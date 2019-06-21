 Українець Василь Чорней помер на виробництві в Польщі. Його тіло знайшли за 150 км від місця роботи

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання "Версії".
Зазначається, що 14 червня в соціальній мережі Facebook почали поширювати фото знайденого в лісопосадці тіла чоловіка. Припускали, що це може бути український заробітчанин, оскільки людина була в робочих рукавичках. Незабаром знайомі впізнали його, як 36-річного Василя Чорнея - жителя Івано-Франківської області.
Відомо, що чоловік працював у столярні, коли в нього стався напад. Одні припускають, що це могла бути епілепсія, інші, що напад стався через те, що прикарпатець надихався випарів лаків та фарб.
Заробітчани, які в той час такого були в цеху, звернулися до роботодавців з проханням викликати лікаря. Однак "пані" повідомила, що зараз вже неробочий час (було близько 17 години вечора) і вона сама вирішить проблему.
"Однак замість того, щоб відвезти українця в медустанову, поляки вирішили просто позбутися тіла - вивезли в лісопосадку поблизу міста Вонгровець", - наголошується в публікації.
Зараз справу розслідує польська поліція.
Роботодавці затримані, однак вони стверджують, що Василь в них не працював і вони взагалі не знають українця. Поліціянти розшукують ще одного українця, який, ймовірно, був свідком, а, можливо, і співучасником злочину.
И не нужно писать, что фриланс - не для всех, мозги вроде как у всех одинаковые, просто нужно их немного тренировать...
А в нашей стране таких случаев не бывает? У нас не используют неофициальный труд, где работодатель держит своего работника на уровне скота/раба?
Оно понятно - в чужом глазу соринка видится бревном, но правды ради стоит признать, шо и в нашей стране такие случаи возможны и возможно происходят.
Ведь люди из страны бегут не от хорошей жизни! Была бы в стране хорошая жизнь, то люди бы тут, в Украине, свои гнезда строили, а не ехали бы в польши на заработки.
За всю Польшу не могу говорить, но вот во Вроцлаве по местным СМИ разгоняется неприязнь к украинцам-гастерам. Создается впечатление что наших там просто терпят из-за опасения что если не украинцы - то на смену им придут вообще чужие. Такие как азиаты/африканцы и кто там еще.
Бо не *** ездить на заработки на чужбину, а лучше брать булыжники в руки и сносить грабящую Украину быдло-элиту.
А самое днище - это ехать собирать ягоды. Вместо того, чтобы у нас посадить, вырастить, продать и все деньги себе, они за копейки собирают пану и живут как собаки.
Они много плохого претерпели от совка, но украинцев считают тоже жертвами и сочувствуют. Но вот про Львов и Волынь лучше с ними не говорить...