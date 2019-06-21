 Зеленський вніс у Раду законопроект про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.

Зеленський визначив цей законопроект як невідкладний.

Нині текст документа відсутній на сайті парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", - Стефанчук

Нагадаємо, в червні 2018 року у Верховній Раді вже було зареєстровано законопроект, що передбачає введення кримінальної відповідальності за не персональне голосування народних депутатів.