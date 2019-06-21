 Скандальному бізнесмену Амірханяну загрожує до 12 років позбавлення волі за кількома статтями

Дорожнім шахраєм зайнялася Служба безпеки України, про це повідомляє пресслужба органу.

Як з'ясували оперативники СБУ, Араік Амірханян за допомогою своїх компаній перерахував понад 4 млн російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади Криму. Крім фінансування окупантів, СБУ підозрює Амірханяна в незаконному переправленні людей у Росію через територію анексованого півострова. Звинувачується "бізнесмен" і в привласненні майна українських підприємств на суму більш ніж 20 млн грн.

Амірханяну інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, вчинене групою осіб), ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Також СБУ розкрила змову Амірханяна з посадовими особами Антимонопольного комітету України (АМКУ). За даними силовиків, змовники заблокували більш ніж двісті тендерів на ремонт і будівництво доріг, загальною вартістю понад 20 млрд грн. Ці дії зірвали держпрограму модернізації критично важливих інфраструктурних об'єктів.

Спецслужба затримала Араіка Амірханяна в будівлі АМКУ 19 червня, коли він прийшов на слухання про змову двох його компаній - "Полтавабудцентр" і "СК Дорлідер". Як припускають активісти, які вперше заявили про змову Амірханяна з вищими чинами Антимонопольного комітету, в держорган він прийшов домовлятися про імунітет для своїх фірм. Оскільки "договорняку" не вийшло, колегія АМКУ оштрафувала дві компанії Амірханяна на 15,6 млн грн сумарно за антиконкурентні узгоджені дії, вчинені в 2017 році, вважає член правління "Антикорупційного блокпоста" Назарій Плервак. Він додав, що це рішення АМКУ ніщо інше, як акція з відбілювання своєї репутації та спроба уникнути звинувачень СБУ.

Нагадаємо, фірми Амірханяна вже не один рік блокують тендери на дорожнє будівництво і ремонт в Україні. Тільки минулого року його структури зірвали тендерних торгів на 10 млрд грн. Низка областей вже припинили співпрацю з компаніями Амірханяна. Так, від послуг "Полтавабудцентру" відмовилися на Буковині після того, як голова облради Іван Мунтян упіймав недобросовісного підрядника на критичному порушенні дорожньо-будівельних стандартів під час ремонту доріг. А голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко публічно назвав Араіка Амірханяна шахраєм.

Самого Амірханяна було оголошено в розшук навесні 2017 року як особу, що переховується від досудового розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень чиновнику. Так, у 2015 році разом із двома охоронцями Амірханян увірвався в кабінет голови "Укравтодору" Андрія Батищева. До цього бізнесмен посварився з Батищевим у Миколаївській області через те, що той не хотів приймати виконані роботи, вважаючи їхню вартість завищеною. На початку квітня поточного року фактичний власник "Полтавабудцентру" вдерся в приміщення Одеської служби автомобільних доріг з озброєними тітушками.