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Все про:затримання (2927) Полтава (147) Антимонопольний комітет (133)

 Скандальному бізнесмену Амірханяну загрожує до 12 років позбавлення волі за кількома статтями

Одіозному бізнесменові Араіку Амірханяну, який кілька років поспіль зривав дорожні тендери, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дорожнім шахраєм зайнялася Служба безпеки України, про це повідомляє пресслужба органу.

Як з'ясували оперативники СБУ, Араік Амірханян за допомогою своїх компаній перерахував понад 4 млн російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади Криму. Крім фінансування окупантів, СБУ підозрює Амірханяна в незаконному переправленні людей у Росію через територію анексованого півострова. Звинувачується "бізнесмен" і в привласненні майна українських підприємств на суму більш ніж 20 млн грн.

Амірханяну інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, вчинене групою осіб), ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Також СБУ розкрила змову Амірханяна з посадовими особами Антимонопольного комітету України (АМКУ). За даними силовиків, змовники заблокували більш ніж двісті тендерів на ремонт і будівництво доріг, загальною вартістю понад 20 млрд грн. Ці дії зірвали держпрограму модернізації критично важливих інфраструктурних об'єктів.

Спецслужба затримала Араіка Амірханяна в будівлі АМКУ 19 червня, коли він прийшов на слухання про змову двох його компаній - "Полтавабудцентр" і "СК Дорлідер". Як припускають активісти, які вперше заявили про змову Амірханяна з вищими чинами Антимонопольного комітету, в держорган він прийшов домовлятися про імунітет для своїх фірм. Оскільки "договорняку" не вийшло, колегія АМКУ оштрафувала дві компанії Амірханяна на 15,6 млн грн сумарно за антиконкурентні узгоджені дії, вчинені в 2017 році, вважає член правління "Антикорупційного блокпоста" Назарій Плервак. Він додав, що це рішення АМКУ ніщо інше, як акція з відбілювання своєї репутації та спроба уникнути звинувачень СБУ.

Нагадаємо, фірми Амірханяна вже не один рік блокують тендери на дорожнє будівництво і ремонт в Україні. Тільки минулого року його структури зірвали тендерних торгів на 10 млрд грн. Низка областей вже припинили співпрацю з компаніями Амірханяна. Так, від послуг "Полтавабудцентру" відмовилися на Буковині після того, як голова облради Іван Мунтян упіймав недобросовісного підрядника на критичному порушенні дорожньо-будівельних стандартів під час ремонту доріг. А голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко публічно назвав Араіка Амірханяна шахраєм.

Самого Амірханяна було оголошено в розшук навесні 2017 року як особу, що переховується від досудового розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень чиновнику. Так, у 2015 році разом із двома охоронцями Амірханян увірвався в кабінет голови "Укравтодору" Андрія Батищева. До цього бізнесмен посварився з Батищевим у Миколаївській області через те, що той не хотів приймати виконані роботи, вважаючи їхню вартість завищеною. На початку квітня поточного року фактичний власник "Полтавабудцентру" вдерся в приміщення Одеської служби автомобільних доріг з озброєними тітушками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133510
 
   
 Топ коментарі
 
ОООООООО, наконец то взялись за хачей бракоделов!!!!
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зюзя казав, що відсторонить СБУ від економіки і бізнесу
але ж не сьогодні?
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" 19 июня, в помещении Антимонопольного комитета работники СБУ задержали фактического владельца ООО "Полтавабудцентр" Араика Амирханяна "

Какого хера эти иностранцы делают в Украине ? У них случайно нема желания вернуться на историческую родину ? А - ааааа СБУ задержала владельца фирмы "Полтавабудцентр" прямо в Антимонопольном комитете, при получении штрафа на 15,6 миллиона - Цензор.НЕТ 8444
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ОООООООО, наконец то взялись за хачей бракоделов!!!!
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У нас теж якісь ари почали будівництво висотки. Зібрали гроші і зникли в невідомому напрямку, вже кілька років.
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аж нифуя ему не грозить у него есть такое же одеяло, как у Насирова, который уворовал 2 млд денег. А тут сущий пустяк Отпустят и ещё одёжной щёточкой пройдутся по костюмчику.
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А Пашинского когда? Что там с Проданом ,Насировым ?
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это ты у зелебени спрашиваешь?так тут про армян,в этой статье
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вот это фото интересное...
Ничего не напрягает....? СБУ задержала владельца фирмы "Полтавабудцентр" прямо в Антимонопольном комитете, при получении штрафа на 15,6 миллиона - Цензор.НЕТ 5309
Парень справа настоящий профи...
Встречу, пожму ему руку...
СБУ задержала владельца фирмы "Полтавабудцентр" прямо в Антимонопольном комитете, при получении штрафа на 15,6 миллиона - Цензор.НЕТ 1710
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ничего страшного, они ведь просто с него капусты срубят и отпустят
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Ніт, просто капусту срубят, но не отпустят.
Отпустит его судья під заставу 15 000 грн.
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" 19 июня, в помещении Антимонопольного комитета работники СБУ задержали фактического владельца ООО "Полтавабудцентр" Араика Амирханяна "

