 Спікер парламенту Грузії Кобахідзе у зв'язку з протестами в Тбілісі пішов у відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Парламентська більшість підтримає кандидатуру свого лідера Арчила Талаквадзе на посаді голови парламенту, заявив журналістам один з лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе.
"Після відставки з посади голови парламенту Іраклія Кобахідзе ми не розглядаємо на цей пост іншу кандидатуру", - сказав Мдінарадзе.
Кобахідзе пішов у п'ятницю у відставку, яка була однією з вимог учасників акції протесту в Тбілісі, який переріс у заворушення.
Напередодні учасники акції протесту в Тбілісі обвинувачували його в запрошенні до Грузії російського депутата, президента Міжпарламентської асамблеї православ'я Сергія Гаврилова та проведенні сесії цієї організації в будівлі законодавчого органу. Слідом за цим у Тбілісі розпочалися акції протесту з вимогою відставки Кобахідзе.
История независимости закончилась.
https://www.mk.ru/politics/2019/06/21/lukashenko-nazval-kadyrova-svoim-bratom.html
Так Роттердам не отменяется?
Теперь стали и электрику поставлять в Крым?
Значит скоро выгонят жтот парламент и новые выборы
Мусара промосковсьої влади стріляють по очах , так само як на Майдані.