 Зеленський вніс у Раду законопроект про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.
Зеленський визначив цей законопроект як невідкладний.
Нині текст документа відсутній на сайті парламенту.
Нагадаємо, в червні 2018 року у Верховній Раді вже було зареєстровано законопроект, що передбачає введення кримінальної відповідальності за не персональне голосування народних депутатів.
Насчет кнопкодавста - привет Танюха Черновол!! Визжала про это как не дорезанная, а как только в парламент влезла..ну вы поняли)))
Так можно потому что Порошенко тоже хороший и патриот
Источник: https://censor.net.ua/n3133527
Плохо. Обсуждать по сути нечего.
ВРУ по факту расспущена...
Кто из них будет голосовать этот проект?)))
Никто...
Но ЗЕня скажет...ани плашие а я старался
Дурень! Этот проект нужно было выносить в новую раду! И мы бы посмотрели как СЛУЖКА ИГРЬ ВАЛЕРИЧА голосовала бы за это..
В зале сейчас никого нет все разбежались по избирательным округам заниматься избирательной компанией. И ЗЕ прекрасно это знает буквально вчера или позавчера посли фотки с пустого зала и раздували мол "И теперь скажите Что мол зря Зе распустил этих дармоедов....".
Так что все это фикция!!!!
Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи!диджидал! ааааа ээээээээ нууууууу даааа в смартфон как Петяникогда.
Но ты тут для гавканья
Под первым номером в списке "Слуга народа" идет лидер партии Дмитрий Разумков.
Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук, который известен как идеолог партии "Слуга народа".
Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.
Под девятым номером гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.
В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.
В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.
В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.
Под №23 в списке партии числится креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Меньше месяца
Сделайте хоть напоследок что-то полезное для страны
Хотя там опять поди пустая Рада. Пишут что 19-го по удостоверению даже Тымчук присутствовал. Куда уж днее
Как можно подумать, что Конституционный суд может прогнуться под преЗедента? ! )
Бо для того, щоб притягнути "слугу народу" до відповідальності потрібно три ПОЗИТИВНИХ голосування у ВР стосовно зняття з того "слуги народу" недоторканності.
Зелебеня у сматфоні лайк поставив?
Пригадую як зеленківці тут істерично кричали про космічні зарплати у чиновників Порошенка і як "Зе прідьот порядок навідьот" і загалом "не обіцянок не пробачень".
Пригадую як зеленківці тут істерично кричали про космічні зарплати у чиновників Порошенка і як "Зе прідьот порядок навідьот" і загалом "не обіцянок не пробачень".
І що? Як ми 25% і казали. Президент почав свою роботу зі збільшення в кілька разів зарплат чиновникам свого офісу.
«Розмір щомісячної надбавки генерального директора директорату - 35 тисяч гривень, його заступника - 33 800 гривень. Коефіцієнт окладів керівників директорату, керівників патронатних служб, радників президента та прес-секретарів дорівнює 4,46. Якщо у них мінімальний оклад 10 тисяч гривень, він множиться на коефіцієнт 5, та ще плюс 40 тисяч надбавки, то це означає, що зарплата керівника директорату складатиме 100 тисяч гривень. Це обіцяне Зеленським закінчення епохи бідності, яке він почав із керівників свого офісу?», - запитав у президента Ляшко. Повний текст читайте тут
А от і відео -- https://www.youtube.com/watch?v=D4WZRfazi6w
Більше Зеленський нічого не зробив. Читайте "Місяць на посаді"
Так от питання до тих хто тут кричав за Зе і банив противників Зеленського. Як вам? Йолочка вам нравіца?
отсюда
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html