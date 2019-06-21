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Все про:Польща (1828) смерть (3381) заробітчани (218) Івано-Франківська область (236)

 Українець Василь Чорней помер на виробництві в Польщі. Його тіло знайшли за 150 км від місця роботи

У Польщі на заробітках загинув 36-річний українець, житель Снятинського району Івано-Франківської області Василь Чорней. Його тіло знайшли за 150 км від його роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання "Версії".

Зазначається, що 14 червня в соціальній мережі Facebook почали поширювати фото знайденого в лісопосадці тіла чоловіка. Припускали, що це може бути український заробітчанин, оскільки людина була в робочих рукавичках. Незабаром знайомі впізнали його, як 36-річного Василя Чорнея - жителя Івано-Франківської області.

Відомо, що чоловік працював у столярні, коли в нього стався напад. Одні припускають, що це могла бути епілепсія, інші, що напад стався через те, що прикарпатець надихався випарів лаків та фарб.

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Заробітчани, які в той час такого були в цеху, звернулися до роботодавців з проханням викликати лікаря. Однак "пані" повідомила, що зараз вже неробочий час (було близько 17 години вечора) і вона сама вирішить проблему.

"Однак замість того, щоб відвезти українця в медустанову, поляки вирішили просто позбутися тіла - вивезли в лісопосадку поблизу міста Вонгровець", - наголошується в публікації.

Зараз справу розслідує польська поліція.

Роботодавці затримані, однак вони стверджують, що Василь в них не працював і вони взагалі не знають українця. Поліціянти розшукують ще одного українця, який, ймовірно, був свідком, а, можливо, і співучасником злочину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133535
 
 
 Топ коментарі
 
правильно, и не пиши. потому, что умер человек не потому, что на заработки уехал, а потому, что наниматели оказались бессердечными скотами. пусть им Господь воздаст сторицей.
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Да, это трагичный случай. Тем более, шо это все произошла в чужой стране.
А в нашей стране таких случаев не бывает? У нас не используют неофициальный труд, где работодатель держит своего работника на уровне скота/раба?
Оно понятно - в чужом глазу соринка видится бревном, но правды ради стоит признать, шо и в нашей стране такие случаи возможны и возможно происходят.
Ведь люди из страны бегут не от хорошей жизни! Была бы в стране хорошая жизнь, то люди бы тут, в Украине, свои гнезда строили, а не ехали бы в польши на заработки.
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І на відміну від України там скоріше за все не відкупляться від слідака.
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Хотел написать, что петя своими нищенскими зарплатами его отправил в польшу на заробитки в следствии чего он умер.. но не буду этого писать.
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правильно, и не пиши. потому, что умер человек не потому, что на заработки уехал, а потому, что наниматели оказались бессердечными скотами. пусть им Господь воздаст сторицей.
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петя зарплаты выписывает или у погибшего здесь работодатель был тёской?))) Что за бред вы несёте, клоуны? Ты для начала плати все налоги, работай честно, без конвертов, без схем, без контрабанды польской в магазинах, отработай СТАЖ и только тогда ты можешь требовать от государства заслуженную пенсию, ВСЁ, в иных случаях государство тебе ничего не должно, усвой ты это, еще раз - НИЧЕГО! Привыкли работать в черную, гулять, не платить налоги а потом плакаться, какая у них мелкая пенсия и какой плохой президент из-за этого! Чтобы иметь "не нищенсткую" ЗП - нужно работать а не идти на выборы с надеждой в том, что новый пан завалит тебя золотыми слитками просто потому, что ты такой красивый есть! В польшу поехать проще всего, сел и поехал, сколько там платят? До тысячи $ в лучшем случае? Да эти деньги у нас можно зарабатывать при наличии мозга, а если мозга нет то можно как минимум на новую почту водятлом кататься на своей машине за 15+ тыс грн. Еще раз, работы вокруг ВАЛОМ, меняй квалификацию, развивай мозги, образовывайся и РАБОТАЙ, не жди подачек там где их и не должно быть и уж тем более кого-то винить в своей не состоятельности, то, что ты бревно - виновен только ты сам.
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вот читаю порохоботов зебильнее чем они зебилов не бывает, потому что своими дебильными коментариями только понижают петин рейтинг. может их кто-то для этого и нанял, понизить пети рейтинг? а может сам петя нанял, чтобы не говорить .. Я устал, я ухожу. Просто чтобы через дебилов порохоботов его никуда и не выбрали.
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так а нафиг ты их комменты читаешь? Не читай. Я за петю не голосовал, также как и за предводителя ЗЕбилов, успокойся. Еще один ЗЕбил делающий пук в воздух, из-за неимения мозга аргументированно апеллировать к сказанному выше.
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Да это сырло кацапское не обращай внимание. Все ты правильно сказал. В Украине полно работы и деньги за работу платят. Можно открыть любой сайт с вакансиями и увидеть сварщики з/п 15-20 тыс. и это не в Киеве.
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В Украине работодатели заботливей, чем в Польше Українець Василь Чорней помер на виробництві в Польщі. Його тіло знайшли за 150 км від місця роботи - Цензор.НЕТ 4973
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Прокинься. Уже місяць як править Зєля.
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вот так вот. Катайтесь дальше по польшам, вместо того, чтобы обучиться одной из профессий и быть фрилансом работая по всему миру сидя дома или на берегу океана! Но вы катаетесь работать "чурками к панам". Мой знакомый сидит в польской тюрьме, по сей день не понятно за что, он только границу пересек, уже почти год.

