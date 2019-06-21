 Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Стефанчук розповів в ефірі "Радіо НВ" у п'ятницю.
"Один з варіантів - але ми будемо розглядати його в питаннях, які пов'язані з депутатськими прогулами, - ми хотіли б ввести ще одну санкцію - громадські роботи", - додав він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України (№10394).
Як повідомлялося, 18 червня представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що в адміністрації глави держави підготували законопроєкти про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування, а також про відповідальність за прогули.
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Это что за проблема
Может ещё количество пальцев пересчитывать
В рассчете, что у них будет такая коалиция, что не нужно будет напрягаться при голосовании. Если бы их было меньше, то такой закон они бы не продвигали. Ясно как божий день.
У них еще и свой Чечетов будет махать, как голосовать.
История повторяется. И про права оппозиции они скромно забудут, как и про свои обещания.
Ну и поделом. Раньше надо было думать.
У нас как правоверные демократы, так грызуться между собой и топят друг друга.
Как пророссийские, так дружненько голосуют как папа сказал. И правильно делают.
А вы, идиоты, грызытесь дальше. У вас Петро, чтобы не делал всеравно будет плохим. У них Зюзя чтобы не творил всравно буде хорошим. По образу и подобию ррасеян с Путеном.
Поэтому они выигрывают, а вы проигрываете.
Вас даже сознание того, что война у порога и надо выстоять, а потом себе что-то позволить , коли крига скресне, не пугает. Так кто вам доктор? Сдали Украину наперсточникам, сволочи недальновидные и сами уйдете в небытие.
А ******* приложились к этому чистоплюи садонемощные и юльки. Скажите, что это не так
"такой себе, терпимый % заведению", чаевые.
существование КСУ и тд.
Проще установить систему,которая не даёт возможности голосовать депутату 2 ... раза.
Мля, ну клоун(ы)
Вопрос: согласятся ли депутаты на создание такой постоянно действующей
комиссиигруппы надзирателей за их работой?