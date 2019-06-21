EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  705  9
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5243) поранення (1446) СЦКК (434)

 Терористи обстріляли Чермалик: поранено 66-річну жінку, пошкоджено приватний будинок, - СЦКК

У Донецькій області внаслідок обстрілу окупантами населеного пункту поранення дістала 66-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування РФ підступно обстріляли населений пункт Чермалик, що на Донеччині, в результаті чого поранено мешканку села та пошкоджено приватний будинок.

"Сьогодні, 21 червня, спостережна група "Маріуполь" української сторони СЦКК під час проведення фотофіксації встановила, що обстріл здійснено зі станкового протитанкового гранатомета, зенітної установки ЗУ-23-2, а також зі стрілецької зброї.

Відомо, що жінка дістала осколкове поранення лівої ключиці та перебуває в міській лікарні Маріуполя. Сам інцидент стався 20 червня о 23:00", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено і травмовано чотирьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб

Також повідомляється, що ворожі обстріли пошкодили приватний будинок у цьому ж населеному пункті на вулиці Першотравнева, 41.

Українська сторона СЦКК зазначає, що зазначені факти свідчать про свідоме порушення російсько-окупаційними військами всіх можливих принципів гуманітарного права та існуючих домовленостей. У результаті яких страждають мирні люди, руйнуються житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Терористи обстріляли Чермалик: поранено 66-річну жінку, пошкоджено приватний будинок, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133513
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
на то они и террористы такая у них работа.Зачем сообщать за это. Какие контрмеры были предприняты вот что важно.
 показати весь коментар
 
Бабцю відправили до лікарні, це шо тобі не "конрмеры"?
 показати весь коментар
 
вистріли з горатки у відповідь--з запискою від Кучми
 показати весь коментар
 
А в "минске" сопли жуют . Окопная война - беда . Бойцы годами сидят в окопах . Донбасс и Крым - наша земля . Раши там нет . А у вождя яиц нет . Террористы обстреляли Чермалык: ранена 66-летняя женщина, поврежден частный дом, - СЦКК - Цензор.НЕТ 505
 показати весь коментар
 
Шо не получилось? Я про "просто перестать стрелять". А кто теперь на войне наживается? Террористы обстреляли Чермалык: ранена 66-летняя женщина, поврежден частный дом, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6503
 показати весь коментар
 
 
Чермалык. Яка скрепна назва! Кажете Дамбас ісконнайа земля маасковії? Бгггг.
 показати весь коментар
 
АТО не выполнила свою задачу - террористы остались, а АТО приказала долго жить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїТерористи обстріляли Чермалик: поранено 66-річну жінку, пошкоджено приватний будинок, - СЦКК
 
 
 
 
 
 вгору