підписувати закон про ТСК, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, рішення щодо закону про ТСК буде ухвалено найближчим часом.

"Щодо закону про тимчасові слідчі комісії. Ми його зараз вивчаємо. І ми вже бачимо, що там приблизно 10 порушень і суперечностей з Конституцією України. Рішення ухвалюватиметься окремо з цього питання. Я думаю, це буде найближчим часом", - заявив Стефанчук.

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Представник президента в Раді зазначив, що закон наразі аналізують, але вже зараз відомо, "що там велика кількість порушень Конституції". "Тому ми однозначно застосовуватимемо право президентського вето на ті чи інші законопроєкти", - додав він.

Водночас Стефанчук закликав журналістів передавати в адміністрацію президента дані про неперсональне голосування народних депутатів під час ухвалення законів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133547
 
   
 Топ коментарі
 
Закон про імпічмент це був символ, як і велосипед. А ви що, дурненькі, повірили? Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830 Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830 Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830
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да нет проблем, всякое вэто преодолимо. это не совбез ООН
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Кем преодолимо?
Следующей Радой?
ну ну надейся...
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Или ЗЕБЕня подписывает закон об импичменте, или его в нужное время притащат на Майдан

а иначе - никак Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 2888
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А кто потащит. Ты,ущербная? Нехер кнопкодавить по 10 кнопок. Когда каждое мурло депутатское будет приходить на работу,тогда другой разговор. А шо эта рада с 5% поддержки намутила,мы еще узнаем.
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Все правильно ,порохоботы !
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Зе-молоток!.Приучит пагубия Украинцев поважать!
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- Зеленский насрал всем на голову!
- Зе-молоток!.Приучит пагубия Украинцев поважать!
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Тобі, мабуть, мріється, що покладання йуху на Закони України буде все ж таки вибірковим, тільки відносно попередньої влади? Щось мені підказує, що це буде головна фішечка усього короткого правління зекоманди!
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это вам не проблесковый маячок,подписывать не буду - не горит
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какой импичмент лохи пару шурупов в задницу ето да
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Закон про імпічмент це був символ, як і велосипед. А ви що, дурненькі, повірили? Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830 Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830 Мы видим, что там около 10 нарушений, - Стефанчук дал понять, что Зеленский ветирует закон о ВСК, предусматривающий процедуру импичмента - Цензор.НЕТ 5830
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Какая изящная отмазка - "не хочу подписывать, потому что накнопкодавили".
- Кто кнопкодавил?
- А хрен его знает, зато отмазка классная.
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Пагубий не в состоянии упорядочить работу ВРУ.В сговоре с беушной шоколадкой на асфальте от собачки у него всё красиво получалось ,подписывался любой полюбовный дерибан всего ,и прежде всего карманов простых украинцев.А теперь это называется Стоп гангстер!!С кондачка не пойдёт.Переделывать надо.И поважать представителя президента в ВРУ.Это не безграмотная Баба Яга 3го тысячелетия, а хоть полный ,но настоящий доктор Юридических наук,не чета даже генпридурку.
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UA Федир Сироус
Пагубий не в состоянии упорядочить работу ВРУ.В сговоре с беушной шоколадкой на асфальте от собачки у него всё красиво получалось ,подписывался любой полюбовный дерибан всего ,и прежде всего карманов простых украинцев.А теперь это называется Стоп гангстер!!С кондачка не пойдёт.Переделывать надо.И поважать представителя президента в ВРУ.Это не безграмотная Баба Яга 3го тысячелетия, а хоть полный ,но настоящий доктор Юридических наук,не чета даже генпридурку.
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Какие милые два бота топят за Зеленку. Это все аккаунты или еще есть? Пожалуй заскриню...
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исходя из решения КС, эти суки народа вообще не легитимны ,и какого хера они там делают вообще непонятно , придет уборщица убирать вообще их выгонит ссаной тряпкой что бы не мешали работать Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 8048
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Исходя из какого решения суда они нелегетимны? Их кто-то увольнял или отзывал? Может на них всех заведено уголовное дело? А, понял, просто этотебе так хочется, но при чем здесь "решегние суда"?
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Знову брехня і відмазки. Що з обіцяного зроблено? 18.04.2019 "Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - рассказал В.Зеленский.
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"Президент четко сказал, что не подпишет ни один закон, в котором было кнопкодавство или допущены иные большие нарушения регламентных процедур." -- НЕОЖИДАННО, ДА, ПеТЕКАНТРОПЫ? Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 7324
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И КАК ЭТО ОТНОСИТСЯ К ТОМУ, ЧТО Я НАПИСАЛ? К РЕГЛАМЕНТУ
ВЫВОД: В СПАМ
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о чёрная лукреция из лупканария для зеле бобов иди там тряси мясом и не лезь в политику Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 308
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Він накладе вето на всі закони, які не під нього. В т.ч. і на євроінтеграційні.
Це зрозуміло. Узурпація на марші.
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Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 6628

