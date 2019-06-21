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Все про:декларація (543) корупція (2366) Шуфрич (175) НАЗК (587)

 Шуфрич приховав у декларації вартість своїх квартир, будинків і ділянок на мільйони гривень, - НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції під час повної перевірки декларацій за 2016 і 2017 роки народного депутата Шуфрича Нестора Івановича виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, народний депутат у декларації за 2016 р. не вказав вартість низки своїх об'єктів нерухомості: 2 земельних ділянок, 2 житлових будинків та 6 квартир. Відомості про ще одній ділянці чиновника відсутні в деклараціях взагалі.

Подаючи декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Натомість вартість двох орендованих у цьому році автомобілів не зазначив, хоча вона була наявна в договорах оренди, а отже, відома депутату.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 млн грн, а за 2017 – понад 13 млн грн.

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Про виявлені правопорушення посадовця Національне агентство повідомило Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтовані висновки.

Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133499
 
   
 Топ коментарі
 
Конфисковать все имущество в пользу ветеранов АТО.
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Нельзя - он активно поддерживает тезис Владимира Александровича "перестать стрелять"... Шуфрич скрыл в декларации стоимость своих квартир, домов и участков на миллионы грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 5514
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ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ
«Страсти» выяснили, сколько нужно бывшему депутату Верховной Рады для счастья: минимум 100 тысяч в месяц (АУДИО).
Сегодня мы поговорим о важной для многих украинцев теме - трудоустройстве. Сейчас кризис, и многие, многие несчастные люди нигде не могут больше найти работу, кроме Верховной Рады. Совсем как у советского классика: «Никем больше не могу быть на этой земле, Люба, - только вором!».
Да, друзья, из 462 кандидатов, уже зарегистрировавшихся на мажоритарке - 73 (или каждый шестой) «временно не работают». Видимо, не позволяют им брать в руки что-то тяжелее мандата легендарные депутатские понятия. Доказательством этой гипотезы является тот факт, что среди «временно неработающих» есть такие депутаты в законе, как Максим Микитась и Иван Фурсин. Пусть медведи на стройках и в Мисто банке работают.

Если же брать списки партий, то на сайте ЦИК пока опубликованы только данные «Гражданской позиции» незабвенного полковника Степаныча. Которого сейчас пытается спасти целый консилиум технологов и консультантов. Но больной безнадежен, и отдает нажитые непосильным трудом проценты колобку Медведчука-Марчука Смешко. Так вот: из 164 списочников Гриценко - 23 или 14% «временно не работают»
....вот друг Хомутынника, лоббист «Кернела Алексей Мушак, мечтатель и чудак, предлагавший отменить пенсии для украинских стариков, несмотря на старания, проникнуть в «ЕС» не смог. И вынужден довольствоваться инкорпорацией своего питомца Марьяна Заблоцкого в список «Слуги народа». Правда, Заблоцкий - бывший помощник Пилипенко. А Пилипенко является интеллектуальной собственностью Портнова, так что возможны нюансы.....

...... продолжение по другим депутатам https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2047595295545411?__tn__=K-R
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...наш друг и подписчик Сергей Лещенко. Который как раз сегодня написал, что у Ахметова проблемы. В Раду не попадает. Все-таки Фрейд воистину великий человек. Тут у нас вытеснение, замещение и проекция просто в одном флаконе. Все об Ахметове думаете, Сергей Анатольевич? А ведь на самом деле - о себе. Жесткое, как вы пишите, «порожение» (видимо, проверочное слово - «порожить»), потерпит не Ахметов, не Коломойский, которого вы боитесь сегодня упоминать в негативном контексте, и даже не Фирташ, который продал вам квартиру со скидкой в 40%. А вы. Которого до избрания в Раду многие считали честным. И поездки в метро уже не помогут. И какие бы слова (а лучше слово) вы ни писали на футболке - вы отправляетесь в утиль, Сергей. Вас даже Шабунин к себе не возьмет.
...Ну и напоследок наш антикоррупционный гуру Чумак. Который идет на выборы со своей анекдотичной «Хвылей» потому что все понял о Гриценко, а Гриценко все понял о нем. Да, тот самый Чумак, тоже кандидат из народа, который подал в НАБУ обращение по "Роттердам+". И тот самый кандидат из народа, который ездит на Тойоте Секвойя и живет в элитном поселке Хлепча под Киевом, соседствуя с сыном Азарова, и выдавая дочь замуж за сына одного из топ-менеджеров Микитася. Непростой человек из народа.

