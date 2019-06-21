 Партія "Слуга народу" вже працює над варіантом коаліційної угоди, - Стефанчук

Про це повідомив Стефанчук в інтерв'ю "Радіо НВ", передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже працюємо над варіантом коаліційної угоди", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи має намір його політична сила після проходження в парламент унормувати порядок функціонування коаліції, Стефанчук заявив: "Питання номер один, яке ми ставитимемо після проходження в парламент, - це узгодження парламентських процедур".
Представник президента в Раді вважає за необхідне ухвалити закон України про закони і законодавчу діяльність.
4 ч. ·
Коли грають дві українські команди, після першого голу до команди, що веде в рахунку, перебігає центр-форвард команди суперника і починає гамселити по своїх воротах.
При рахунку 3:0 до суперників переходить вже половина команди.
При 5:0 в команді невдах залишається лише капітан і воротар.
Українці - завжди переможці.
Аваков пообещал?
рыги вроде сказали шо они в оппозиции к велосипедам
Под первым номером в списке "Слуга народа" идет лидер партии Дмитрий Разумков.
Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук (Зе -Свинарчук), который известен как идеолог партии "Слуга народа".
Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.
Под девятым номером гендиректор принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко.
По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.
В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.
В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.
В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.
Под №23 в списке партии идет креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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"Суд в Киеве решил, что Саакашвили 5 лет не уезжал из Украины
Михаил Саакашвили теперь может зарегистрироваться кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля как лидер своей партии «Рух новых сил».
Это стало возможным после того, как Печерский райсуд Киева, вопреки известным фактам, своим решением установил, что политик непрерывно проживал на Украине в течение пяти лет. Это является обязательным требованием для регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады.
По итогам судебного заседания 21 июня судья Сергей Вовк удовлетворил иск Саакашвили к Печерскому районному отделу управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.
Сам политик разумеется поддержал решение суда, назвав его справедливым.
«Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности принимать участие в парламентских выборах», - написал он в Facebook.
"Слуги народа" заждались.
Не фарбуйте стіни у різні кольори!
Я вибачаюсь, а яка політична сила у Стефанчука? Хто воно таке відносно "слуги урода"?
В Европе подобные фестивали под давлением политиков и общественности запрещены.
Любая поытка получить деньги не от МВФ и ЕС, а от запоребрика (или путем возобновления массового транзита наркотрафика) будет пресекаться безжалостно, как и было наглядно продемонстрировано в Грузии намедни (куда "**** православная"(С) отправилась перетирать потоки наркоты по линии РПЦ под видом "травы для кадила").
Два выхода у вас, "*********"(С):
- получить кредиты МВФ и ЕС и перейти под внешнее управление Брюсселя
- отказаться от кредитов и получить дефолт.
Олигархичезкая система Украины рушится и в первом и во втором варианте, но при первом варианте сохряняет жизни, так что я даже не сомневюсь, что "украинские" олигархи предпочтут вариант второй.
Продажа земли отложит данный прожьцесс максимум на год.
"держитесь там"(С)
Потому что только дебил с громдным гос долгом и нулевыми поступлениями в ЗВР может надеятся продать черноземы по рыночной цене. Люди умные сделают так, чтоы купить те черноземы по цене бросовой (кто же платит рыночную цену, когда можно задешево купить?), благо рычаги для этого у них есть. так что дефолт оттянуть не удастся, "здоровья вам"(С)
, Стефанчук заявил: "Вопрос номер один, который мы будем ставить после прохождения в парламент - это согласование парламентских процедур".
Представитель президента в Раде считает необходимым принять закон Украины о законах и законодательной деятельности."
НИХРЕНА не понял. А Регламентом они заниматься не будут?
А навіщо, вони ж тепер мріють про статус...