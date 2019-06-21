 Поліція оголосила про підозру ще одному фігуранту справи про напад на харківського телеоператора Макарюка

"Сьогодні (у п'ятницю. - Ред.) вручили ще одну підозру. І, думаю, ще вручимо сьогодні до кінця дня. Загалом їх буде 3, крім того підозрюваного, якому вже обрано запобіжний захід", - сказав Інтерфакс-Україна начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

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Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.

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