Мы позвонили Чумаку как представители HR-агентства, чтобы узнать, сколько нужно непростому человеку из народа для счастья. И каковы его трудовые планы?

Антикоррупционер сказал (на видео) дословно следующее: «Плохим бы я был депутатом, если бы за 7 лет не нашел связей, чтобы я мог хорошо устроиться». Ну а для счастья борцу с коррупцией надо всего 100 тысяч гривен. В принципе, это все, что нужно знать об украинских борцах с коррупцией. Запись разговора с Чумаком - в иллюстрации к посту. Enjoy.
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Накал у народа, на благо народа..давайте его опять в депутаты..
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Треба викликати з Одеси Робін Гуда - народного екзикутора - гуманиста...Настав час "накласти санкції" цьому порушнику....
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Scorpman Y - зефилы в очень трудном положении - им можно посочувствовать....

Топить за пустое место на полном серьезе это маленький подвиг конечно...
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поясни чому напк 3 роки не бачив порушень у декларації шуфрича при петюні?
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Нельзя - он активно поддерживает тезис Владимира Александровича "перестать стрелять"... Шуфрич скрыл в декларации стоимость своих квартир, домов и участков на миллионы грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 5514
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вон оно как - да как все изменилось - но не чего - Грузия пример
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Нє надо.
Шуфрічєв толкал тезис: "перестать стрелять", єщо когда Владімір Алєксєєвіч, только разучівал гамми #ером іграть на фортепіано...
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Шуфрич завербован КГБ . Закарпатский коллоборант .
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Та видимо. Цензор от слуги потроха перекрашивается в слугу народа.
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исчезла, видимо потому, что это очередной бред косого шизофреника, по совместительству "эхсПЕРда" из ко/манды. как ктн, в прошлом, отработавший в энергетике от пом мастера, до ио нач МО, вижу не вооруженным глазом---когда оно что то блеет, уровень двоечника на уроке физики 7 класса.
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Он у потроха работал в НКРЕКП - чувак образованный - не быдло видно сразу, а ты его двоечником... Стыдись.
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стыд --для меня незнакомая эмоция! мне по# где оно работало, хоть гувернанткой у Илона Маска. складывать в столбик тарифы и кукарекать, что они не такие, уМу много не надо, сможешь даже ты. а то, что таких дегенератов засовывают в органы власти, беда, а тем более сейчас как делает зеленая шавка, и поэтому Украина не имеет перспектив.
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Твой весь спитч для того, чтобы гавкнуть, что Украина не имеет перспектив? Так ты козломордятина?
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зебіл, як не збреше - так і не висреться...
Загуглив би, чи що, коли Герус був в НКРЄ-Кп... І чому його "пішли"...
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Главное, шо он там был, а значит участвовал в обнищании, а значит геноциде народа.
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чмо! для того, что бы у ларька, магазина, супермаркета, фабрики, завода, банка...была перспектива, возглавлять должен опытный профессионал. быдло и чернь, к которой ты принадлежишь, всегда считало себя сомодостаточной субстанцией, а интеллигенцию лишним звеном. но каждый раз, обезглавив сам себя, люмпен оказывался в дерьме. сегодня в Украине это произошло опять, под хихи-хаха. проблема, что страдают вместе уе@анами как ты, и нормальные люди.
