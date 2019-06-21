EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  10332  75
Все про:Львів (1052) Міносвіти (465) Гриневич (319)

 Гриневич не пустили до школи у Львові, вимагаючи дозвіл міського голови

Главу Міносвіти Лілію Гриневич не пустили до школи у Львові для спілкування з учителями під час її робочого візиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написала на своїй сторінці у Facebook.

"Мене як міністра освіти і науки вперше чиновниця від освіти міста Львова не пустила у школу поговорити з тренерами Нової української школи та перевірити впровадження реформи", - написала вона.

За словами Гриневич, чиновниця з управління освіти міста вимагала написати листа та отримати дозвіл міського голови.

"Я три роки постійно у відрядженнях, намагаючись згуртувати спільноти вчителів, директорів, тренерів НУШ навколо реформи, бо ми всі співвідповідальні за успіх і продовження НУШ. Як ці зустрічі проходять - подивіться ФБ Міністерства освіти і науки України, там є відповідні онлайнтрансляції. З кожного міста і школи я привожу в МОН зауваження до запровадження реформи - щодо навчання вчителів, якості закупленого обладнання, методичної підтримки шкіл. Потім ми з цим працюємо для корекції процесів", - повідомила міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На реформу оплати праці педагогів у 2020 році необхідно 25 млрд грн, - Гриневич

"Але політичній доцільності байдуже на реформи. Особливо неприємно те, що це школа, в якій я була вчителем біології. Я все одно зустрінусь із педагогами. Вони самі прийдуть на зустріч на іншому майданчику, хоча з огляду на логістику візиту це буде незручно", - резюмувала Гриневич.

Гриневич не пустили до школи у Львові, вимагаючи дозвіл міського голови 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133494
 
   
 Топ коментарі
 
Вот так в Украине все "Петины реформы" саботировали и саботируют.
По этому зе-лохи и выбрали блаЗЕня, потому, что вообще никаких реформ проводить не обещал.
 показати весь коментар
 
Сравнение не корректно.
Склад, вообще-то режимный объект с ограниченным доступом - там возможны варианты.
А где написано, что вообще хоть кого-то нельзя в ШКОЛУ пускать?!
 показати весь коментар
 
нда... слушай, ты случайно не нанят для дискредитации зелебобиков? Гриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы - Цензор.НЕТ 4981
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
у меня была такая ситуация-пришли на проверку складов одной из частей, а нас не пустили. Отправил целый полковник, а не пустил прапор-сначала к начальству части, а потом ….может и здесь так само, сначала согласуй визит, а потом И
 показати весь коментар
 
 
Сравнение не корректно.
Склад, вообще-то режимный объект с ограниченным доступом - там возможны варианты.
А где написано, что вообще хоть кого-то нельзя в ШКОЛУ пускать?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
командировки все согласовываются и имеют план. А в школах так и надо-не пускать как вы написали. А еще охранники должны быть
 показати весь коментар
 
 
"надо", "должны", .... ЗАКОН ЕСТЬ?!
Или любой мелкий местный чиновник будет устанавливать правила "на свое усмотрение"?
 показати весь коментар
 
 
вообще то да, законы имеются и много по командировкам
 показати весь коментар
 
Уволить городских чиновников от образования и директора школы с волчьими билетами.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А может она больная заразная. Справку от врача , дату время, цель продолжительность визита надо согласовывать.
 показати весь коментар
 
Думаю, что чиновница действительно больная и заразная . Теперь понятно, почему рефоры бксуют, если на местах больные чиновники стоят на пути реформ.
 показати весь коментар
 
 
вот тогда, когда ТЕБЯ не пустят в школу за ТВОИМ ребенком и будешь школу "оправдывать" справками, заразностью и тд и тп.
 показати весь коментар
 
 
И кармани і сумочки "пробити" - раптом там щось заборонене є? При підозрах зробити повний догляд, з розяганням!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
****, ЧТОБ ТЫ СДОХЛА!!!
ЗА ТО, ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ...
(это "ОЦЕНКА" деятельности)
 показати весь коментар
 
 
Вата, а при чем тут мы к вашему кацапскому недо-образованию?
Да и нервы пойди проверь, а то они у тебя не в порядке, похоже.
 показати весь коментар
 
 
У мене теж було подібне... Був членом комісії... Перевіряв все, пов"язане з діловодством, службовими розслідуваннями (в тому числі, і по травматизму), і все, пов"язане зі службою тилового збезпечення... Командир в/ч дав команду "юрика (юрисконсульта) - ігнорувать!...". Так я "утерся", а потім поїхав за письмовим розпорядженням і їм стільки "накопав", що командир насилу на посаді втримався...
 показати весь коментар
 
 
К особисту не пробовал подойти. Он враз бы "скалякал" любое предписание на проверку (и через прокурорскаих и ШТ пришла бы из МО).
 показати весь коментар
 
А я не привык чужими "авторитетами" прикрываться . Командир меня тогда спросил, может, достаточно позвонить? Я его убедил, что лучше полномочия в письменном виде... После этого ни в одной из в/ч проблем у комиссий, с моим участием, не возникало... Командир потом смеялся: "Мне сейчас достаточно сказать, что тебя в комиссию включу, и все "шёлковыми" становятся...".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
" Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы "

