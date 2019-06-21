 Гриневич не пустили до школи у Львові, вимагаючи дозвіл міського голови

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написала на своїй сторінці у Facebook.
"Мене як міністра освіти і науки вперше чиновниця від освіти міста Львова не пустила у школу поговорити з тренерами Нової української школи та перевірити впровадження реформи", - написала вона.
За словами Гриневич, чиновниця з управління освіти міста вимагала написати листа та отримати дозвіл міського голови.
"Я три роки постійно у відрядженнях, намагаючись згуртувати спільноти вчителів, директорів, тренерів НУШ навколо реформи, бо ми всі співвідповідальні за успіх і продовження НУШ. Як ці зустрічі проходять - подивіться ФБ Міністерства освіти і науки України, там є відповідні онлайнтрансляції. З кожного міста і школи я привожу в МОН зауваження до запровадження реформи - щодо навчання вчителів, якості закупленого обладнання, методичної підтримки шкіл. Потім ми з цим працюємо для корекції процесів", - повідомила міністр.
"Але політичній доцільності байдуже на реформи. Особливо неприємно те, що це школа, в якій я була вчителем біології. Я все одно зустрінусь із педагогами. Вони самі прийдуть на зустріч на іншому майданчику, хоча з огляду на логістику візиту це буде незручно", - резюмувала Гриневич.
Склад, вообще-то режимный объект с ограниченным доступом - там возможны варианты.
А где написано, что вообще хоть кого-то нельзя в ШКОЛУ пускать?!
Или любой мелкий местный чиновник будет устанавливать правила "на свое усмотрение"?
ЗА ТО, ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ...
(это "ОЦЕНКА" деятельности)
Да и нервы пойди проверь, а то они у тебя не в порядке, похоже.
Надо было тебя заставить еще полы помыть в школе . Шоб приземлилась трошки , Ылитка сраная
Знать бы подоплеку этого и подробности...
Веские причины наверное...
По этому зе-лохи и выбрали блаЗЕня, потому, что вообще никаких реформ проводить не обещал.
А ЩЕ НА ПІДРАХУНКУ КОТИКІВ ))))))))))))))
Разве школы не подчинены министерству образования?
ще одна з "Команди постмайданних дегенератів"..
Рева..Нищук..Стець...Петренко..КУбів...Гриневич..
і це лише з уряду... (
ВАША "РЕФОРМА" ДОЗВОЛИЛА ПОРТНОВУ ПОВЕРНУТИСЬ У КИЇВСЬКИЙ ВИШ..
Які там зараз "розцінки" за чергову переатестацію ректора ВИШУ?
2 мільйони доларів ,? 5 -ть ?!
чому здивування,що вас не впускають навіть у львівську школу ?
Взагалі-то звичайнісінька етика вимагає попередження і узгодження приїзду(як що ти не контролююча оранізація з відповідними повноваженнями.)
2) пора давно ліквідувати в Україні Міністерство Освіти.
Ибо эти рошеновские воровские соски уже никто и звать их никак. Их место не в школе, а на зоне.
акція "Бебі-бокси"
Піар Акція Уряду. і міністерства соціальної політики.
за рахунок місцевих бюджетів .забравши гроші в інвалідів..
і ЛИШЕ дОНЕЦЬКАОБЛАСТЬ ВІДМОВИЛАСЬ ,ПОСЛАВШИ НА..УЙ МІНІСТРІВ рОЗЕНКА,рЕВУ ТА пРЕМ"єРА...
1)якщо реформа х..йова, то ваші неприємності,реформатори,ніщо у порівнянні з неприємностями об"єкта прикладення цих реформ...
2)ну вибачайте.АЛЕ ВСІМ НАСРАТИ НА ПЕРСОНАЛЬНО ВАШІ НЕЗРУЧНОСТІ ! (
Володимир Сергійович
А ця чиновниця Довганик З,яка із Хонько З приховують злочин і беруть хабарі,у цьому сприяє Г. Слічна та Садовий,
в них ще є директор із школи_ліцею по вул. Просвіти2/4 Андрій Заклюк і на 4поверсі спільно тримають центр для дітей позбавлених батьківського піклування ,беруть гроші і роблять собі бізнес,діти там тупі у навчанні,тому що рік тому це був інтернат і ті вчителі нероби,які ******* тільки гроші залишилися,благодійні фонди забезпечують усім,ремонтами також,так,як центр є і змивають кошти.
а теперь говорят, мол, школа восьмилетка, готовьтесь очистить место