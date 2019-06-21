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 В сутичках у Грузії постраждали 240 протестувальників і поліцейських

Під час сутичок у Тбілісі постраждали 240 осіб, зокрема 80 поліцейських.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава центру невідкладної допомоги і координації надзвичайних ситуацій Грузії Автанділ Талаквадзе.

За його словами, 102 особи залишаються до цього моменту в різних клініках.

Заступник голови МОЗ Грузії Заза Бохуа підтвердив журналістам ці дані.

Він зазначив, що стан одного постраждалого стабільно важкий, двом нині роблять операцію.

Заступник міністра уточнив, що в більшості постраждалих травми, зокрема очей, забиті місця, вивихи.

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Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію та голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.

Унаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133497
 
 
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Та ну... -- банабакам рынок понтов надо -- а это Россия. Бывал я в Грузии -- ...девушки красивые там тоже есть...*)
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