EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  811  41
Все про:ринок (95) Електрика (252)

 "Гарантований покупець" забезпечить роботу зеленої енергетики та утримання цін для населення в новому ринку електроенергії, - Петриковець

Директор державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець переконаний, що Україна не може втратити шанс на впровадження нового ринку електроенергії за європейським взірцем.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Бізнес", повідомляють Українські Новини.

"Готовність залежить від людей. Одразу без проблем не може бути. Особисто моя думка, якщо ми зараз втратимо час, то ми ризикуємо відкласти впровадження ринку на тривалий час. Протягом останніх двох років я займався впровадженням реформи, працюючи в "Енергоатомі", і я знаю, що це важливий шанс, яким ми повинні скористатися. Якщо зараз не стартуємо, далі вибори, зимовий період, актуальні проблеми в цей час не будуть вирішуватися. Ринок потрібно запускати і поступово активізувати ринкові сегменти", - сказав Петриковець.

Костянтин Петриковець пояснив функції ДП "Гарантований покупець" у новому ринку.

"Згідно з останніми рішеннями, є три головні напрями діяльності нашого ДП. Перш за все, це забезпечення роботи зеленої генерації. Ми викуповуємо електроенергію за зеленим тарифом і продаємо її на ринку "на добу вперед". По-друге, ми забезпечимо функціонування механізму PSO, який був прийнятий для того, щоб ціни для населення не виросли після старту ринку. Ми купуємо електроенергію у "Енергоатома" і "Укргідро", частину продаємо Постачальникам універсальних послуг (постачальники населенню за фіксованим тарифом, - ред.) за цінами, які дозволять їм зберегти поточний тариф для населення. Частину продаємо на ринку "на добу вперед" для компенсації втрат. Третій напрямок: аукціони для зеленої генерації. Відповідно до закону, вони будуть проводиться з 2020 році. Але вже зараз ми повинні готуватися, створювати нормативну базу, напрацьовувати процедури, навчати персонал", - зазначив очільник підприємства.

Як повідомлялося, 1 липня повинен запуститися новий ринок електроенергії, якій є частиною міжнародних зобов’язань України в напрямку імплементації Третього енергопакету ЕС. Для своєчасного запуску ринку, Урядом на базі ДП "Енергоринок" створені два державних підприємства "Оператор ринку" і "Гарантований покупець". Перше організовує торгівлю електроенергією на електронних майданчиках. "Гарантований покупець" забезпечує покупку всієї зеленої електроенергії, а також виконує важливу роль в забезпеченні ціни для населення на існуючому рівні (так званий механізм PSO).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133516
 
 
 Топ коментарі
 
Який до біса ринок? Монополію замінить олігополія (декілька хазяйчиків) і все залишиться як і було. А щодо "особливих" тарифів у платіжках... Так бидло все одно заплатить, тільки через ціни в магазинах, ціни на проїзд в електротранспорті, освітлення вулиць,тощо. Це все маніпуляції! От якби мова йшла про здешевлення електроенергії то все це мало би сенс, а так "от перемены мест слагаемых сумма не меняется"!
 показати весь коментар
 
знаем, слышали- через квартал будет другое- оплата по полной, мы ж в ивропу идем
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Население" зубожиле, шо воно там "платить" буде))
 показати весь коментар
 
не встигли прийти, а в них вже й енергетика зельона
вдало Ігор Валєріч свого бобіка пристроїв
 показати весь коментар
 
Здається тут два *бобіка -олігарха * "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 3477
Точніше.. один з них зараз *ПЕСик * "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 7488
 показати весь коментар
 
 
та ладно, не бомби, оля
я ж не винуватий, шо ваш зюзя - бобік коломойського
 показати весь коментар
 
Так вроде зеленую энергетику прикрыли? Или я шо то пропустил?
 показати весь коментар
 
просто нічого не зрозуміли.
Заборонили ЛИШЕ влаштовувати електростанції на присадибних ділянках та городах, дозволили лише на дахах будівель.
Може це і вірно, бо хто завадить мені всю свою дачну ділянку, всі 6 соток заставити сонячними панелями? Що тоді робити моїм сусідам?
 показати весь коментар
 
