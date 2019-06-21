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Все про:Слуга народу (62) Стефанчук Руслан (34)

 Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партія "Слуга народу" вже опрацьовує проєкт коаліційної угоди, а після проходження до Верховної Ради за підсумками позачергових парламентських виборів першочерговим своїм завданням вважає унормування парламентських процедур.

Про це повідомив Стефанчук в інтерв'ю "Радіо НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже працюємо над варіантом коаліційної угоди", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи має намір його політична сила після проходження в парламент унормувати порядок функціонування коаліції, Стефанчук заявив: "Питання номер один, яке ми ставитимемо після проходження в парламент, - це узгодження парламентських процедур".

Представник президента в Раді вважає за необхідне ухвалити закон України про закони і законодавчу діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" розраховує на 226 мандатів у Раді. Наша мета - монокоаліція, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133534
 
   
 Топ коментарі
 
С "Оккупационной платформой - "За життя"?
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100% - иначе слуги русского народа не получат голоса для изменения Конституции
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Антон Санченко
4 ч. ·

Коли грають дві українські команди, після першого голу до команди, що веде в рахунку, перебігає центр-форвард команди суперника і починає гамселити по своїх воротах.
При рахунку 3:0 до суперників переходить вже половина команди.
При 5:0 в команді невдах залишається лише капітан і воротар.
Українці - завжди переможці.
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То хотят монокоалицию, то соглашение готовят. Делом займитесь а не в хотелки играйте.
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парашенко на парашу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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третий слева Гройсман или Полторак?
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интересно откуда такая уверенность что бют пройдёт в ВР?
Аваков пообещал?
рыги вроде сказали шо они в оппозиции к велосипедам
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С "Оккупационной платформой - "За життя"?
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они и те и другие за это...просто одни с названием,а вторые у руля.
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100% - иначе слуги русского народа не получат голоса для изменения Конституции
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Да, но для "конституционального большинства" юлькиных будет слишком мало
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а если нет, то ты признаешь что ты просто брехливый бот ???
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Кандидаты от "Квартала 95" и олигархов:

Под первым номером в списке "Слуга народа" идет лидер партии Дмитрий Разумков.

Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук (Зе -Свинарчук), который известен как идеолог партии "Слуга народа".

Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.

Под девятым номером гендиректор принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко.
По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.

В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.

В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.

В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Под №23 в списке партии идет креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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Не хвались на рать идучи, а хвались идя с рати.
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Михо ! Михо первым делом ! Суд дал добро !
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"Суд в Киеве решил, что Саакашвили 5 лет не уезжал из Украины
Михаил Саакашвили теперь может зарегистрироваться кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля как лидер своей партии «Рух новых сил».

Это стало возможным после того, как Печерский райсуд Киева, вопреки известным фактам, своим решением установил, что политик непрерывно проживал на Украине в течение пяти лет. Это является обязательным требованием для регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады.

По итогам судебного заседания 21 июня судья Сергей Вовк удовлетворил иск Саакашвили к Печерскому районному отделу управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.
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«Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михеила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года», - говорится в оглашенном судом решении.
Сам политик разумеется поддержал решение суда, назвав его справедливым.

«Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности принимать участие в парламентских выборах», - написал он в Facebook.
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Как там в Грузии дела, трава для кадила через Поти когда пойдет?
"Слуги народа" заждались.
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По сути это проигрышь зебени - ибо Михо выступит позже против "слуг"
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Ага. Ну, тогда по делу. Всё одно - цырк ! Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5647
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Больше клоунов, красивых и разных в Раде: один на рояле сыграет креативно, другой по крышам побегает, все развлечение. Пока ЗВР не закончатся, конечно.
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Может кто знает - сколько стОит судья Вовк ? Наверное, недорого.
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кста, для початку, щоб встановити, ніби міхо "непрерывно проживал на Украине в течение пяти лет" (до речі, "НА Украине", і це взято з сайту міхо) - суддя Вовк мав встановити, що його статус апатріда був набутий незаконо... тобто, що скасування указу про надання громадянства - незаконе.
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Давайте Програму зе на 66 днів!
Не фарбуйте стіни у різні кольори!
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Шаурма, рояль, "Йа вам ничо", шаурма, шаурма, унитаз - программа зелобобы на 10 лет
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"намерена ли его политическая сила после прохождения в парламент"