И не нужно писать, что фриланс - не для всех, мозги вроде как у всех одинаковые, просто нужно их немного тренировать...
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у поляков с техникой безопасности на работе очень строго. этот случай шокирующий, но не типичный.
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И совершившие преступление будут наказаны.
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І на відміну від України там скоріше за все не відкупляться від слідака.
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родственникам погибшего от этого будет очень тепло на сердце.
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в этом я не сомневаюсь - Польша не Украина, там чтут Уголовный Кодекс.
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У поляков еще и серьезнейшие проблемы с медициной. Просто удивительно что они не поднимают этот вопрос в своем правительстве. Если есть и объективные причины - уход квалифицированного персонала в другие развитые страны, прежде всего Германия и США - то понять вот такое; после оказания помощи звонок из больницы - "забирайте своего (родственника) помощь оказана и состоянию его здоровья ничего не угрожает!" в 2 часа ночи - понять сложно.
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Ну наверное не настолько серьезные, как горшечные вместо туалетов в ************* больницах. Где больные перед открыванием своего горшка испытывают стресс - вдруг кто-то уже насрал в его горшок, и горшок уже полный. Українець Василь Чорней помер на виробництві в Польщі. Його тіло знайшли за 150 км від місця роботи - Цензор.НЕТ 4839
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не знаю...я с таким не сталкивался - при необходимости лечат поляка и украинца ОДИНАКОВО В ПОЛИКЛИНИКЕ И БОЛЬНИЦЕ.
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какой по счету это случай? С начала года уже третий или четвертый и это только те, которые стали известны. Прям 1 в 1.
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Да, это трагичный случай. Тем более, шо это все произошла в чужой стране.
А в нашей стране таких случаев не бывает? У нас не используют неофициальный труд, где работодатель держит своего работника на уровне скота/раба?
Оно понятно - в чужом глазу соринка видится бревном, но правды ради стоит признать, шо и в нашей стране такие случаи возможны и возможно происходят.
Ведь люди из страны бегут не от хорошей жизни! Была бы в стране хорошая жизнь, то люди бы тут, в Украине, свои гнезда строили, а не ехали бы в польши на заработки.
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Да, не всем повезло работать в "квартал 95"... 😕
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Ппц. Умер во время работы и его выбросили в лес как какую-то собаку.
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чувак сам сделал свой выбор, когда скрыл от поляков свою болезнь, потому что знал что если скажет - не возьмут. в Польшу едут работать, а не лечиться.
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Это какой же свиньей надо быть, чтобы просто выбросить человека в лес?
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у нас больных в мороз из больниц вывозят на остановки умирать, а народ тут скулит про"плохих поляков". повторяю - виновных накажут, а других украинцев с проблемным здоровьем поляки повыгоняют и наберут здоровых!
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Раз случай стал достоянием гласности, значит работадатель заплатит огромный штраф - поделом будет. В Польше законы работают. У нас же просто записали - умер после работы, дали взятку испектору и никто бы про это не узнал.
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Если отвез за 150 км больного (или тело), чтобы спрятать в лесу - то сядет, и надолго. Штрафом не отделается.
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у меня знакомая работала еще до агрессии ***** в России,потом поехала в Европу и работала в Чехии и Польше,говорила что русские в много раз лучше ставились до украинцев,по человечески,а вот когда она работала в Польше то поляки вели себя как паны которые считают украинцев за скотов,вот такая вот херня
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вывод? Поиметь мозг и работать на себя. ЭТО ПРОСТО
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"смеется тот, кто смеется последним" (с).
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Эй админ. Томаш Чайка поляк, а не кацап. А фото сделано в польском городе Звардонь во время олимпиады по программированию.
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Ох уж эти бдительные модеры Цензора.
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Мде, че то админ картинку удалил. Зачем?
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У меня прямо сейчас две родственницы работают в Польше. И на вопрос старой полячки "Почему нас никто не любит?" её же 60-летняя дочь ответила "Наверное потому что мы сами никого кроме поляков не любим". И это правда. Поляки любят только себя и враждебны к русским украинцам немцам... и даже пендосам))) И если в случае с соседями все понятно, хорошего в истории было мало - то чем амеры не угодили остается догадываться.
За всю Польшу не могу говорить, но вот во Вроцлаве по местным СМИ разгоняется неприязнь к украинцам-гастерам. Создается впечатление что наших там просто терпят из-за опасения что если не украинцы - то на смену им придут вообще чужие. Такие как азиаты/африканцы и кто там еще.
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это не правда. мы сами даем повод полякам смотреть на нас с тихим презрением.
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кацапську агитацию здесь не разводи, работодатели они везде пид....сы
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В орде просто выбрасывают труп за ворота и всё.Много моих коллег -строителей тянулись за длинным рублём в орду и их уже нет.Просто грабили или убивали за заработанную заврплату.На протяжении всех 28 лет.
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Царствие Небесное!