А сусиды хай купляють у тэбэ по дешевке электрику и поливают огород. Не думаю, что дилянка в тэбэ заростэ бурьяном. А это хуже чем панели.
 показати весь коментар
 
 
покупать у тебя листричество - вот шо "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 2766
 показати весь коментар
 
 
Величина частки СЕС в енергосистемі обмежена, збиває в силу своєї специфіки напругу і частоту, а отже приватники зменшують халявний прибуток у різноманітних ахметових. З цих мотивів всенародно обране "елітне бидло" з подачі своїх спонсорів-ахметових обмежило доступ просто бидла, до можливості заробляти на присадибних СЕС. Інакше кажучи це чергова форма державного "захисту" малого бізнесу!
 показати весь коментар
 
А де подівся висєр Гєруса, про відключення електроенергії в разі запровадження Енергоринку, опублікований на цьому сайті пару годин тому?
Мабуть шквал коментів зі звинуваченнями Зєєєлі в роботі на інтерес Клопомойського змусив той висєр прибрати.
І хтось ще каже що Зєєєля не лялька Клопомойського?
і хтось ще не впевнений, що цей ресурс працює на Клопомойського?
 показати весь коментар
 
охметов за минулий рік заробив 6 млрдів долларів а податків по факту сплатив на 2.3 млрд грн (повернення пдв) ще один привід дебілам ПОДЯКУВАТИ
 показати весь коментар
 
 
Спекуляція для зебілів.
Прибуток який? Валовий чи чистий?
Повернення ПДВ експортерам загальносвітова практика. У ЄС його теж повертають. Повернули ПДВ тому що метал експортував, експорт металу то валютна виручка, яка продається на міжбанку і формує курс. Тобі практично стабільний курс (+/- 5%) протягом останніх 4 років подобається? А це в тому числі і заслуга ахметова, як найкрупнішого експортера.
Податки само собою, а повернення ПДВ саме собою, мухи окремо, котлети окремо. Відняти від сплаченого податку суму поверненого ПДВ і робити з його хвилі це гнила спекуляція!
І ще.
Ти думаєш, що патрон твого Зє - Коломойський не отримав повернення ПДВ за експортовані феросплави? Але про Коломойського чомусь журнашлюшки та блоХери мовчать!
Як ти думаєш, чому? "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 7079
 показати весь коментар
 
свої цифри наведи,іксперд,поясни будь-ласка чому охметов продає електроенергію в угорщіні на 50 відсотків нижче ніж в Україні?і чому за 5 років перемог порошенка українці не можуть купувати електроенергію за кордоном тільки у петіного дружбана рінатки,у нас не коломойський президент (хіба для порохоботів) а Зеленський якщо ти не в курсі
 показати весь коментар
 
 
ікс-пєрд наведи докази того що ахмктов продає електроенергію в угорщину на 50% дешевше ніж в Україні - ДОКАЗИ а не маячню гнапа и бігуся і з якого *** в угорщині електрика коштує 4 грн тоді???????????????????????
 показати весь коментар
 
 
порохоботи такі ж тупі як і ватники нічого не можуть крім волати - ви все врети
ось тобі доказ
"Гарантований покупець" забезпечить роботу зеленої енергетики та утримання цін для населення в новому ринку електроенергії, - Петриковець - Цензор.НЕТ 5015
 показати весь коментар
 
я жив два місяці у Угорщині і платив десь 4 грн за кіловат - з якого такого дива?????????
 показати весь коментар
 
Згідно з інформацією ДП "Енергоринок", у лютому середня ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробниками ТЕС склала 2167 грн/МВт*год по наростаючому підсумку (0,72 євро за кВт*год). В результаті тариф теплової генерації виріс на 16% порівняно з січнем цього року. Це найвищий тариф ТЕС за всю історію України.

