 "Гарантований покупець" забезпечить роботу зеленої енергетики та утримання цін для населення в новому ринку електроенергії, - Петриковець

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Бізнес", повідомляють Українські Новини.
"Готовність залежить від людей. Одразу без проблем не може бути. Особисто моя думка, якщо ми зараз втратимо час, то ми ризикуємо відкласти впровадження ринку на тривалий час. Протягом останніх двох років я займався впровадженням реформи, працюючи в "Енергоатомі", і я знаю, що це важливий шанс, яким ми повинні скористатися. Якщо зараз не стартуємо, далі вибори, зимовий період, актуальні проблеми в цей час не будуть вирішуватися. Ринок потрібно запускати і поступово активізувати ринкові сегменти", - сказав Петриковець.
Костянтин Петриковець пояснив функції ДП "Гарантований покупець" у новому ринку.
"Згідно з останніми рішеннями, є три головні напрями діяльності нашого ДП. Перш за все, це забезпечення роботи зеленої генерації. Ми викуповуємо електроенергію за зеленим тарифом і продаємо її на ринку "на добу вперед". По-друге, ми забезпечимо функціонування механізму PSO, який був прийнятий для того, щоб ціни для населення не виросли після старту ринку. Ми купуємо електроенергію у "Енергоатома" і "Укргідро", частину продаємо Постачальникам універсальних послуг (постачальники населенню за фіксованим тарифом, - ред.) за цінами, які дозволять їм зберегти поточний тариф для населення. Частину продаємо на ринку "на добу вперед" для компенсації втрат. Третій напрямок: аукціони для зеленої генерації. Відповідно до закону, вони будуть проводиться з 2020 році. Але вже зараз ми повинні готуватися, створювати нормативну базу, напрацьовувати процедури, навчати персонал", - зазначив очільник підприємства.
Як повідомлялося, 1 липня повинен запуститися новий ринок електроенергії, якій є частиною міжнародних зобов’язань України в напрямку імплементації Третього енергопакету ЕС. Для своєчасного запуску ринку, Урядом на базі ДП "Енергоринок" створені два державних підприємства "Оператор ринку" і "Гарантований покупець". Перше організовує торгівлю електроенергією на електронних майданчиках. "Гарантований покупець" забезпечує покупку всієї зеленої електроенергії, а також виконує важливу роль в забезпеченні ціни для населення на існуючому рівні (так званий механізм PSO).
вдало Ігор Валєріч свого бобіка пристроїв
Точніше.. один з них зараз *ПЕСик *
я ж не винуватий, шо ваш зюзя - бобік коломойського
Эта правда шокирует. Как Ахметов и Порошенко залезли в карман украинцев
Заборонили ЛИШЕ влаштовувати електростанції на присадибних ділянках та городах, дозволили лише на дахах будівель.
Може це і вірно, бо хто завадить мені всю свою дачну ділянку, всі 6 соток заставити сонячними панелями? Що тоді робити моїм сусідам?
Мабуть шквал коментів зі звинуваченнями Зєєєлі в роботі на інтерес Клопомойського змусив той висєр прибрати.
І хтось ще каже що Зєєєля не лялька Клопомойського?
і хтось ще не впевнений, що цей ресурс працює на Клопомойського?
Прибуток який? Валовий чи чистий?
Повернення ПДВ експортерам загальносвітова практика. У ЄС його теж повертають. Повернули ПДВ тому що метал експортував, експорт металу то валютна виручка, яка продається на міжбанку і формує курс. Тобі практично стабільний курс (+/- 5%) протягом останніх 4 років подобається? А це в тому числі і заслуга ахметова, як найкрупнішого експортера.
Податки само собою, а повернення ПДВ саме собою, мухи окремо, котлети окремо. Відняти від сплаченого податку суму поверненого ПДВ і робити з його хвилі це гнила спекуляція!
І ще.
Ти думаєш, що патрон твого Зє - Коломойський не отримав повернення ПДВ за експортовані феросплави? Але про Коломойського чомусь журнашлюшки та блоХери мовчать!
Як ти думаєш, чому?
ось тобі доказ
У той же час на Угорській енергетичній біржі електроенергія в лютому коштувала 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*год. Це означає, що ціна українського енергоринку на 45% вище ціни угорської біржі.
Як відомо, найбільшим постачальником "вугільної" електроенергії в Україні є група ДТЕК Ріната Ахметова
Той висєр псевдоекспердів, від якого "кіпіт ваш разум возмущьонний" побудовано на маніпуляції.
Ахметов продає угорщині електроенергію по ОПТОВІЙ ціні, продає на кордоні з Угорщиною, а далі угорські компанії займаються транспортуванням та розподіілом. Ви про закон Ома чули? Чули про опір дротів, про втрати електроенергії в мережі через опір провідників, який складає пересічно 30%?
А та "українська" ціна, яку журнашляйка вказала у тому опусі, то ціна роздрібна і враховує транспортування електроенергії до розподільчих компаній. 200000 вольт треба перегнати по ЛЕП, пропустити через понижуючі трансформатори і передати, скажімо, Сумиенерго, як ви думаєте, це вплине на ціну? Крім того, з реалізованої в Україні електроенергії платиться ПДВ.
От і все.
всю інфраструктуру охметка прихватизував ще й хотів граб тарифи ввести щоб такі хохли платили йому за модернізацію мереж
Тому Зєєєля зя своєю ЗєКоМандою з усіх сил намагається відтермінувати його запровадження, а нова ВР і геть зовсім той енергоринок похєрить.