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Все про:ВР (5002) Зеленський (1797) кнопкодавство (6)

 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВРУ законопроєкт №10394 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.

Зеленський визначив цей законопроєкт як невідкладний.

Нині текст документа відсутній на сайті парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", - Стефанчук

Нагадаємо, в червні 2018 року у Верховній Раді вже було зареєстровано законопроєкт, що передбачає введення кримінальної відповідальності за не персональне голосування народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133527
 
   
 Топ коментарі
 
Кто-то после Майдана клялся что снимет недоторканнисть с депутатов или нет?
Насчет кнопкодавста - привет Танюха Черновол!! Визжала про это как не дорезанная, а как только в парламент влезла..ну вы поняли)))
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Помню петро так распинался о прекращении времени кнопкодавов в 2014 году, а по суди БеПеПе ведущий кнопкодав в парламенте
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Кнопкодавов будут смешить в усмерть.
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"До ***** дверцята".
Бо для того, щоб притягнути "слугу народу" до відповідальності потрібно три ПОЗИТИВНИХ голосування у ВР стосовно зняття з того "слуги народу" недоторканності.
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такий зеконопроект потрібний, але треба розпочати побудову приватних тюрем
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"и определил его как неотложный"

Зелебеня у сматфоні лайк поставив?
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Ляшко: Подолання бідності Зеленський почав із «космічного» збільшення зарплат чиновникам свого офісу

Пригадую як зеленківці тут істерично кричали про космічні зарплати у чиновників Порошенка і як "Зе прідьот порядок навідьот" і загалом "не обіцянок не пробачень".

Пригадую як зеленківці тут істерично кричали про космічні зарплати у чиновників Порошенка і як "Зе прідьот порядок навідьот" і загалом "не обіцянок не пробачень".

І що? Як ми 25% і казали. Президент почав свою роботу зі збільшення в кілька разів зарплат чиновникам свого офісу.
«Розмір щомісячної надбавки генерального директора директорату - 35 тисяч гривень, його заступника - 33 800 гривень. Коефіцієнт окладів керівників директорату, керівників патронатних служб, радників президента та прес-секретарів дорівнює 4,46. Якщо у них мінімальний оклад 10 тисяч гривень, він множиться на коефіцієнт 5, та ще плюс 40 тисяч надбавки, то це означає, що зарплата керівника директорату складатиме 100 тисяч гривень. Це обіцяне Зеленським закінчення епохи бідності, яке він почав із керівників свого офісу?», - запитав у президента Ляшко. Повний текст читайте тут

А от і відео -- https://www.youtube.com/watch?v=D4WZRfazi6w

Більше Зеленський нічого не зробив. Читайте "Місяць на посаді"
Так от питання до тих хто тут кричав за Зе і банив противників Зеленського. Як вам? Йолочка вам нравіца?

отсюда
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ТЫ КАК ГЕББЕЛЬС - ГОВОРИШЬ ПОЛУПРАВДУ.
УЗНАЙ СКОЛЬКО В АП БЫЛО СОТРУДНИКОВ И СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ, А ПОТОМ НОЙ.
УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ОСТАВШИХСЯ - НОРМАЛЬНАЯ ТЕМА.
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Тоесть, никаких сокращений расходов не получилось, зато терперь все свои и при том высокооплачиваемые. Браво!
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ДАЖЕ ОБЪЯСНЯТЬ НЕ СТАНУ ПОЧЕМУ ТАКОЙ ПРИНЦИП - ЭТО ПРАВИЛЬНО И НОРМАЛЬНО. ПОТОМУ ЧТО ТЫ ТУПОЙ, КАК И ВСЕ СОЕВЫЕ НА ПАЙКЕ.
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Боже, я в отчаянии! Как мне жить дальше?! Какая-то мондовошка меня обозвала дауном.... Я не перживу этого, а мондовошка переживет...
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У зелёной сопли не хватает мозгов понять, что после хамского наезда на Раду, про слово "неотложный" можно забыть! Зеленський вніс у Раду законопроект про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 2982
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А за что их уважать? За то шо Пеце подмахивали?
имхо развлекается Зе, новая рада проголосует, а эти некогда, мониторы надо успеть арендованые повыносить и хвосты позачищать, месяц остался свинарчукам
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Это Зе от зависти. У него на рояле так не получается.
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зелебобики не уважают никого вообще.
забавный тест по украинскому языку хочешь?
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Тоесть "подмахивать" Пороху - плохо, а "подмахивать" Зеленке - хорошо?
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имхо подмахивать вообще плохо
ты вообще мальчик или девочка?
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Не беспокойся, ты меня не интересуешь. Вообще с твоими познаниями ты еще долго будешь приставать к незнакомым с вопросом "мальчик или девочка?". Поэтому не трать время и переходи на самообслуживание - там тебе уж точно никто не подмахнет.
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я поняв
ты просто еще сам не определился
извини за бестактность незнакомец
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Вот что мне нравится в ЗеДебилах, так это их неуклюжие попытки унизить оппонента. Мой милый недоразвитый дружок, я понимаю твое желание перевести разговор в привычное для прыщавых малолеток русло сексуальной ориентации. Но ты пойми, взрослым и состоявшимся людям глубоко фиолетово, кто их оппонент - им важна дисскуссия по теме.
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хиба цю купку жадібних баранів можна Радою називати? Зеленський вніс у Раду законопроєкт про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 5426
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Сговор "донецких" и "зеленских". Приготовьте ваши кошельки !
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html
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Ну все , конец нам ... Только Петробудка нас может спасти
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Нет, спасет только зелопипирка на рояле!
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правда классно.. одной пипиркой всю соевую банду разогнал
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Вніс проект закону, який визначив, як невідкладний. В даний час текст закону відсутній на сайті. Це як пачка від цигарок. Лежить. Порожня. Ти її відкриваєш - а вона порожня!
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А куда пропала женщина третьего тысячелетия ? Она некисло кнопкодавила в Раде за долю малую .
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Неотложный ЗАКОН ПРО ИМПИЧМЕНТ.
И не хер баки украинцам забивать