Я вибачаюсь, а яка політична сила у Стефанчука? Хто воно таке відносно "слуги урода"?
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Ну это смотря что Зегидрант начудит может и Ростов
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Команда ЗЕ молчит, а Западные СМИ пишут, 22 июня, в годовщину нападения Германии на Советский Союз, в популярном клубе «Бинго» в столице Украины состоится неонацистский фестиваль .
В Европе подобные фестивали под давлением политиков и общественности запрещены.
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А какие нацисты-то собираются ? Украинские, немецкие, или ещё какие ?
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Российские Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5158 Только в России есть нацисты
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Будет Ле Пен, Берлускони, Жириновский? Без них это пародия на нацизм.
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"популярный клуб Бинго" - это что-то новое Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7150
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Да наплевать, с кем там "слуга народа" работает, хоть с планерой Нибиру.
Любая поытка получить деньги не от МВФ и ЕС, а от запоребрика (или путем возобновления массового транзита наркотрафика) будет пресекаться безжалостно, как и было наглядно продемонстрировано в Грузии намедни (куда "**** православная"(С) отправилась перетирать потоки наркоты по линии РПЦ под видом "травы для кадила").
Два выхода у вас, "*********"(С):
- получить кредиты МВФ и ЕС и перейти под внешнее управление Брюсселя
- отказаться от кредитов и получить дефолт.
Олигархичезкая система Украины рушится и в первом и во втором варианте, но при первом варианте сохряняет жизни, так что я даже не сомневюсь, что "украинские" олигархи предпочтут вариант второй.
Продажа земли отложит данный прожьцесс максимум на год.
"держитесь там"(С)
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то фігня.Ківа-кровожерний кіллер-укрофашист-хіт дня
Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6882

Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1291
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А чого кіллер-укрофашист пише москальскою?
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Похоже, что пан Зеленский не собирается выполнять главное своё обещание - немедленно пролобировать принятие закона о налоге на выведенный капитал, отсутствие которого является основной причиной обнищания нашего народа. Занимается законотворчеством, которое не затрагивает интересы олигархов и не улучшают материальное обеспечение простых граждан. Короче говоря, "валяет дурака". С таким подходом коалиционное соглашение может и не потребоваться.
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Да, "*********"(С), если вы еще не поняли (мозги то у вас слабые): дефолт вам обеспечат до распродажи черноземов.
Потому что только дебил с громдным гос долгом и нулевыми поступлениями в ЗВР может надеятся продать черноземы по рыночной цене. Люди умные сделают так, чтоы купить те черноземы по цене бросовой (кто же платит рыночную цену, когда можно задешево купить?), благо рычаги для этого у них есть. так что дефолт оттянуть не удастся, "здоровья вам"(С)
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Похоже, что пан Зеленский не собирается выполнять главное своё обещание - немедленно пролобировать принятие закона о налоге на выведенный капитал, отсутствие которого является основной причиной обнищания нашего народа. Занимается законотворчеством, которое не затрагивает интересы олигархов и не улучшают материальное обеспечение простых граждан. Короче говоря, "валяет дурака". С таким подходом коалиционное соглашение может и не потребоваться.
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Невже в Україні стільки жидів знайдеться? Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 523
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Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" уже прорабатывает проект коалиционного соглашения, а после прохождения в Верховную Раду по итогам внеочередных парламентских выборов первоочередной своей задачей считает унормирование парламентских процедур."слугам" неизвестно чьим ? на,,,ть на первочередные задачи.которые они обещали народуУкраины....
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Гомомонокоалиция была уже - партия рыгов, или забыли ?))
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Ща ЗАжиддя и ЗЕбилы договорятся быстренько Украину продать
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"
, Стефанчук заявил: "Вопрос номер один, который мы будем ставить после прохождения в парламент - это согласование парламентских процедур".
Представитель президента в Раде считает необходимым принять закон Украины о законах и законодательной деятельности."

НИХРЕНА не понял. А Регламентом они заниматься не будут?
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амфашА Регламентом они заниматься не будут?
А навіщо, вони ж тепер мріють про статус... Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9448
Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9343
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Хочуть конституційну більшість, щоб змінити Конституцію, перетворити Україну на конфедерацію та інтегрувати терористів до України.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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