 25 червня ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у депутати, - Сліпачук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала глава ЦВК Тетяна Сліпачук.
"Як показує досвід попередніх виборів, наплив кількості охочих завжди припадав на останній тиждень реєстрації. Проте ця кампанія перевершила всі очікування. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин, в останній день реєстрації, пакети документів подали близько 1200 кандидатів в одномандатних виборчих округах. При цьому загалом до 20 червня заяв було трохи більше 2000. І це я ще не кажу про списки кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі", - написала Сліпачук.
Також глава ЦВК зазначила, що тепер у Комісії є п'ять днів, щоб обробити і ухвалити рішення щодо кожного пакету документів.
"25 червня ми оприлюднимо весь список кандидатів в депутати, а наступного дня затвердимо форму, колір і текст виборчих бюлетенів в загальнодержавному та одномандатних виборчих округах", - написала Сліпачук.
Також вона додала, що 26 червня ЦВК проведе прес-конференцію, де члени Центрвиборчкому розкажуть, що зробили протягом виборчого процесу, поділяться своїми очікуваннями від останнього перед днем виборів місяця і представлять всі необхідні цифри.
- среднестатистически качественный состав В.Р. либо не изменится либо, если повезет может быть будет и лучше. Во-вторых государство на этом заработает. В третьих - будет исключен подкуп, влияние олигархов и иные махинации, связанные с избирательным процессом. Ну и еще - глава ЦИК будет... как простой инженер.
Остальные это шлак и продолжение воровской олигархии в Украине
Под первым номером в списке "Слуга народа" идет лидер партии Дмитрий Разумков.
Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук, который известен как идеолог партии "Слуга народа".
Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.
Под девятым номером гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.
В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.
В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.
В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.
Под №23 в списке партии числится креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".