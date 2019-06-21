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Все про:ВР (5002) Зеленський (1797) кнопкодавство (6)

 Зеленський вніс у Раду законопроект про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВРУ законопроект №10394 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.

Зеленський визначив цей законопроект як невідкладний.

Нині текст документа відсутній на сайті парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", - Стефанчук

Нагадаємо, в червні 2018 року у Верховній Раді вже було зареєстровано законопроект, що передбачає введення кримінальної відповідальності за не персональне голосування народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133527
 
 
 Топ коментарі
 
Кнопкодавов будут смешить в усмерть.
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обеспечить личное голосование можно лишь аппаратными методами Технари ВР знают как, нет отмашки. А всякие указы и приказы -это втирание шняги зебилам для имитации бурной деятельности.
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а может поддерживать материально, как это делал Порошенко?
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а может поддерживать материально, как это делал Порошенко?
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Помню петро так распинался о прекращении времени кнопкодавов в 2014 году, а по суди БеПеПе ведущий кнопкодав в парламенте
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Кто-то после Майдана клялся что снимет недоторканнисть с депутатов или нет?
Насчет кнопкодавста - привет Танюха Черновол!! Визжала про это как не дорезанная, а как только в парламент влезла..ну вы поняли)))
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Порошенко так делал только чтобы тупой парламент принял правильные для страны законы
Так можно потому что Порошенко тоже хороший и патриот
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обеспечить личное голосование можно лишь аппаратными методами Технари ВР знают как, нет отмашки. А всякие указы и приказы -это втирание шняги зебилам для имитации бурной деятельности.
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Там всё просто, как мычание коровы. В приёмник карточки ставится возвратная пружина. и таким образом проголосовать можно лишь в том случае, когда пальцем прижимать карточку внутрь приёмника. Удерживать вторую карточку на пульте соседа, просто длины рук не хватит.Я бы ещё для страховки поставил датчик давления на кресло. Чтоб проголосовать можно было только сидя на депутатском месте. Это простые вещи которые знают даже в кружке дома пионэра
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Кнопкодавов победить нельзя. Их можно только возглавить.
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А Закон о следственных комиссиях когла чувачОк подписывать собирается？ну тот в которлм процедура импичмента прописана？
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Скорее всего вместе с его законом об импичменте. Пакетное подписание. Зеленский внес в Раду законопроект о "кнопкодавах" и определил его как неотложный - Цензор.НЕТ 2098
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"В настоящее время текст документа отсутствует на сайте парламента."
Источник: https://censor.net.ua/n3133527

Плохо. Обсуждать по сути нечего.
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От тебя уже только тень осталась? Кризис порохоботства?
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Вже було таке. І шо? Ось подивлюсь як голосуватимуть там твої зебенята.
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Ну не идиот?)))
ВРУ по факту расспущена...
Кто из них будет голосовать этот проект?)))
Никто...
Но ЗЕня скажет...ани плашие а я старался

Дурень! Этот проект нужно было выносить в новую раду! И мы бы посмотрели как СЛУЖКА ИГРЬ ВАЛЕРИЧА голосовала бы за это..
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Ты дурак?!
В зале сейчас никого нет все разбежались по избирательным округам заниматься избирательной компанией. И ЗЕ прекрасно это знает буквально вчера или позавчера посли фотки с пустого зала и раздували мол "И теперь скажите Что мол зря Зе распустил этих дармоедов....".
Так что все это фикция!!!!
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Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! диджидал! ааааа ээээээээ нууууууу даааа в смартфон
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Так для того и вносит сейчас...что бы потом о нем зыбыть...
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Но по факту это выглядит как "Лучше сейчас громко сделать видимость, чтобы потом не делать"
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Дурэнь, если бы нынешняя рада его приняла, тот закон, то в следующей большинству СН просто необходимо всем быть в зале и работать.
Но ты тут для гавканья
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А как они проголосуют без кнопкодавства? Побоятся ответственности
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Не прголосуют эти идоры за этот законопроэкт. Или поступят по изуитски, как всегда. Приймут в первом чтении и .... все на этом. Это для луцика - генпрокурора все приняли в течении 30 минут.
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Лишать депутатской неприкосновенности и садить. Это вопрос национальной безопасности
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какой толк вносить что-то в эту помойку?
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Щоб постфактум не гавкали, що "ми би і в єтом сазивє прінялі, да вот прізідєнт ні внасіл".
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Надо иметь жесткую ответственность в военное время. Церемониться с этими ******** -нам дороже
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Парашне шлюхокодло проти, значить, правильний законопроект.
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ну парубийка, шо скажешь,картавый со српавкой из дурки?
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неотложный для распущенной Рады....круто
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Кандидаты от "Квартала 95" и олигархов:
Под первым номером в списке "Слуга народа" идет лидер партии Дмитрий Разумков.
Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук, который известен как идеолог партии "Слуга народа".
Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.

