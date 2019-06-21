 Шуфрич приховав у декларації вартість своїх квартир, будинків і ділянок на мільйони гривень, - НАЗК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Так, народний депутат у декларації за 2016 р. не вказав вартість низки своїх об'єктів нерухомості: 2 земельних ділянок, 2 житлових будинків та 6 квартир. Відомості про ще одній ділянці чиновника відсутні в деклараціях взагалі.
Подаючи декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Натомість вартість двох орендованих у цьому році автомобілів не зазначив, хоча вона була наявна в договорах оренди, а отже, відома депутату.
Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 млн грн, а за 2017 – понад 13 млн грн.
Про виявлені правопорушення посадовця Національне агентство повідомило Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтовані висновки.
Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу України.
«Страсти» выяснили, сколько нужно бывшему депутату Верховной Рады для счастья: минимум 100 тысяч в месяц (АУДИО).
Сегодня мы поговорим о важной для многих украинцев теме - трудоустройстве. Сейчас кризис, и многие, многие несчастные люди нигде не могут больше найти работу, кроме Верховной Рады. Совсем как у советского классика: «Никем больше не могу быть на этой земле, Люба, - только вором!».
Да, друзья, из 462 кандидатов, уже зарегистрировавшихся на мажоритарке - 73 (или каждый шестой) «временно не работают». Видимо, не позволяют им брать в руки что-то тяжелее мандата легендарные депутатские понятия. Доказательством этой гипотезы является тот факт, что среди «временно неработающих» есть такие депутаты в законе, как Максим Микитась и Иван Фурсин. Пусть медведи на стройках и в Мисто банке работают.
Если же брать списки партий, то на сайте ЦИК пока опубликованы только данные «Гражданской позиции» незабвенного полковника Степаныча. Которого сейчас пытается спасти целый консилиум технологов и консультантов. Но больной безнадежен, и отдает нажитые непосильным трудом проценты колобку Медведчука-Марчука Смешко. Так вот: из 164 списочников Гриценко - 23 или 14% «временно не работают»
....вот друг Хомутынника, лоббист «Кернела Алексей Мушак, мечтатель и чудак, предлагавший отменить пенсии для украинских стариков, несмотря на старания, проникнуть в «ЕС» не смог. И вынужден довольствоваться инкорпорацией своего питомца Марьяна Заблоцкого в список «Слуги народа». Правда, Заблоцкий - бывший помощник Пилипенко. А Пилипенко является интеллектуальной собственностью Портнова, так что возможны нюансы.....
...... продолжение по другим депутатам https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2047595295545411?__tn__=K-R
...Ну и напоследок наш антикоррупционный гуру Чумак. Который идет на выборы со своей анекдотичной «Хвылей» потому что все понял о Гриценко, а Гриценко все понял о нем. Да, тот самый Чумак, тоже кандидат из народа, который подал в НАБУ обращение по "Роттердам+". И тот самый кандидат из народа, который ездит на Тойоте Секвойя и живет в элитном поселке Хлепча под Киевом, соседствуя с сыном Азарова, и выдавая дочь замуж за сына одного из топ-менеджеров Микитася. Непростой человек из народа.
Мы позвонили Чумаку как представители HR-агентства, чтобы узнать, сколько нужно непростому человеку из народа для счастья. И каковы его трудовые планы?
Антикоррупционер сказал (на видео) дословно следующее: «Плохим бы я был депутатом, если бы за 7 лет не нашел связей, чтобы я мог хорошо устроиться». Ну а для счастья борцу с коррупцией надо всего 100 тысяч гривен. В принципе, это все, что нужно знать об украинских борцах с коррупцией. Запись разговора с Чумаком - в иллюстрации к посту. Enjoy.
Топить за пустое место на полном серьезе это маленький подвиг конечно...
Шуфрічєв толкал тезис: "перестать стрелять", єщо когда Владімір Алєксєєвіч, только разучівал гамми #ером іграть на фортепіано...
Загуглив би, чи що, коли Герус був в НКРЄ-Кп... І чому його "пішли"...
Что то за это ему будет?....
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
Это скорее всего жалкие подачки. На, отцепись, не мешайся и не путайся под ногами!