Надо было тебя заставить еще полы помыть в школе . Шоб приземлилась трошки , Ылитка сраная Гриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы - Цензор.НЕТ 1259
 показати весь коментар
 
 
нда... слушай, ты случайно не нанят для дискредитации зелебобиков?
 показати весь коментар
 
 
зачем ей польі мьіть? уборщиц нет? поєтому детей припахивают
 показати весь коментар
 
Дітей в школах припахують мити підлоги? Де? В Костромі?
 показати весь коментар
 
 
тьі на сайте украинском. при чем тут мухосранск на параше?
 показати весь коментар
 
Это какой то позор....! Гриневич не пустили в школу во Львове, потребовав разрешение городского головы - Цензор.НЕТ 2163
Знать бы подоплеку этого и подробности...
Веские причины наверное...
 показати весь коментар
 
 
старая система не хочет изменений, вот и вьікобеливаются.
 показати весь коментар
 
 
Вот так в Украине все "Петины реформы" саботировали и саботируют.
По этому зе-лохи и выбрали блаЗЕня, потому, что вообще никаких реформ проводить не обещал.
 показати весь коментар
 
 
Про многих чиновников так и хочется сказать: Инициативный дурак - хуже вредителя!
 показати весь коментар
 
 
А что сказал по этому поводу городской голоса Садовый?
 показати весь коментар
 
В ДАНИЙ МОМЕНТ сАДОВИЙ ПІАРИТЬСЯ НА ЕКОЛОГІЧНОМУ ФОРУМІ ,ЩО СПОНСОРУЄТЬСЯ аХМЄТОВИМ...
А ЩЕ НА ПІДРАХУНКУ КОТИКІВ ))))))))))))))
Гриневич не пустили до школи у Львові, вимагаючи дозвіл міського голови - Цензор.НЕТ 8468
 показати весь коментар
 
 
Не може бути щоб вона була без свити:завміськвно, облвно, вважаю голоа директора школи полетить.
 показати весь коментар
 
Это как мелкая чиновница может не пустить в школу министра?
Разве школы не подчинены министерству образования?
 показати весь коментар
 
 
єто по принцьіпу - в школе уборщица командует кому куда ходить.
 показати весь коментар
 
 
Звісно ні. Школи це прерогатива управлінь освіти міста, іншими словами органів місцевого самоврядування. До призначення/звільнення тощо працівників школи міністерство немає жодного відношення.
 показати весь коментар
 
Мабуть не встигли підготувати шклоу до приїзду міністра і так собі "викрутилися".
 показати весь коментар
 
 
Гриневич, а Вам не здається, що прислівник "незручно" пишеться разом, а не так, як написав міністр освіти. Може вам ЗНО здати?
 показати весь коментар
 
любишь тесты по украинскому? я вот один недавно придумал. хочешь?
 показати весь коментар
 
 
Ні, їй не здається. А тобі здається?
 показати весь коментар
 
 
Підвищиш зарплату педагогічному складу - тоді приходь.
 показати весь коментар
 
данного заявления при отшиве министра не звучало )))
 показати весь коментар
 
 
до 4000долларов, как пообещал президент. Уже первый аванс 40% от обещанного должен быть получен
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ця пришлепкувата плагіатщиця імітує бурхливу діяльність перед чарівним пєндєлєм з посади.. це не міністерка, а нєдаразумєніє
 показати весь коментар
 
а сам ти хто? інкбаторний родукт фабрики СОВОК?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
погоджусь..


ще одна з "Команди постмайданних дегенератів"..
Рева..Нищук..Стець...Петренко..КУбів...Гриневич..
і це лише з уряду... (
 показати весь коментар
 
 
так а де у нас узяти нормальних? усі продукт українского постсовкового сспільства. і до того ж іноземців нам не треба, бо ми самі з усами. окрім того ті, хто роблять не так, як совок завєщал - усі для нас ненормальні. така каша в голові просто.
 показати весь коментар
 
ЗВІЛЬНЕННЯ І НАБІР НОВИХ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ.
 показати весь коментар
 
так з новими буде те саме. їм не дадуть працювати.
 показати весь коментар
 
Ахренеть! Дожились, дополитизировались. На местах центральную власть уже внаглую игнорируют. Хорошо, что на йух не послали.
 показати весь коментар
 
 
"Чудова" позиція Гриненвич! Спочатку разом з Гройсманом ПОЗБАВИТИСЬ відповідальності за усі навчальні заклади, передавши їх міським громадам, що вже призвело до тотального занепаду, а потім приїхати КЕРУВАТИ. Придурки, Боже ж мій!
 показати весь коментар
 
 
Цілком погоджуюсь. І то не лише в освіті. То всюди і у всьому держава максимально відсторонилась від відповідальності перед суспільством. Це і погубило реформаторів. А тепер маємо результат - цирк шапіто, а не держава. Одним словом, 95 квартал.
 показати весь коментар
 
 
А вы хотели чтобы вас бесконечно из финансировали? Зарабатывайте сами. Другие же зарабаывают.
 показати весь коментар
 
Реванш рыгов раскручивается на полные обороты.
 показати весь коментар
 
 
пані Гриневич...


