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 Суд оштрафував львів'янина на 17 тис. грн за заподіяння мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям

У Львівській області суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень за заподіяння збитків іноземним кінокомпаніям на 7,3 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

"У Львівській області засуджено зловмисника, який незаконно надавав доступ до хітів кінопрокату. Чоловік заподіяв збитки відомим іноземним кінокомпаніям на загальну суму майже 7,3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, з 10 вересня 2016 року по 3 травня 2019 року 46-річний львів'янин адміністрував придбані ним раніше три веб-сайти.

Зловмисник незаконно розміщував на них в онлайн-кінотеатрах фільми для перегляду і копіювання та отримував кошти за рекламу.

Не маючи дозволу правовласників на фільми, він порушив Закон України "Про авторське право та суміжні права" і спричинив кінокомпаніям матеріальні збитки на загальну суму 7 295 670 гривень.

На підставі судової ухвали в квартирі чоловіка правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили 5 системних блоків, що використовувалися як сервери для розповсюдження фільмів всесвітньо відомих компаній.

Незаконна діяльність трьох онлайн-кінотеатрів була припинена.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав).

Обвинувальний акт був скерований до суду.

За його рішенням чоловіка визнано винним, він має сплатити штраф у розмірі 17 000 гривень, а також розглядалося питання щодо відшкодування правовласникам фільмів заподіяних збитків. Вилучена у львів’янина техніка конфіскована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союз кінотеатрів України підтримав передачу конфліктного кінотеатру "Київ" новому орендарю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133518
 
 
 Топ коментарі
 
Бред конкретный. Интернет -это океан из которого дядька взял ведро воды. Кроме того, личная собственность у себя на крмпе, а всё что в инете -это общак. За программы, за фильмы мы уже заплатили тем, что купили компы и платим провайдерам. Пусть делятся с разрабами контента и развлекалова, а не жлобствуют мы тут ни причём
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Самого главного хЕкера поймали))
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Зєля побудуєт правільний.
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Спишем 17 тыс. грн на финансовые издержки и будем работать дальше... 😉
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Ну що сказати? Пряма дія законів "ПЄСа": Винагорода судді пропрційна штрафу!
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Бред конкретный. Интернет -это океан из которого дядька взял ведро воды. Кроме того, личная собственность у себя на крмпе, а всё что в инете -это общак. За программы, за фильмы мы уже заплатили тем, что купили компы и платим провайдерам. Пусть делятся с разрабами контента и развлекалова, а не жлобствуют мы тут ни причём
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Так можно и про деньги в банках рассуждать.
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Бред, этих фильмов не было в интернете в свободном доступе. Обычное паразитирование на чужом контенте.
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сходить в IMAX семьей 4 чела - 800 грн... Суд оштрафовал львовянина на 17 тыс. грн за нанесение миллионных убытков иностранным кинокомпаниям - Цензор.НЕТ 9806 Свободу пиратам!
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Епоха бідності вже минула, мона і сходити.
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эпоха бедности-то прошла... Но подкрадывается эпоха злыднив
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Вот тут я тоже совершенно НЕ СОГЛАСЕН с судом.
Он прогибается под кинопроизводителя.
Количество купленных/просмотренных пиратских копий напрямую приравнивает к "потерям правообладателя".
Что совершенно НЕ ВЕРНО.
Пусть с начала ДОКАЖУТ, что все те сотни и тысячи покупателей пиратской продукции - КУПИЛИ бы лицензионное, если бы не было пиратского.
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я сроду не покупал ни одной программы или продукта И не собираюсь. Это идиотизм. Ходи себе в инете и собирай бесплатно, чего душе угодно.Если не нашёл берёшь и переводишь в бесплатный режим самостоятельно. Ну и святое дело вкидываешь в паблик, нехай братва тож поклюёт. Интернет - это наша собственность, законы и правила в нём устанавливаем МЫ!
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Еще можно воровать у богатых, ****, они небось тоже у кого-то украли.
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Для того, чтобы в короткий срок Украина смогла догнать ведущие индустриальные страны, Украина должна стать пиратской страной как Китай! Если Украина будет действовать по правилам Запада, она никогда Запад не догонит, а всегда будет влачить нынешнее удручающее состояние. Но для этого нам нужна украинская власть, а не западные холуи олигархи.
Львовянин молодец! Штраф отменить и извиниться!
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так не фільми ж піратити, а технології
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а фільми нащо, фільми свої треба знімати, а технології відстали конкретно тому треба тягнути їхні.
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Фильмы перепродавать, а деньги от перепродажи в Украину.
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во всяком случае лучше, чем коноплю в горшочках выращивать.
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Воровство лучше чем производство? Не удивительно что страна так херово живет.
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Это вам не права на показ своего фильма яндексу （запрещенному в Украине）продавать...и деньги в офшор переводить...это преступление какое то...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд оштрафував львів'янина на 17 тис. грн за заподіяння мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям
 
 
 
 
 
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