С этими надо общаться, имея готовый инструмент, способный умножить их на ноль!
Хотят жить по хорошему, 20% остается белым, остальное национализация. Нет, кто не спрятался, я не виноват. 100% национализация и телевизор в камере на 25 лет.
У Шуфрічєва !
А кто из них чистый?
Зачем сообщают, если этой гниде ничего не грозит))
А..ну да, шантажируют, чтоб готовился делиться))
Социально близкий вор, не вор вовсе, а активист, на которого незаконно наехали.
Никто его не посадит, он памятник.
Бо всю мелочёвку не упомниш.
Забузинить жкацапів!
Всё логично.
Давайте посмотрим, какой недвижимостью владеет известный журналист-расследователь, и сколько это может стоить.
Рядом с домом на Клинической, в доме № 9 на улице Семеновской, напротив посольства Индонезии, Александр Дубинский владеет третью частью квартиры площадью 51,3 кв.м., которую ему подарили 29 января 2014 года:
Квартира расположена в советской панельной 9-этажке. По этому адресу, согласно данным Единого реестра юридических лиц и предпринимателей (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), до 20 октября 2014 года журналист был зарегистрирован в качестве предпринимателя.
Сейчас в этом доме продается три квартиры аналогичной площади, с ценой от 1370 000 до 1420000 грн. (http://100realty.ua/realty_search/apartment/sale/s_200002730/housenum_9/cur_3/kch_2?extended=0):
Дом с участком возле Протасова Яра
В августе 2014 года Александр Дубинский купил дом площадью 79,5 кв.м. с участком в 7,5 соток в Киеве, на улице Клиническиой, недалеко от Байкового кладбища на Соломенке. Вот две выписки из реестра недвижимости об этих покупках:
- дом:
можно приблизительно оценить принадлежащий Дубинскому участок в сумму от 90 до 300 тыс. дол,. И это не считая стоимости дома.
Две квартиры в «новострое» на Подоле
В доме по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 1 Александру Дубинскому принадлежат сразу две квартиры. Одна из них площадь 103,5 кв.м. куплена 9 декабря 2014 года. Вот выписка из реестра недвижимости о ней:
Дубинский также владеет соседней квартирой в том же доме, она имеет площадь 89,1 кв.м. и куплена 25 сентября 2014 года.
Еще шесть участков, принадлежащих Дубинскому, расположены в селе Вита-Почтовая в 18 километрах от Киева по улице Садовой.
Самое последнее «недвижимое» приобретение Александра Дубинского - это «двушка» площадью 70,4 кв.м. в новострое на ул. Академика Глушкова, купленная 18 января 2016 года:
Жена Александра Дубинского - пиарщица Леся Цыбко - также владеет несколькими объектами недвижимости. Это четыре квартиры, и все они тоже куплены в течение 2014-2015 годов.
Одна из квартир - в том же новострое на Глушкова, где имеет квартиру Дубинский. Как следует из данных реестра недвижимости, обе квартиры были куплены почти одновременно (квартира жены - на два дня позже) и имеют практически ту же площадь.
Леся Цыбко владеет также двумя квартирами в Печерском районе на бульваре Дружбы Народов. Одна из них в доме номер 4/6 площадью 32,9 кв. м. была куплена 2 октября 2015 года:
Как видим, общую сумму расходы на покупку недвижимости семьи Дубинского за два года (с января 2014 по январь 2016 года) можно оценить в сумму от 900 тыс. до 1 млн 200 тыс. долларов. На самом деле сумма значительно больше, поскольку цены на рынке недвижимости в течение этого времени падали.
Это значит, что в среднем за месяц журналист-расследователь вкладывал в недвижимость минимум 50 тыс. долларов.
Но зарабатывал он значительно больше. Ведь у него еще есть дорогостоящее хобби - коллекционирование автомобилей.
Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на Дубинского зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»Не плохо было бы САП заглянуть к декларацию этого борца с коррупцией из "Отрядов Путина"
Есть фотка, где этот украиноненавистник сфоткан в футболке с надписью отряды Путина напару с Портновым и Гужвой