Бо не *** ездить на заработки на чужбину, а лучше брать булыжники в руки и сносить грабящую Украину быдло-элиту.
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Отак-то, ляше, друже, брате!Неситії ксьондзи, магнатиНас порізнили, розвели,А ми б і досі так жили.Подай же руку козаковіІ серце чистеє подай!І знову іменем ХристовимМи оновим наш тихий рай.
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Пусть лучше расскажут сколько у нас в Украине погибают на производстве. Вон только недавно на Вентсе женщина за 40 умерла, работая в жару в душном цеху. Зарплата около 8К. Стало плохо, привезли в больничку, но врачи просто положили в коридоре: сама покойница была приезжая, денег не было особо, предприятие не спешило дать, а врачам надо здесь и сейчас. Полежала и умерла... В Польше хоть зарплаты около 20 К
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Очередные страшилки про Польшу. Украинские рабы не хотят за 7-8К работать, а едут в Польшу на 20К. Пусть лучше лохи за еду работают тут.
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Хорошие столяры и у нас зарабатывают отлично, к пшекам едут только те, кто без пана с за спиной не может работать.
А самое днище - это ехать собирать ягоды. Вместо того, чтобы у нас посадить, вырастить, продать и все деньги себе, они за копейки собирают пану и живут как собаки.
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Насчёт презрения поляков к украинцам - неправда. В Польше народ относится к вам так, как вы сами к себе относитесь.
Они много плохого претерпели от совка, но украинцев считают тоже жертвами и сочувствуют. Но вот про Львов и Волынь лучше с ними не говорить...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУкраїнець Василь Чорней помер на виробництві в Польщі. Його тіло знайшли за 150 км від місця роботи
 
 
 
 
 
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