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Все про:ВР (5002) кнопкодавство (6) Стефанчук Руслан (34)

 Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що відповідальність за неперсональне голосування передбачатиме штрафи від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Стефанчук розповів в ефірі "Радіо НВ" у п'ятницю.

"Один з варіантів - але ми будемо розглядати його в питаннях, які пов'язані з депутатськими прогулами, - ми хотіли б ввести ще одну санкцію - громадські роботи", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України (№10394).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний

Як повідомлялося, 18 червня представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що в адміністрації глави держави підготували законопроєкти про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування, а також про відповідальність за прогули.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133539
 
   
 Топ коментарі
 
а если кнопкодавом будет слуга? КС, видимо, разрешит и штрафовать их не будет Штрафы за "кнопкодавство" могут составить от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2625
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А премия за принятый закон 100 тыщ. А так ЗЕлохторат вперёд.
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Какие штрафы ? Что ты мелешь? Уголовная ответственность плюс
лишение мандата. И установить аппаратуру голосования по отпечатку пальца. Все.
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Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6269 Привет

А кто будет контролировать ввод отпечатков？ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это что за проблема Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 875
Может ещё количество пальцев пересчитывать Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 875
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Давно пора отвечать депутатам за прогулы и кнопкодавство. Предлагаю заменить общественные работы на удар от Кличко
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Ну что непонятно еще , что Зеленские будут принимать все законы под себя.
В рассчете, что у них будет такая коалиция, что не нужно будет напрягаться при голосовании. Если бы их было меньше, то такой закон они бы не продвигали. Ясно как божий день.
У них еще и свой Чечетов будет махать, как голосовать.
История повторяется. И про права оппозиции они скромно забудут, как и про свои обещания.
Ну и поделом. Раньше надо было думать.
У нас как правоверные демократы, так грызуться между собой и топят друг друга.
Как пророссийские, так дружненько голосуют как папа сказал. И правильно делают.
А вы, идиоты, грызытесь дальше. У вас Петро, чтобы не делал всеравно будет плохим. У них Зюзя чтобы не творил всравно буде хорошим. По образу и подобию ррасеян с Путеном.
Поэтому они выигрывают, а вы проигрываете.
Вас даже сознание того, что война у порога и надо выстоять, а потом себе что-то позволить , коли крига скресне, не пугает. Так кто вам доктор? Сдали Украину наперсточникам, сволочи недальновидные и сами уйдете в небытие.
А ******* приложились к этому чистоплюи садонемощные и юльки. Скажите, что это не так
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а премии за кнопкодавство до нескольких миллионов $ за нажатие.
"такой себе, терпимый % заведению", чаевые.
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Ага. А премии и нескольких лямов могут достигать. Доларов.
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И зачем такие сложности? Зафиксированно кнопкодавство, и в тот же день, мандат на стол и нахай с пляжа.
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Ты чудиш Мойша?! Например депутат ВР Белецкий(предводитель С14 и нацжон) НИ РАЗУ не был на заседаниях ВР и за него давили кнопку!!!!А теперь он идёт в ВР от "Слуги народа" и побробуй его оштрафовать-сразу выведет на улицу,своих ***********!!!!!!
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На кой нам их штрафы.. Началось. Сначала "грозились" ( как и прежние "рЭволюционеры"), уголовным наказанием, а теперь штрафы. Не , ничего у нас никогда не будет. Одна болтовня. Да введите хотя бы 3 года условно, с лишением пожизненно прав избираться куда либо. А за три прогула, лишать мандата, тоже пожизненно права избираться куда либо. И все. Не опять "гибридность" поперла. Вот так и живем. сначала "бандитам тюрьмы" потом ""Покращення життя вже сьогоднi " ну и дальше по списку.
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А ты сумму штрафа хоть можешь подсчитать Штрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8108
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А мне их и считать не нужно. Мандат на стол и за решетку, или условный срок без право избираться. Что деньги, тем более для этой братии и их хозяев.. ( да они и кнопкодавство "оспорят" успешно в "реформированных судах" или "договорятся" с с очередной коалицией , за какое нибудь "позитивное голосование") Хотя у нас ничего этого не будет.. Просто болтовня в злободневных вопросах, о которых говорят уже лет 15.
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Если мы живём в государстве абстрактной системы правосудия,то оспорить могут всё,даже
существование КСУ и тд.
Проще установить систему,которая не даёт возможности голосовать депутату 2 ... раза.
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Ха ха ха, они под чем это писали. 3-5тыс. Да им пофиг, хоть 30-50тыс. Только уголовная ответственность, а не штрафы.
Мля, ну клоун(ы)
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Кто будет регистрировать факты кнопкодавства? То есть надо установить штук 20 видео-камер для непрерывной записи действий каждого из 400 депутатов в течении каждого дня работы. Далее специальная комиссия (одного человека мало) должна просматривать каждый день в течении дня все записи за прошлый день, чтобы выявить нарушителей.
Вопрос: согласятся ли депутаты на создание такой постоянно действующей комиссии группы надзирателей за их работой?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШтрафи за "кнопкодавство" можуть становити від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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