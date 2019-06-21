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Все про:побиття (434) Нацполіція (7728) Харків (1398)

 Поліція оголосила про підозру ще одному фігуранту справи про напад на харківського телеоператора Макарюка

Поліція підготувала ще 2 повідомлення про підозру у справі про напад на оператора харківської служби новин "Вести" Вадима Макарюка, і одне з них вже вручила.

"Сьогодні (у п'ятницю. - Ред.) вручили ще одну підозру. І, думаю, ще вручимо сьогодні до кінця дня. Загалом їх буде 3, крім того підозрюваного, якому вже обрано запобіжний захід", - сказав Інтерфакс-Україна начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

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Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації.

Читайте також: Прокуратура ще не встановила, хто побив телеоператора під час сутичок на харківському ринку "Барабашово"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133511
 
 
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ну обьявила и шо Я сёдня обьявил что КСУ негодяи и зрадофилы. И чего
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ничего.. закройся в сортире и объяви независимость от зрадофилов
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Из "отрядов путина" - в отряды "слуг народа:
журналист 1+1 Александр Дубинский объявил, что также пойдет на выборы в Раду по этому же округу, но от "Слуги народа"Полиция объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о нападении на харьковского телеоператора Макарюка - Цензор.НЕТ 1760
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПоліція оголосила про підозру ще одному фігуранту справи про напад на харківського телеоператора Макарюка
 
 
 
 
 
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