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Если фракция решила голосовать за какой-то законопроект и есть согласие от конкретных депутатов, то присутствие на заседании это просто формальность, почему этот законопроект числиться как неотложный? Что это в корне поменяет?
Управление страной смахивает на 95 квартал. пздц.
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Опять придумают с этими кнопками всякие схемы....всё элементарно просто и дёшево--считать поднятые руки.По одной на тело.
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не поверишь, на черном рынке доноров резко выросла цена на руки...
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ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВЫБОРЫ!
Какое нах "неотложное"?! Боится, что его новая Рада такой закон не примет?
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Не доверяю Зеленскому, но в данном случае я с ним согласен. Раньше в депутаты шли предприниматели, которые и не собрались профессионально заниматься политикой, а время собрались тратить на свой бизнес и другие дела. Место в Раде им было нужно для того, чтобы блюсти свои интересы и получить неприкосновенность. Поэтому сейчас крайне важно, чтобы новые условия были объявлены ДО ВЫБОРОВ - никакой неприкосновенности и необходимость заниматься законотворчеством, а не чем-то другим. И пусть думают, надо ли им в Раду на таких условиях. Думаю, многие сразу передумают.
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Глаза протри! Где тут "неприкосновенность"?!!
И как они собираются наказывать НЕПРИКОСНОВЕННЫХ кнопкодавов?
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та да, куда там, одна харя пропиханчука чего стоит, все кнопки сожрет
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Хтось розуміє,чому невідкладний ? Через два місяці штук триста голів буде ,щоб вводити хоч смертну кару,хоч кріпосне право.
Взагалі,чому кнопкодавство вважається абсолютним злом ? Плюсів в ньому більше !
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Может боится, чтобы не успели принять что-то неудобное, неугодное для него?
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Да нет , он вам дибилам хочет показать , что те кому вы верили и верите имели вас за лохов . Они обещали это сделать 5 лет назад , сейчас многие пролетают , так выполните свои обещания на последок
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Ми із Павлом якось без зебіла Микитася порузуміємось.
Нехай ваш ідол покаже приклад виконання своїх обіцянок низьких таріфів, НЕ друзів на посадах, олігархів геть!, кортежам, перекриттю вулиць НІ !
Можна продовжувати бескінечно.
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Ну , если я зебил , то ты тогда карамелька сосательная . И много тебе твой Петя показал выполненных обещаний ?
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Перечитай свій перший коментар до мене, вразливий Микитась.
Можливо вистачить "масла" в голові зрозуміти, чому до тебе звернулись зневажливо.
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то тобі плюса замість хреста поставлять як дуба дасиш
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тянуть резину и требовать - это специализация Зеленского.
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Интересно , что мешало Порошенко предложить наказание за "кнопкодавство"?
Неужели , легитимная коалиция !?
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может просто не до того было?

не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет.
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Владимир Александрович Фигаро, внесите будь ласка законопроект "чтобы президент и его зекомандА не занимались фигнёй во время войны и считали каждую копейку не только бюджетную, но и предоставленную "незаинтересованными лицами)"
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Где ТЕКСТ?????

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України

Номер, дата реєстрації:10394 від 21.06.2019Сесія реєстрації:10 сесія VIII скликанняРедакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Правова політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Президент УкраїниІніціатор(и) законопроекту:Зеленський Володимир Олександрович Президент УкраїниГоловний комітет:Пинзеник П.В. Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради УкраїниІнші комітети:Кожем'якін А.А. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльностіКнязевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддяПавелко А.В. Комітет з питань бюджетуСавчук Ю.П. Комітет з питань запобігання і протидії корупціїІонова М.М. Комітет з питань європейської інтеграціїТекст законопроекту та супровідні документи:Проект Закону 21.06.2019

ПроходженняОпрацювання комітетамиЗв'язані законопроектиАльтернативні законопроектиХронологія розглядуРезультати голосування

Дати та стан проходження:Одержано проект21.06.2019Передано на розгляд керівництву21.06.2019Одержано Верховною Радою21.06.2019Визначено Президентом як невідкладний
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он мертвий Тимчук голосував і на кнопки тиснув.. така вона сила ПЄСиків..Навіть після смерті на кнопки біжать давити
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вніс у Раду законопроєкт про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний
 
 
 
 
 
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