 Пєсков про обмін заручниками: Ця робота не може бути відкритою і публічною. Потрібно набратися терпіння

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Путін дійсно говорив, що така розмова (про обмін) ведеться. Готовність з російської сторони є. Дуже важливо, щоб ця готовність мала взаємність з української сторони. Ми чули певні заяви з Києва про те, що там теж є розуміння необхідності просування в цій сфері", - сказав Пєсков.

"Тут потрібна двостороння робота, яка не може бути відкритою і публічною. В цьому випадку потрібно набратися терпіння", - додав він.

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Як повідомлялося, 20 червня президент РФ Володимир Путін вперше заявив про можливість обміну утримуваними особами між Україною і Росією. Він заявив, що це питання завжди було в центрі уваги Кремля, і додав, що питання обміну "зовсім недавно" порушував голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук за дорученням екс-президента України Петра Порошенка, а пізніше - "самостійно".