Ну що Зебіли насцикав вам ваш Месія проміж очі?
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ТА НЕ, ПОКА ЛИШЬ ВАМ Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 4224 -- ИСТЕРИКА С 21/04 ВСЁ НИКАК НЕ ПРОХОДИТ Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 6729
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точно, у вас ще не тільки мозку не має, а й очей також..
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ПРО ОТСУТСТВИЕ ГЛАЗ - ЭТО ТЫ О СЕБЕ. ЕСЛИ НЕ ВИДИШЬ ГЛАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НОВОСТИ.
ТКНУ НОСОМ: "Президент четко сказал, что не подпишет ни один закон, в котором было кнопкодавство или допущены иные большие нарушения регламентных процедур."
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Классная отмазка. Не подпишу потому что что-то там давили...
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ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ "ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ". ЕСЛИ БЫ ПОРОХ ТАК ДЕЙСТВОВАЛ - Я БЫ АПЛОДИРОВАЛ СТОЯ.
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Ваш президент - балобол. Він пиз.дить на кожному кроці. Він вже підписав з десяток незаконних указів, а як за гузицю взяли, то побіг "рішати" до продажних суддів...
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СОЕВЫМ ЛЮБОЙ УКАЗ - НЕЗАКОННЫЙ Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 9451 НЕ УДИВЛЁН И РЖУ С ВАС Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 9451
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Дурню, я практикуючий адвокат, і як у нас отримують подібні "рішення" судів, знав, ще коли ти у батька в яйцях був.
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ВООБЩЕ-ТО МНЕ 40 ЛЕТ. ЭТО Ж СКОЛЬКО ТЕБЕ? Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 7760 АДВОКАААААААААААТ!!
Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 3095
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зебіл, знайшов кого передирати, брехливих гладких
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ТОП-10:

1. "АТО будет длиться считаные часы"
2. "1000 гривень в день"
3. Продажа Roshen
4. Обещал не открывать уголовных дел на журналистов. Но открыл
5. "Доллар будет по 10"
6. "Все офшоры - перекрыть"
7. Открытие партийных списков
8. "Статус-кво" для русского языка
9. "Найти приемлемые способы сотрудничества с Россией"
10. Сделать Житомир столицей украинского космоса
https://strana.ua/news/143002-chto-obeshchal-i-cheho-ne-sdelal-poroshenko-za-chetyre-hoda-prezidentstva.html

ВСЕГО ХОРОШЕГО, СОЯ! Ми бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту - Цензор.НЕТ 9589
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зебіл, 75% висраного тобою - брехня. Інша частина (наприклад, по тисячі в день на нулі) - виконана.
Стоп-стоп... Справи на журиків... Це про Вишневського? Аааа, та ти мразь, не просто зебіл; ти - )(уйловий )(олуй...
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ОТ ТОГО, ЧТО ТЫ В КАЖДОМ СООБЩЕНИИ БУДЕШЬ ВСКУКАРЕКИВАТЬ СЛОВА ТИПА "ЗЕБИЛ", УМНЕЕ НЕ СТАНЕШЬ И ПРАВДЫ ЗА ТОБОЙ НЕ БУДЕТ. НО ТЫ ПРОДОЛЖАЙ РАБОТАТЬ НА УМЕНЬШЕНИЕ И БЕЗ ТОГО НЕВЫСОКОГО РЕЙТИНГА ПЕТЬКИ. ВЫ (МН.ЧИСЛО) ЕМУ ОТЛИЧНУЮ УСЛУГУ ОКАЗЫВАЕТЕ
А ЛИЧНО ОТ МЕНЯ: "ПРОЩАЙТЕ, ВЫ - СЛАБОЕ ЗВЕНО!". ГДЕ УВИЖУ - БУДУ СПАМИТЬ КАЖДЫЙ КОММЕНТАРИЙ ТЕБЯ, НЕДОРАЗВИТОГО
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це підстава для обрання такого самого?
Ти якщо мені особисто щось хочеш довести то пиши не про Пецю, а про Гриценко.
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ЧИТАТЬ НАУЧИСЬ И ДУМАТЬ. ЭТО НЕ ОСНОВАНИЯ, ПРОСТО ТКНУЛ ТВОЮ МОРДУ В ТВОЙ ПРИНЦИП "В СВОЕМ ГЛАЗУ БРЕВНА НЕ ЗАМЕЧАЮ"
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Caps Lock умнее не делает.

Ти себе у цей принцип тикни мордою, ваш у.бан робить те саме, а ти не бачиш?
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КОГДА АРГУМЕНТОВ НЕТ - УБОГИЕ НАЧИНАЮТ РАССКАЗЫВАТЬ ЗА КАПС
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Ні вони починають його використовувати. Це такий комплекс, розмір на їх думку збільшує вагомість посту. Це дурня, але на те вони і довб.би?
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Враги выкрали Голобородько и подменили его мелким и мелочным узурпатором.
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Голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску на суддів з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського.
Про це він заявив під час засідання Ради суддів, передає прес-служба Ради суддів.
"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.
"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.
"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.
За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.
https://www.facebook.com/judiciarypressoffice/posts/2295057494042318
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Не хоче Зеленський, щоб його прибрали цивілізовано, доведеться прибирати нецивілізовано.
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Ну, напевно, Закон про ТСК це не Закон про імпічмент. В Законі про ТСК може бути описана процедура імпічменту, але він не мусить включати в себе деталі механізму, який запускає саму цю процедуру, суть якого має бути викладена в Законі про імпічмент.
Тому порохоботам треба би трохи перепочити від мінування місць публічного користування в містах України та скакання і гойдання на вітках дерев в шоколадних джунглях, а з'ясувати для себе чим відрізняється сіно від соломи.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи бачимо, що там приблизно 10 порушень, - Стефанчук дав зрозуміти, що Зеленський ветує закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту
 
 
 
 
 
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