Какого хера эти иностранцы делают в Украине ? У них случайно нема желания вернуться на историческую родину ? А - ааааа
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Та ладно, ары типа не хабарники.
В стройках большей половиной асфальта ары занимаются, это традиционная их сфера.
Делают хреново - зато им сразу деньги платить не надо, оплату берут квартирами либо торговыми площадями.
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интересно с какой целью задержали, чтоб не терять навыки хибашо
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Может ему грамоту выписать за умышленный срыв тендеров на строительство дорог ( на сумму 10 миллиардов грн. ) и спонсирование рашистских ставленников в Крыму?
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Стесняюсь спросит, а каким боком здесь сбу??? Не мвс, не набу, не еще какая-нибудь коррумпированная внутренняя служба??? Дело угрожало нацбезопасности? Или кто-то недопереполучил?
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Баканова би запитати... мовляв, чи СБУ займається комерцією...
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наскільки я втулився у фабулу - то тут злочин по парафіям або НАБУ, або ДБР...
Хіба що... малоймовірно, але може бути, що хтось з відомств Холодницького, Ситника чи Труби виявився підвязаним на цій схемі (по скасуванню тендерів) - тоді Луценко міг доручити розслідувати СБУ... Але: це так неймовірно...
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Ага, бачу вже, обновлена інфа - то там, виявляється букетик злочинів; і декілька ягідок - по лінії СБУ. Тоді - погоджуюсь, що тут справа для СБУ.
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шабашичка перед отпуском))) там хлебные места и вращение не между шпионами и стукачами а между баблом))
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Когда знакомого выставили на 200 тыс. у.е. первыми мне позвонили эсбэушники - что я знаю!?
Я тоже задался вопросом почему не полиция, а они?
Ответ простой: а потому что там 200 тыс. наличных у.е.
П.С. Бандитов нашли и судили, но деньги не нашли!
Догадайтесь куда они пропали?
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Читать внимательно новость.Финансирование российских террористов.Это хуже,чем сам терроризьм.АМКУ должно пойти паровозиком.
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Ну, формально всё ОК, потому шо он типа кацапам в Крым бабло платил, и через Крым в кацапию своих Амбарцумянов переправлял.
А это кагбэ сфера избушников.
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Теперь у него железная отмазка - не платить? СБУ задержала владельца фирмы "Полтавабудцентр" прямо в Антимонопольном комитете, при получении штрафа на 15,6 миллиона - Цензор.НЕТ 3060
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???
СБУ каким богом к хачам кидунам?
Он агент Кремля?
Он за бабки ХУ скупает телеканалы?
Он угрожал территориальной целосности Украины?)))

Или СБУ решили ЖИТИ ПА НАВОМУ? или СТАРОМУ?)))
ЗЕ фунтики а ну побухтите нам об этом...
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Ооо сорян...
Не хило так насыпали ХАЧУпури)))
Но дело скорее не в нем а в АМКУ...
ХАЧАпур всех сдаст под корень)))
Там уже наверное жопы пылают адским огнем...
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Справді, обновлена інфа - то там, виявляється букетик злочинів; і декілька ягідок - по лінії СБУ. Тоді - погоджуюсь, що тут справа для СБУ.
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а у сбу форма прям по-зеленскому: одни нарукавные повязочки и масочки на морду лица.... а може то переверни?
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Наконец-то начали разгребать коррупционную систему соевого хряка.
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істий зебіл, ага. А, може, ольгінський? Флажок наводить на думки, чи не на проксі...
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Ваш флажок о Вас не больше говорит, чем понос из того места, которое "ротом" у людев называется, лахтинские вы Ан-Мур- работнички.
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ага, оно.
Если слышно перед вами про говно, сортир и рот
Гарантированно это пророссийский "патриот"
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зюзя казав, що відсторонить СБУ від економіки і бізнесу
але ж не сьогодні?
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ну дело хлебное, СБУ не удержалось))) дрогнула и потянулась рука)))
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Где Вы увидели бизнес ? Это тупой дерибан бюджетных денег автодором, а этот хач всего лишь подельник. Ждемс омеляна.
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Якщо той хач перебував у розшуку з 17-го року, чому ж його в Одесі не затримали?
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я думаю он приехал с деньгами что бы порешать на месте, тоесть я предполагаю что у него в багажнике машины была половина от штрафа, тоесть 7.5 лимона СБУ затримала власника фірми "Полтавабудцентр" просто в Антимонопольному комітеті, під час отримання штрафу на 15,6 мільйона - Цензор.НЕТ 4003 но ребята подсуетились, теперь можно и в автосалон зайти и на мальдивы проматнуться, поэтому свободно и гулял с 17 года, а тут приехал решать такой хлебный вопрос СБУ затримала власника фірми "Полтавабудцентр" просто в Антимонопольному комітеті, під час отримання штрафу на 15,6 мільйона - Цензор.НЕТ 4003
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та не, денежные потоки направляют в зебенино русло, сбу экономикой не должно заниматься.
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Це протеже Авакова, шановний, вам скрізь Порошенко ввижається!
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ну и заголовок. ничего не понятно за что задежали. классическое вьіражение "здержали пр даче-получении ВЗЯТКИ" более логично. но чтоб задерживали при получении штрафа....
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а когда возьмутся за бизнесменов рабиновичей? их 99%
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лучше дорожные знаки срывать, нежели тендеры.
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Так скорее всего хача для этого и повязали...
В АМКУ сейчас потеют многие))))
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І як Аваков це переживе? Такий удар по діаспорі! СБУ затримала власника фірми "Полтавабудцентр" просто в Антимонопольному комітеті, під час отримання штрафу на 15,6 мільйона - Цензор.НЕТ 5321
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Есть ещё как минимум одна одиозная личность, который перечислял в рашку рубли во время войны, налогами со своей Липецкой фабрики.
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А вони інакших беруть в команду?

Новым губернатором Луганщины может стать ставленник «регионалов» и друг сепаратиста: досье.



https://informator.media/archives/318529



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Ага, бачу вже, обновлена інфа - то там, виявляється букетик злочинів; і декілька ягідок - по лінії СБУ. Тоді - погоджуюсь, що тут справа для СБУ.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСкандальному бізнесмену Амірханяну загрожує до 12 років позбавлення волі за кількома статтями
 
 
 
 
 
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