ВАША "РЕФОРМА" ДОЗВОЛИЛА ПОРТНОВУ ПОВЕРНУТИСЬ У КИЇВСЬКИЙ ВИШ..
Які там зараз "розцінки" за чергову переатестацію ректора ВИШУ?
2 мільйони доларів ,? 5 -ть ?!

чому здивування,що вас не впускають навіть у львівську школу ?
 показати весь коментар
 
 
А на початку Вашого речення після слова "мене" загубилась кома. Треба вам речників-філологів або лінгвістів. Дуже прикро...
 показати весь коментар
 
 
"Мене як міністра освіти і науки вперше чиновниця від освіти міста Львова не пустила у школу поговорити з тренерами Нової української школи та перевірити впровадження реформи", - написала вона.1)
Взагалі-то звичайнісінька етика вимагає попередження і узгодження приїзду(як що ти не контролююча оранізація з відповідними повноваженнями.)
2) пора давно ліквідувати в Україні Міністерство Освіти.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Правильно сделали во Львове...
Ибо эти рошеновские воровские соски уже никто и звать их никак. Их место не в школе, а на зоне.
 показати весь коментар
 
 
Як би це лише в освіті ость така муйня(децентралізація по-гройсманівськи).

акція "Бебі-бокси"
Піар Акція Уряду. і міністерства соціальної політики.

за рахунок місцевих бюджетів .забравши гроші в інвалідів..
і ЛИШЕ дОНЕЦЬКАОБЛАСТЬ ВІДМОВИЛАСЬ ,ПОСЛАВШИ НА..УЙ МІНІСТРІВ рОЗЕНКА,рЕВУ ТА пРЕМ"єРА...
 показати весь коментар
 
"Але політичній доцільності байдуже на реформи. Особливо неприємно те, що це школа, в якій я була вчителем біології. Я все одно зустрінусь із педагогами. Вони самі прийдуть на зустріч на іншому майданчику, хоча з огляду на логістику візиту це буде незручно", - резюмувала Гриневич.

1)якщо реформа х..йова, то ваші неприємності,реформатори,ніщо у порівнянні з неприємностями об"єкта прикладення цих реформ...
2)ну вибачайте.АЛЕ ВСІМ НАСРАТИ НА ПЕРСОНАЛЬНО ВАШІ НЕЗРУЧНОСТІ ! (
 показати весь коментар
 
По-моєму Школа #7 була російскомовною-вся маланота з центра там навчалась.
 показати весь коментар
 
В 45 школі у Львові беруть хабарі. Можу назвати імена вчителів. Школа так і залишилась російськомовною. Беруть за все! Вчителі примушують батьків оплачувати додаткові заняття в своїх клясах!
 показати весь коментар
 
 
а гриневич первый день, или перестало капать ?
 показати весь коментар
 
ВЖЕ У лЬВОВІ РОЗІБРАЛИСЬ : Гриневич не пустили до школи у Львові, вимагаючи дозвіл міського голови - Цензор.НЕТ 5716

Володимир Сергійович
А ця чиновниця Довганик З,яка із Хонько З приховують злочин і беруть хабарі,у цьому сприяє Г. Слічна та Садовий,
в них ще є директор із школи_ліцею по вул. Просвіти2/4 Андрій Заклюк і на 4поверсі спільно тримають центр для дітей позбавлених батьківського піклування ,беруть гроші і роблять собі бізнес,діти там тупі у навчанні,тому що рік тому це був інтернат і ті вчителі нероби,які ******* тільки гроші залишилися,благодійні фонди забезпечують усім,ремонтами також,так,як центр є і змивають кошти.
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю все злорадствующие посылают руковдство своих фирм на)(√й, когда те пытаются к ним зайти и поговорить?)
 показати весь коментар
 
 
хороша реформа, со знакомого содрали "на ремонт школы",
а теперь говорят, мол, школа восьмилетка, готовьтесь очистить место
 показати весь коментар
 
Уволить сраную чиновницу от образования г.Львова да и все.
 показати весь коментар
 
 
Вообще, это та школа, где она работала. Ее там, похоже, не особо уважают. И она, вроде бы, собиралась там агитацию предвыборную проводить. Ну правильно, что это за министр, который занятия срывает. Гриневич не пустили до школи у Львові, вимагаючи дозвіл міського голови - Цензор.НЕТ 6386
 показати весь коментар
 
отакою повагою користується міністр освіти.
 показати весь коментар
 
От цікаво, а чи пропустить Садовий (і його вся шушера) самого зебіла, наприклад, на міське теплокомуненерго?
 показати весь коментар
 
 
какой министр, такое и отношение к нему/ней. эта "реформатор" пусть радуется, что вообще пинком не выпнули из школы.
 показати весь коментар
 
Видать, Лилька их всех достала, когда была в той школе учительшей. Вот они ей и показали козью морду.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГриневич не пустили до школи у Львові, вимагаючи дозвіл міського голови
 
 
 
 
 
 вгору