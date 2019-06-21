EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  258  29
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4001) ЦВК (637) Сліпачук (51)

 25 червня ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у депутати, - Сліпачук

Четвер, 20 червня, був останнім днем ​​прийому ЦВК документів для реєстрації кандидатів на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 р. Документи подали близько 1,2 тис. кандидатів-мажоритарників, і тепер у Комісії є п'ять днів, щоб винести щодо них рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Як показує досвід попередніх виборів, наплив кількості охочих завжди припадав на останній тиждень реєстрації. Проте ця кампанія перевершила всі очікування. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин, в останній день реєстрації, пакети документів подали близько 1200 кандидатів в одномандатних виборчих округах. При цьому загалом до 20 червня заяв було трохи більше 2000. І це я ще не кажу про списки кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі", - написала Сліпачук.

Також глава ЦВК зазначила, що тепер у Комісії є п'ять днів, щоб обробити і ухвалити рішення щодо кожного пакету документів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" подала в ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів-мажоритарників

"25 червня ми оприлюднимо весь список кандидатів в депутати, а наступного дня затвердимо форму, колір і текст виборчих бюлетенів в загальнодержавному та одномандатних виборчих округах", - написала Сліпачук.

Також вона додала, що 26 червня ЦВК проведе прес-конференцію, де члени Центрвиборчкому розкажуть, що зробили протягом виборчого процесу, поділяться своїми очікуваннями від останнього перед днем ​​виборів місяця і представлять всі необхідні цифри.

Читайте: В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС

25 червня ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у депутати, - Сліпачук 01
25 червня ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у депутати, - Сліпачук 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133522
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В последнее время, судя по нашим голосованиям, мне начинает казаться, что выборы это бессмысленная трата времени и денег из госбюджета. Правильнее, в наших реалиях, депутатство разыгрывать в лотерею. Выгоды минимум три : вопервых
- среднестатистически качественный состав В.Р. либо не изменится либо, если повезет может быть будет и лучше. Во-вторых государство на этом заработает. В третьих - будет исключен подкуп, влияние олигархов и иные махинации, связанные с избирательным процессом. Ну и еще - глава ЦИК будет... как простой инженер. 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук - Цензор.НЕТ 3013
 показати весь коментар
 
Голосуйте за националистов или Саакашвили... Эти не грабили и не имеют фабрик, заводов, пароходов, итд...
Остальные это шлак и продолжение воровской олигархии в Украине
 показати весь коментар
 
 
А каким боком грузинский еврей - относится к националистам?

 показати весь коментар
 
 
Вже голосували за них. Єдине що вони зробили, так це набили морди риганалам і всьо.
 показати весь коментар
 
ну пусть так... по крайней мере, она лучше, чем эта воровская олигархическая банда
 показати весь коментар
 
 
А моя мрия такая: Тимошенко - президент, Саакашвили - премьер. Только пусть Зеленский малость разгребет ситуацию с повальной коррупцией.
 показати весь коментар
 
Интересно , какая будет жизнь без выборов и депутатов ?
 показати весь коментар
 
Парламент - государственный орган, где принимают законы. Например, об обороне, о медицине, об образовании, о госбезопасности и т.д.
 показати весь коментар
 
соевые свинарчуки попрут уже на корыто как гладковские ? 25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов в депутаты, - Слипачук - Цензор.НЕТ 848
 показати весь коментар
 
Кандидаты от "Квартала 95" и олигархов:
Под первым номером в списке "Слуга народа" идет лидер партии Дмитрий Разумков.
Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук, который известен как идеолог партии "Слуга народа".
Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.

Под девятым номером гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.
В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.
В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.

В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Под №23 в списке партии числится креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
 показати весь коментар
 
Наконец то ПОРОХОБОТИКИ увидят весь список, слюни не хватит всех опплевать, аж жалко становится.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України25 червня ЦВК оприлюднить весь список кандидатів у депутати, - Сліпачук
 
 
 
 
 
 вгору