 Шуфрич приховав у декларації вартість своїх квартир, будинків і ділянок на мільйони гривень, - НАЗК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, народний депутат у декларації за 2016 р. не вказав вартість низки своїх об'єктів нерухомості: 2 земельних ділянок, 2 житлових будинків та 6 квартир. Відомості про ще одній ділянці чиновника відсутні в деклараціях взагалі.

Подаючи декларацію за 2017 рік, депутат уже вказав інформацію про вартість квартир. Натомість вартість двох орендованих у цьому році автомобілів не зазначив, хоча вона була наявна в договорах оренди, а отже, відома депутату.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації депутата за 2016 рік становить понад 14 млн грн, а за 2017 – понад 13 млн грн.

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Про виявлені правопорушення посадовця Національне агентство повідомило Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтовані висновки.

Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу України.