У той же час на Угорській енергетичній біржі електроенергія в лютому коштувала 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*год. Це означає, що ціна українського енергоринку на 45% вище ціни угорської біржі.
Як відомо, найбільшим постачальником "вугільної" електроенергії в Україні є група ДТЕК Ріната Ахметова
 показати весь коментар
 
Тільки Зєєєля працює в інтересах Клолмлйського, якому енергоринок як серпом по яйцям!
Той висєр псевдоекспердів, від якого "кіпіт ваш разум возмущьонний" побудовано на маніпуляції.
Ахметов продає угорщині електроенергію по ОПТОВІЙ ціні, продає на кордоні з Угорщиною, а далі угорські компанії займаються транспортуванням та розподіілом. Ви про закон Ома чули? Чули про опір дротів, про втрати електроенергії в мережі через опір провідників, який складає пересічно 30%?
А та "українська" ціна, яку журнашляйка вказала у тому опусі, то ціна роздрібна і враховує транспортування електроенергії до розподільчих компаній. 200000 вольт треба перегнати по ЛЕП, пропустити через понижуючі трансформатори і передати, скажімо, Сумиенерго, як ви думаєте, це вплине на ціну? Крім того, з реалізованої в Україні електроенергії платиться ПДВ.
От і все.
 показати весь коментар
 
на енергоринку зараз лише двоє дтек охметова та центренерго і користь від запуску ринку матиме лише охметов (може значно підвищити ціну) крім того згідно правил енергоринку повинні вставновлені 100 відсотково погодинні лічильники електроеенергії (зараз лише 30 відсотків встановлено),про які опір дротів електроенергії ти ........ш електроенергія в угоршщину продається з бурштинської тец не так далеко від кордону з Угорщиною,чому не відповів про відсутність імпорту? імпорт в новому енергоринку також не передбачається?
всю інфраструктуру охметка прихватизував ще й хотів граб тарифи ввести щоб такі хохли платили йому за модернізацію мереж
 показати весь коментар
 
Енергоринок не вигідний коломойському, бо прибутки його феросплавних заводів впадуть, можливо і до нуля.
Тому Зєєєля зя своєю ЗєКоМандою з усіх сил намагається відтермінувати його запровадження, а нова ВР і геть зовсім той енергоринок похєрить.
 показати весь коментар
 
як можуть впасти до НУЛЯ прибутки у урода який НЕ ПЛАТИТЬ ПОДАТКИ ВЗАГАЛІ????????????
 показати весь коментар
 
Якщо заплатить за електроенергію по повній, то платити податки йому буде не потрібно, бо прибутків не буде. "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 4023
 показати весь коментар
 
придурку тупущий просто помонітор ціни СЕРЕДНЬОСВІТОВІ на феросплави і ЦІНИ на феросплави по яким вони "продаються" на Кіпр...... І ти допетраєш може що прибуток у цього урода 100%!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Шо так печёшся за Коломойского ? Он себе добазарится с Энергоатомом о прямых поставках по низким ценам . А ты сможешь ? Или готов платить под 4 гривны за киловатт ?
 показати весь коментар
 
это шо? Лампочки теперь будут светить зеленым светом? Зеленая рехворма энергетики! "Гарантированный покупатель" обеспечит работу зеленой энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии, - Петриковец - Цензор.НЕТ 950
 показати весь коментар
 
 
В глазах поЗЕленеет от собачьих радостей "реХворматоров"!
 показати весь коментар
 
Який до біса ринок? Монополію замінить олігополія (декілька хазяйчиків) і все залишиться як і було. А щодо "особливих" тарифів у платіжках... Так бидло все одно заплатить, тільки через ціни в магазинах, ціни на проїзд в електротранспорті, освітлення вулиць,тощо. Це все маніпуляції! От якби мова йшла про здешевлення електроенергії то все це мало би сенс, а так "от перемены мест слагаемых сумма не меняется"!
 показати весь коментар
 
 
Електроенергію тепер можна купувати і за кордоном.
 показати весь коментар
 
розкажи це полякам угорцям німцям - ото ******* вихватиш придурок
 показати весь коментар
 
какой рынок? Чем гарантированный покупатель отличается от вынужденного? Чем вы мозги засоряете населению или просто бла-бла-бла в современном хаосе?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Гарантований покупець" забезпечить роботу зеленої енергетики та утримання цін для населення в новому ринку електроенергії, - Петриковець
 
 
 
 
 
 вгору