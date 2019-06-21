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Все про:УПЦ КП (185) Філарет (215) Євстратій (Зоря) (57) ПЦУ (390)

 Єдина перспектива "нового патріархату" Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або об'єднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій

Структура Філарета "буде несвідомо об'єктивним союзником РПЦ проти ПЦУ і Вселенського патріархату".

Такий прогноз зробив у Facebook заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ.

"Єдина зрозуміла перспектива "нового Патріархату" - це або перетворитися на маргінальну секту (на кшталт численних "істинно-православних" юрисдикцій), яка існує сама для себе і ніякої суспільної ролі не відіграє; або рано чи пізно об‘єднатися з Православною Церквою України (бо жодної іншої перспективи існування в колі визнаних автокефальних Церков, окрім як в рамках ПЦУ, у цього "нового Патріархату" не буде)", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку з рішеннями "собору" Філарета 24 червня збереться синод Православної церкви України

На думку Зорі, мета Філарета - розділити ПЦУ, об'єднати навколо себе велику її частину, показати митрополиту Епіфанію, що він "ніхто", а потім з "позиції сильного" сподіватися диктувати умови Константинополю.

Спікер ПЦУ каже, що патріарх пропонує будувати структуру, яка тримається виключно на його особистій волі і без нього абсолютно нежиттєздатна, і у якої не буде перспективи стати визнаною помісною церквою.

Єдина перспектива нового патріархату Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або обєднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій 01

Єдина перспектива нового патріархату Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або обєднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій 02

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133532
 
   
 Топ коментарі
 
Філарет,якось,й без вас обходився Єдина перспектива "нового патріархату" Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або об'єднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій - Цензор.НЕТ 5854 Перетопчетеся
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О! В ход пошли московские тезисы "вы все нелегитимны". А кто получил термос? Сцу или ПЦУ? Уже разобрались?
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Киевский Патриархат это Самостийная Церковь Украины-Руси. А мп это холуи машквы, пцу константинополя - обе к Украине отношения не имеют.
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парасенка, куда всунула грязный пятак- везде нас рала
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Если единственная, то без "либо".

Ух уж эти высокомудрые бородачи...
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Ау служители культа Яхве...
Запакуйте станца в мешок...и вывезите в дальний монастырь для покаяния...
Грех ГОРДЫНИ у старичка явно в фаворе)))
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Томос-тур Петра был лишь предвыборной манипуляцией, оказалась там не так все радужно
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Ну конечно все было так...
Только на последнем соборе УПЦКП кроме старичка и его служек никого не было)))
Это о силе и численности его пастры...
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Ну да, ато стыдно признать что вас, гундяшек, томосом просто накуй послали со всем вашим мокшанским патриархатом...
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Интересно , Бог улыбается , когда в церкви делят деньги ?
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Ага.(как и Железный Человек и прочие супермены)
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вот скажите мне, нахрена кому нужны на цензоре поповские новости?
не думаю что наберется 1% пользователей ресурса, которые по воскресеньям посещают церковь
или это от пециных скрепов волна еще не улеглась? и про томаса чего то молчат)
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Пэтина Церква Украины вообще не лигитимна. Томос выдан СЦУ - Святейшей Церкви Украины!
Так что Филарет прекрасно себя чувствует в истинно независимой церкви Украины - КП!
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Секта фили = зеробени за русский мир против томоса
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УПЦ КП сектой все время Гундяй объявлял
Вы нелигитимные, только я легитимный

Старый шлягер
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Філарет,якось,й без вас обходився Єдина перспектива "нового патріархату" Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або об'єднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій - Цензор.НЕТ 5854 Перетопчетеся
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О! В ход пошли московские тезисы "вы все нелегитимны". А кто получил термос? Сцу или ПЦУ? Уже разобрались?
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Єпіфаній розповів про вплив РФ на визнання ПЦУ...Московия желает вернуть свою бывшую колонию Украину всеми силами,много денег Кремль тратит на размещение своих СМИ в Украине,на Юго востоке тихо и обволакивающе подымают головы бывшие регионалы ,которые продали Крым
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Филарет признал что лох каких мало. Столько притонов просрал, , столько бабла, рабов, да еще и в звании понизили Єдина перспектива "нового патріархату" Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або об'єднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій - Цензор.НЕТ 625
Зато Онахвему сняли) Можно подумать это его напрягало - он то прекрасно знает цену этим пещерным верцунствованиям. А вот имущество ..... Єдина перспектива "нового патріархату" Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або об'єднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій - Цензор.НЕТ 7080
Филя,::::::::::::::::

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с определённого времени о Филарете или хорошее или ничего.
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Киевский Патриархат это Самостийная Церковь Украины-Руси. А мп это холуи машквы, пцу константинополя - обе к Украине отношения не имеют.
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Злиште діда в спокої. Дайте йому спокійно свого віку дожити. Кажіть йому Шо він главний і главнішого нема. Ну ви ж бачете що на старість з людьми коїться.... Єдина перспектива "нового патріархату" Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або об'єднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій - Цензор.НЕТ 6034
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Веранозавр это тот кто:
Смиренно читает мантру о "провидении" и "мудрости" Яхве. О том шо проблемы насылает св. Ух(или Ох) дабы "проверитьверу", а через минуту - призывает уничтожить полуразложившуюся старикашку ибо видите ли, она поехала мол. А не Яхве часом делает упражнение "проверкаверы", не?

какие же они лицемерные и отталкивающие.
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Поповские войны продолжаются.
Кто разжег в Украине кровавую войну - мы знаем это существо и дружно его ненавидим.
А кто разжег религиозную войну в Украине? Как зовут эту сволочь, которая не порешала проблем кровавой войны с кацапами, но навесила на украинцев новый раздрай и замутило религиозную кашу в стране?
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Україні потрібна Незалежна Українська Церква, а не стамбульська секта ПЦУ. Хай ПЦУ не забуде повернути Київському Патріархату храми, які в нього вкрала. Слава Філарету! Патріарху слава!
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Ты что, от санитаров бежишь, такую муть гонишь?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЄдина перспектива "нового патріархату" Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або об'єднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій
 
 
 
 
 
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