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 Кернес підписав рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Мер Харкова Геннадій Кернес підписав рішення Харківської міської ради про повернення імені радянського маршала Георгія Жукова проспекту Григоренка.

Це виданню "Медіапорт" телефоном підтвердив особисто Кернес, передає Цензор.НЕТ

У розмові він спочатку порадив дивитися рішення на сайті міськради.

В Єдиному реєстрі міських актів рішення опубліковано з печаткою Департаменту організаційної роботи, без підпису міського голови. На запитання, чи означає це, що підпис є, Кернес сказав: "Якщо є печатка, отже, є підпис".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція в Харкові відкрила кримінальне провадження через повернення проспекту імені Жукова

19 червня міська рада Харкова підтримала рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ініціює перевірку законності рішення Харківської міськради про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133515
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз не до цього.
Країна зайнята новосєльєм Вови.
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При Порохе какой херни не было! При Скоморохе подняли головы все рашисткие недобитки!
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Если это не фейк, то хотелось бы сноску на первоисточник.
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РГАСПИ, ф. 83 (Фонд Г.М. Маленкова), оп. 1, д. 18, л. 18-19.
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Частково фейк (про однокласників та співпляшників, а також усіх у радіусі 5 км - педаль в асфільт, очевидно ж) - але насправді гіперболізовано не дуже й сильно. Бо там і оригінал наказу був нелюдський.
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просто посидите, погуглите. А вообще, почитайте Суворова В. "Тень победы" Ну очень интересно.
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Я читал Суворова. Но что-то этого не припомню.
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У Суворова В. правда, этой шифрограммы нет. Я имела ввиду вообще про Жукова инфа. А шифрограмму я скопировала с монограммы военного историка, уж больно она меня когда то ужаснула. Мой родной дед погиб в 44 при форсировании Днепра - "чорносвитник", Если найду, скину ссылку.
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Вот не умеют у нас люди искать компромиссы... Ну назовите эту долбанную улицу Жукова-Григоренко и дело с концом. Но похоже, что эти компромиссы просто никому не нужны. Разделяй и властвуй.
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Нет. У него - наркобизнес (транспортировка через Харьков).
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шо опять начинают раскачивать , забыли 14 год и автобусы с электричками сеператни с белгорода.
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местный царек с прикормленной полицией, прокуратурой и СБУ... законы Украины? не, не слышали...., да и про Украину почти ничего не слышали..., где та Украина, а где народ Харькова...
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Гепа сам бы конечно никогда не дёрнулся,значит получил "добро" от Бени а тот дал команду своему Буратино и тот Гепе не то что открыто дал "добро" а дал понять что это не его дело,мол решай сам на месте,меня не впутывай. Кстати Гепа как то писал на своей странице что Зеленский пообещал не вмешиваться в это дерьмо.Меня удивляет реакция Авакова,вернее полное её отсутствие. Кто то ему тоже видать посоветовал не лезть. Помню когда свалили памятник Ленину Аваков тогда поддержал этот снос,ведь он же сам харьковский вернее чугуевский и сепаратизмом как Гепа вроде бы не страдал. Значит что то поменялось.
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поменялось-поменялось, и птенца Авакова Антожу Геращенко не слышно, быстро переобулся в воздухе - как ему только удалось с его 2 центнерами жира.
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Гриша Белоцерковский
Гепа - это мина замедленного хаоса для страны от парашенки.
Парашенка гепу целых пять лет холил, защищал и культивировал, а теперь выдает на гора сепарскую позицию.
Вот же гниды! Шо одно, шо второе...
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Так в чём проблема, ЗЕкловун это ж не барыга мародёр он то точно посадит Гепу,0 правда? Или ты все 5 лет будешь визжать как Петя не посадил Гепу, но твой клоун его тоже не посадит..надеюсь такого не случица???
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В зазєлів мізки заблоковані бєнєю , тому немає чого до них звертатись , бо у відповідь почуєш : " А от дон Продо не посадив за 5 років ....... " . Хворі люди .
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Я же говорю с избрание ЗЕсепара и его сепар ЗЕкоманды прокремлёвкий реванш на марше. Скоро депутаты Гос Думы будут в Раде выступать, про народных представителей от ДНР\ЛНР молчу...сепарня туда и клонит..
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Только Майдан способен очистить Украину от этой нечисти! Украина вставай!
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Готовит себе запасной аэрордром Москва Рублевка!
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ублюдок, желаю что бы твои дети и внуки попали к такому же мяснику в подчинение
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А вы обратили внимание что опытные политики не баллотируются в эту Раду? Чуйка . Бо выгонят эту новую метлой уже осенью
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Попробовали в Тбилиси - назвать улицу именем мясника Жукова...
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работу нужно делать до конца, а не оставлять подранков
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Кажись украинцы вы радостно и весело ПРОСРАЛИ свою страну - еще чЛенинов обратно поставьте - и будет *******
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Пацюк таки плюнув в лице Україні , бо зєля дав йому на це дозвіл . Хоча це питання для москви досить принципове , і піпис пацюка можна вважати бєніним реверансом перед путєном . Бєням шіферам і зєлям потрібен ринок кацапії в обмін на створення нових ХНР , МНР , ОНР і т.д. та т.п. Зазєлі лікуйтесь .
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Мародер платит гепе за намеренную дестабилизацию в Харькове.
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А ведь это Жилина птенцы головы подняли,те которые обидчикам Допы и Гепы уши отрезали!!
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Просто, Харьков - это ватная Мекка украины и никто и никогда не выйдет на протесты, это не Тбилиси и Гепа чётко это знает.
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Ну шо, зебилы сепарнявые, почему Беня не звонит кернесу, и не говорит а-я-яй, как в 2014?
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Кернеса 5 лет никто не трогал, как сыр в масле жил, почему спрашивается?
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Зебик, ты тупой? За что его трогать надо было? Я задал вопрос, почему его сейчас на место ни кто не поставит? Ни клован, ни Беня, ни губошлеп рюкзакова со своими нацженами?
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В Харькове остались нормальные люди? И это не важно какой расскраски ,эта гнида ложила во время ВМВ людей тысячами,руских,украинцев,белорусов,и т.д.не взирая на национальность. Подвести Гепу за яйца в назидание другим уродам😐
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Дострелите уже, млять, этого рыгокацапского ублюдка!
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ПОДАННЯ ВІД ГЕНПРОКУРОРА ЛУЦЕНКО (КВОТА ПОРОШЕНКО) БУДЕ !?
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Гепа от души нагадил на половину списка партии Владимира Александровича Инфузории - спасибо ему за тест Гидранта на беременность русским миром..
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Якщо так легко можна порушити закон України,
то чому б всраному шизофреніку і мразі - меру ватної столиці не вилити відро зелені на голову, заодно буде реклама одної і з партій яка йде на вибори.
Це ж яка радість буде для народу України.
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Сєпари рулять як при зелемойському так і при царювання Петра мародера
Народу треба розгинати спини і давати бій системі як це зараз роблять наші брати в Грузії
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Что значит прокурор не на своем месте, незадавили крысеныша в 2014 теперь вырос откормленный пацюк и гадит Украине.
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Странно, чего это прахоботы накинулись на сепара керноса? Ведь он так рьяно и от чистого сердца агитировал за порошенко, аж из каталки выпрыгивал. В благодарность за то, что петя его от тюрьмы спас.
Вам прям не угодишь.
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при Порошенке такой херни не было,вот весь смысл,пришел Клован и вся пророссийская мразь зашевелилась
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Ну теперь этим должны заняться правоохранительные органы.
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