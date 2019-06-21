 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.
Зеленський визначив цей законопроєкт як невідкладний.
Нині текст документа відсутній на сайті парламенту.
Нагадаємо, в червні 2018 року у Верховній Раді вже було зареєстровано законопроєкт, що передбачає введення кримінальної відповідальності за не персональне голосування народних депутатів.
Бо для того, щоб притягнути "слугу народу" до відповідальності потрібно три ПОЗИТИВНИХ голосування у ВР стосовно зняття з того "слуги народу" недоторканності.
Зелебеня у сматфоні лайк поставив?
Пригадую як зеленківці тут істерично кричали про космічні зарплати у чиновників Порошенка і як "Зе прідьот порядок навідьот" і загалом "не обіцянок не пробачень".
Пригадую як зеленківці тут істерично кричали про космічні зарплати у чиновників Порошенка і як "Зе прідьот порядок навідьот" і загалом "не обіцянок не пробачень".
І що? Як ми 25% і казали. Президент почав свою роботу зі збільшення в кілька разів зарплат чиновникам свого офісу.
«Розмір щомісячної надбавки генерального директора директорату - 35 тисяч гривень, його заступника - 33 800 гривень. Коефіцієнт окладів керівників директорату, керівників патронатних служб, радників президента та прес-секретарів дорівнює 4,46. Якщо у них мінімальний оклад 10 тисяч гривень, він множиться на коефіцієнт 5, та ще плюс 40 тисяч надбавки, то це означає, що зарплата керівника директорату складатиме 100 тисяч гривень. Це обіцяне Зеленським закінчення епохи бідності, яке він почав із керівників свого офісу?», - запитав у президента Ляшко. Повний текст читайте тут
А от і відео -- https://www.youtube.com/watch?v=D4WZRfazi6w
Більше Зеленський нічого не зробив. Читайте "Місяць на посаді"
Так от питання до тих хто тут кричав за Зе і банив противників Зеленського. Як вам? Йолочка вам нравіца?
отсюда
УЗНАЙ СКОЛЬКО В АП БЫЛО СОТРУДНИКОВ И СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ, А ПОТОМ НОЙ.
УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ОСТАВШИХСЯ - НОРМАЛЬНАЯ ТЕМА.
А за что их уважать? За то шо Пеце подмахивали?
имхо развлекается Зе, новая рада проголосует, а эти некогда, мониторы надо успеть арендованые повыносить и хвосты позачищать, месяц остался свинарчукам
забавный тест по украинскому языку хочешь?
пятница жешь
имеешь право
ты вообще мальчик или девочка?
ты просто еще сам не определился
извини за бестактность незнаком
ец
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html
- Пароль!.
Вніс проект закону, який визначив, як невідкладний. В даний час текст закону відсутній на сайті. Це як пачка від цигарок. Лежить. Порожня. Ти її відкриваєш - а вона порожня!
И не хер баки украинцам забивать
Управление страной смахивает на 95 квартал. пздц.
Какое нах "неотложное"?! Боится, что его новая Рада такой закон не примет?
И как они собираются наказывать НЕПРИКОСНОВЕННЫХ кнопкодавов?
Взагалі,чому кнопкодавство вважається абсолютним злом ? Плюсів в ньому більше !
Нехай ваш ідол покаже приклад виконання своїх обіцянок низьких таріфів, НЕ друзів на посадах, олігархів геть!, кортежам, перекриттю вулиць НІ !
Можна продовжувати бескінечно.
Можливо вистачить "масла" в голові зрозуміти, чому до тебе звернулись зневажливо.
Неужели , легитимная коалиция !?
не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України
Номер, дата реєстрації:10394 від 21.06.2019Сесія реєстрації:10 сесія VIII скликанняРедакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Правова політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Президент УкраїниІніціатор(и) законопроекту:Зеленський Володимир Олександрович Президент УкраїниГоловний комітет:Пинзеник П.В. Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради УкраїниІнші комітети:Кожем'якін А.А. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльностіКнязевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддяПавелко А.В. Комітет з питань бюджетуСавчук Ю.П. Комітет з питань запобігання і протидії корупціїІонова М.М. Комітет з питань європейської інтеграціїТекст законопроекту та супровідні документи:Проект Закону 21.06.2019
ПроходженняОпрацювання комітетамиЗв'язані законопроектиАльтернативні законопроектиХронологія розглядуРезультати голосування
Дати та стан проходження:Одержано проект21.06.2019Передано на розгляд керівництву21.06.2019Одержано Верховною Радою21.06.2019Визначено Президентом як невідкладний