Под девятым номером гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.
В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.
В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.

В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Под №23 в списке партии числится креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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"кнопкодавы" - это техническая проблема . Есть тысяча способов исключить "кнопкодавство" .
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Именно так, технически решается без проблем. Тупо авторизация по биометрии - и все!
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Эй депутаты сколько вам там осталось
Меньше месяца
Сделайте хоть напоследок что-то полезное для страны

Хотя там опять поди пустая Рада. Пишут что 19-го по удостоверению даже Тымчук присутствовал. Куда уж днее
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О порохоботы уже учат как "бороться" с кнопкодавами как наркоша о своих успехах завязать!
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Зеленский внес в Раду законопроект о "кнопкодавах" и определил его как неотложный - Цензор.НЕТ 9409народ,а как узеленского узнали решение ксу,раньше,чем этот ксу вынес решение,а? Зеленский внес в Раду законопроект о "кнопкодавах" и определил его как неотложный - Цензор.НЕТ 9409ни разу не реванш....
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Мендель наверное провидица-Ванга.
Как можно подумать, что Конституционный суд может прогнуться под преЗедента? ! )
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Еще один удар под дых нечисти порохоботской. Браво, Зе.
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Дай, Боже, нардепам встигнути Виборчий Кодекс осилити - може, тоді й візьмуться за зебільні законопроекти.
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Не, так он не услышит. Объявляй голодовку.
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бугггааааа, смищно, иди в 95-й квартал
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А что, он боится, что избранники от его партии "Слуга Народа" не смогут проголосовать за этот закон?
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До речі, а де підписані євроінтеграційні закони? Блокує, зебільний?
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Один-два снайпера на балконе и проблема будет решена навсегда.
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Кнопкодавы его не закнопкодавят а засунут под сукно
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Хитрожопа жидівська собака! Ніби то хоче робити благі діла, але на справді просто набиває собі бали для парламенських виборів, розводячи лохторат. Він прекрасно знає, що цей парламент не буде голосувати і не голосує за його ніби то благі законопроекти. І тому система злочинна не міняється і не зміниться. А якщо враховувати що нам вже сказали, що у вас є вибір без вибору і що в раду йдуть слуги без роду, жопоблоки, тимошенківці, пси і трохи голосів, то зрозуміло що той парламент за ці закони теж голосувати не буде. Але ж зеленському жопу прикрити потрібно якось, от він це зараз і робить. Він хотів, але вони не дали......
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"До ***** дверцята".
Бо для того, щоб притягнути "слугу народу" до відповідальності потрібно три ПОЗИТИВНИХ голосування у ВР стосовно зняття з того "слуги народу" недоторканності.
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такий зеконопроект потрібний, але треба розпочати побудову приватних тюрем
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"и определил его как неотложный"

Зелебеня у сматфоні лайк поставив?
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Ляшко: Подолання бідності Зеленський почав із «космічного» збільшення зарплат чиновникам свого офісу

Пригадую як зеленківці тут істерично кричали про космічні зарплати у чиновників Порошенка і як "Зе прідьот порядок навідьот" і загалом "не обіцянок не пробачень".

Пригадую як зеленківці тут істерично кричали про космічні зарплати у чиновників Порошенка і як "Зе прідьот порядок навідьот" і загалом "не обіцянок не пробачень".

І що? Як ми 25% і казали. Президент почав свою роботу зі збільшення в кілька разів зарплат чиновникам свого офісу.
«Розмір щомісячної надбавки генерального директора директорату - 35 тисяч гривень, його заступника - 33 800 гривень. Коефіцієнт окладів керівників директорату, керівників патронатних служб, радників президента та прес-секретарів дорівнює 4,46. Якщо у них мінімальний оклад 10 тисяч гривень, він множиться на коефіцієнт 5, та ще плюс 40 тисяч надбавки, то це означає, що зарплата керівника директорату складатиме 100 тисяч гривень. Це обіцяне Зеленським закінчення епохи бідності, яке він почав із керівників свого офісу?», - запитав у президента Ляшко. Повний текст читайте тут

А от і відео -- https://www.youtube.com/watch?v=D4WZRfazi6w

Більше Зеленський нічого не зробив. Читайте "Місяць на посаді"
Так от питання до тих хто тут кричав за Зе і банив противників Зеленського. Як вам? Йолочка вам нравіца?

отсюда
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У зелёной сопли не хватает мозгов понять, что после хамского наезда на Раду, про слово "неотложный" можно забыть! Зеленський вніс у Раду законопроект про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний - Цензор.НЕТ 2982
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Сговор "донецких" и "зеленских". Приготовьте ваши кошельки !
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вніс у Раду законопроект про "кнопкодавів" і визначив його як невідкладний
 
 
 
 
 
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