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А у власти в Украине разве не чернь? А в у власти в параше разве не чернь? ***** сын вахтёра и уборщицы. А пишешь ты так, бо ты просто дурак, вот просто без мозгов.
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Як що? Пробачать. 20.06.19 17:32 "Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях", - Зеленский
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Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
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Ну и где здесь государственный системный подход в борьбе с коррупцией и олигархией?
Это скорее всего жалкие подачки. На, отцепись, не мешайся и не путайся под ногами!
С этими надо общаться, имея готовый инструмент, способный умножить их на ноль!
Хотят жить по хорошему, 20% остается белым, остальное национализация. Нет, кто не спрятался, я не виноват. 100% национализация и телевизор в камере на 25 лет.
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Яа-а-ака гнида ! Підле , нахабне , часом недоумкувате , але за рахунок нахабства і ненависті до України яка не під москвою , став поважним меном .
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Ща суд быстренько докажет,что все по закону.
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о! шуфрич! и до сих пор не пи...женый! непорядок
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А, от де «офшори» Порошенка !
У Шуфрічєва !
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Ну и что?
А кто из них чистый?
Зачем сообщают, если этой гниде ничего не грозит))
А..ну да, шантажируют, чтоб готовился делиться))
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После отмены статьи о незаконном обогащении это не имеет никакого значения.
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Після вчорашнього рішення КС тобі, зебіл, повірять лише зебіли - і те, лише упороті.
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Всё конфисковать ,а Шуфрыча в тюрьму на 15 лет как корупционера ,предателя и врага Украинского Народа .
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ну а что, деньги им и нужны только, за тем в Раду и ходят на выборы каждые пять лет, Поплавский тоже пойдёт, деньги дома квартиры всего побольше нагрести и продолжать жить богато за счет общества
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Фигня это.
Социально близкий вор, не вор вовсе, а активист, на которого незаконно наехали.
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ВСЁ НАВОРОВАННОЕ ЭТИМ БАНДИТОМ ЭКС - РЫГОаНАЛОМ ШУФРОЙ КОНФИСКОВАТЬ А ЕГО НАДОЛГО ЗАСАДИТЬ В ТЮРЯГУ....
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Не нервничай, это гражданский муж Юлии Тимошенко.
Никто его не посадит, он памятник.
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А що там зебіли з АП варнякали, що програма НАЗК не дозволяє корупціонерів шукати? Може, через те,що їх викриває? Нехай поки що не кожного - і все ж!
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Чё сразу скрыл? Забыл!
Бо всю мелочёвку не упомниш.
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Ну так посадите его в тюрьму.Потому как пистить его уже бесполезно-ему даже нравится! Чем больше пистять-тем лучше выглядит.
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Мураєви, Шуфричі, Рабиновичі, Червоненки блювотні тварі!
Забузинить жкацапів!
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шота перестал мне єтот шуфричь нравитца
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Щас налоговая имнистия придёт и простит его, какие проблемы.
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Это ты сказал? А за свои слова отвечать будешь?
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На 94-м округе, где от партии "Слуга народа" идет журналист Александр Дубинский

