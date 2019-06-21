 Єдина перспектива "нового патріархату" Філарета - це перетворитися на маргінальну секту або об'єднатися з ПЦУ, - архієпископ Євстратій

Такий прогноз зробив у Facebook заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ.

"Єдина зрозуміла перспектива "нового Патріархату" - це або перетворитися на маргінальну секту (на кшталт численних "істинно-православних" юрисдикцій), яка існує сама для себе і ніякої суспільної ролі не відіграє; або рано чи пізно об‘єднатися з Православною Церквою України (бо жодної іншої перспективи існування в колі визнаних автокефальних Церков, окрім як в рамках ПЦУ, у цього "нового Патріархату" не буде)", - пише він.

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На думку Зорі, мета Філарета - розділити ПЦУ, об'єднати навколо себе велику її частину, показати митрополиту Епіфанію, що він "ніхто", а потім з "позиції сильного" сподіватися диктувати умови Константинополю.

Спікер ПЦУ каже, що патріарх пропонує будувати структуру, яка тримається виключно на його особистій волі і без нього абсолютно нежиттєздатна, і у якої не буде перспективи стати визнаною помісною церквою.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.