 Суд оштрафував львів'янина на 17 тис. грн за заподіяння мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

"У Львівській області засуджено зловмисника, який незаконно надавав доступ до хітів кінопрокату. Чоловік заподіяв збитки відомим іноземним кінокомпаніям на загальну суму майже 7,3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, з 10 вересня 2016 року по 3 травня 2019 року 46-річний львів'янин адміністрував придбані ним раніше три веб-сайти.

Зловмисник незаконно розміщував на них в онлайн-кінотеатрах фільми для перегляду і копіювання та отримував кошти за рекламу.

Не маючи дозволу правовласників на фільми, він порушив Закон України "Про авторське право та суміжні права" і спричинив кінокомпаніям матеріальні збитки на загальну суму 7 295 670 гривень.

На підставі судової ухвали в квартирі чоловіка правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили 5 системних блоків, що використовувалися як сервери для розповсюдження фільмів всесвітньо відомих компаній.

Незаконна діяльність трьох онлайн-кінотеатрів була припинена.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав).

Обвинувальний акт був скерований до суду.

За його рішенням чоловіка визнано винним, він має сплатити штраф у розмірі 17 000 гривень, а також розглядалося питання щодо відшкодування правовласникам фільмів заподіяних збитків. Вилучена у львів’янина техніка конфіскована.

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