Давайте посмотрим, какой недвижимостью владеет известный журналист-расследователь, и сколько это может стоить.
Рядом с домом на Клинической, в доме № 9 на улице Семеновской, напротив посольства Индонезии, Александр Дубинский владеет третью частью квартиры площадью 51,3 кв.м., которую ему подарили 29 января 2014 года:
Квартира расположена в советской панельной 9-этажке. По этому адресу, согласно данным Единого реестра юридических лиц и предпринимателей (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), до 20 октября 2014 года журналист был зарегистрирован в качестве предпринимателя.
Сейчас в этом доме продается три квартиры аналогичной площади, с ценой от 1370 000 до 1420000 грн. (http://100realty.ua/realty_search/apartment/sale/s_200002730/housenum_9/cur_3/kch_2?extended=0):
Дом с участком возле Протасова Яра
В августе 2014 года Александр Дубинский купил дом площадью 79,5 кв.м. с участком в 7,5 соток в Киеве, на улице Клиническиой, недалеко от Байкового кладбища на Соломенке. Вот две выписки из реестра недвижимости об этих покупках:
- дом:
можно приблизительно оценить принадлежащий Дубинскому участок в сумму от 90 до 300 тыс. дол,. И это не считая стоимости дома.
Две квартиры в «новострое» на Подоле
В доме по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 1 Александру Дубинскому принадлежат сразу две квартиры. Одна из них площадь 103,5 кв.м. куплена 9 декабря 2014 года. Вот выписка из реестра недвижимости о ней:
Дубинский также владеет соседней квартирой в том же доме, она имеет площадь 89,1 кв.м. и куплена 25 сентября 2014 года.
Еще шесть участков, принадлежащих Дубинскому, расположены в селе Вита-Почтовая в 18 километрах от Киева по улице Садовой.
Самое последнее «недвижимое» приобретение Александра Дубинского - это «двушка» площадью 70,4 кв.м. в новострое на ул. Академика Глушкова, купленная 18 января 2016 года:
Жена Александра Дубинского - пиарщица Леся Цыбко - также владеет несколькими объектами недвижимости. Это четыре квартиры, и все они тоже куплены в течение 2014-2015 годов.
Одна из квартир - в том же новострое на Глушкова, где имеет квартиру Дубинский. Как следует из данных реестра недвижимости, обе квартиры были куплены почти одновременно (квартира жены - на два дня позже) и имеют практически ту же площадь.
Леся Цыбко владеет также двумя квартирами в Печерском районе на бульваре Дружбы Народов. Одна из них в доме номер 4/6 площадью 32,9 кв. м. была куплена 2 октября 2015 года:
Как видим, общую сумму расходы на покупку недвижимости семьи Дубинского за два года (с января 2014 по январь 2016 года) можно оценить в сумму от 900 тыс. до 1 млн 200 тыс. долларов. На самом деле сумма значительно больше, поскольку цены на рынке недвижимости в течение этого времени падали.
Это значит, что в среднем за месяц журналист-расследователь вкладывал в недвижимость минимум 50 тыс. долларов.
Но зарабатывал он значительно больше. Ведь у него еще есть дорогостоящее хобби - коллекционирование автомобилей.
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Откуда у журналиста пять «Мерседесов»?
Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на Дубинского зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»Не плохо было бы САП заглянуть к декларацию этого борца с коррупцией из "Отрядов Путина"
Есть фотка, где этот украиноненавистник сфоткан в футболке с надписью отряды Путина напару с Портновым и Гужвой
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Кандидаты от "Квартала 95" и олигарховПод первым номером в списке "Слуга народа" на выборы в Раду идет лидер партии Дмитрий Разумков. Во время президентской кампании он выполнял роль спикера Владимира Зеленского. Вторым в списке числится представитель президента в нынешнем парламенте Руслан Стефанчук, который известен как идеолог партии "Слуга народа". Замыкает тройку Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы. Все они входят в группу влияния "Квартала 95". В первой десятке эта группа представлена также советником президента и руководителем digital-направления партии "Слуга народа" Михаилом Федоровым и руководителем предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко.Интересным является наличие в списке под девятым номером гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. Кроме того, по мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский. В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Его относят к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского. В группу влияния Коломойского относят и Алексея Устенко - эксперта по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.В проходной части списка находится креатура бизнесмена Виктора Пинчука - Лада Булах. Она - исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", исполнительный директор Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.Под №23 в списке партии числится креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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декларація шурфича - божа роса для вати, просто цілющі очні краплі
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШуфрич приховав у декларації вартість своїх квартир, будинків і ділянок на мільйони гривень, - НАЗК
 
 
 
 
 
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