 25 червня ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у депутати, - Сліпачук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Як показує досвід попередніх виборів, наплив кількості охочих завжди припадав на останній тиждень реєстрації. Проте ця кампанія перевершила всі очікування. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин, в останній день реєстрації, пакети документів подали близько 1200 кандидатів в одномандатних виборчих округах. При цьому загалом до 20 червня заяв було трохи більше 2000. І це я ще не кажу про списки кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі", - написала Сліпачук.

Також глава ЦВК зазначила, що тепер у Комісії є п'ять днів, щоб обробити і ухвалити рішення щодо кожного пакету документів.

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"25 червня ми оприлюднимо весь список кандидатів в депутати, а наступного дня затвердимо форму, колір і текст виборчих бюлетенів в загальнодержавному та одномандатних виборчих округах", - написала Сліпачук.

Також вона додала, що 26 червня ЦВК проведе прес-конференцію, де члени Центрвиборчкому розкажуть, що зробили протягом виборчого процесу, поділяться своїми очікуваннями від останнього перед днем ​​виборів місяця і представлять всі необхідні цифри.

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