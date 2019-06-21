EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1012  12
Все про:повітря (25) забруднення (60) ДСНС (1923)

 У Києві через спеку зростає рівень забруднення повітря

Останніми днями метеорологічні умови в Києві сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, рівень забруднення діоксидом азоту досяг шести середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) у районах: Оболонського проспекту; Бессарабської та Деміївської площ.

"Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до 24 червня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спека і слабкий вітер: у кількох районах Києва перевищена норма забруднення повітря, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133493
 
 
 Топ коментарі
 
Это полыхают пуканы порохоботов. Петро, та выдай ты им уже по огнетушителю, в Киеве дышать нечем В Киеве из-за жары растет уровень загрязнения воздуха - Цензор.НЕТ 5720
 показати весь коментар
 
Надо просто ещё больше парков вырубить и ещё больше миллиардов на постройке ненужных прогулочных мостов распилить. А потом ещё раз дебила мэром избрать - «в завтрашний день» бл@
 показати весь коментар
 
А до жары был чистый,как в Альпах ... В Киеве из-за жары растет уровень загрязнения воздуха - Цензор.НЕТ 4174
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Надо просто ещё больше парков вырубить и ещё больше миллиардов на постройке ненужных прогулочных мостов распилить. А потом ещё раз дебила мэром избрать - «в завтрашний день» бл@
 показати весь коментар
 
 
надо больше маршруток и небоскребов вместо травы
 показати весь коментар
 
 
какая прелесть... от ЖАРЫ растет загрязненность воздуха! не от старых корыт без катализаторов, не от низкого качества топлива, не от слабой работы городского транспорта, от жары! я в восторге...
 показати весь коментар
 
 
я недавно по делам был в Украине. летел из Нюрнберга в Днепр с пересадкой в Вене и обратно таким же Макаром. первое что мне бросилось в глаза - в самолете от Вены до Днепра, очень много людей кашляли. а на участке Нюрнберг-Вена, никто. в Днепре тоже ооочень много людей кашляли. я не специалист и не берусь судить от чего это зависит, от качества, воды, воздуха, пищи или в комплексе, но со стороны это очень симптоматично выглядит. люди - больны! зато смартфоны у всех...
 показати весь коментар
 
Это полыхают пуканы порохоботов. Петро, та выдай ты им уже по огнетушителю, в Киеве дышать нечем В Киеве из-за жары растет уровень загрязнения воздуха - Цензор.НЕТ 5720
 показати весь коментар
 
 
Как пелось в хорошей старой песне

Будет шуметь вода,
Будут лететь года,
И в белых туманах скроются
Чёрные города...
 показати весь коментар
 
СРОЧНО, всем депутатам покинуть Киев.
 показати весь коментар
 
-- шо в Киеве, шо в Москве, шо в Иркутске -- вонища от машин одинаковая.
В Бундесе -- в пробаке стоишь -- чистый воздух дышишь. ...чисто по факту...
 показати весь коментар
 
Якщо на автобані то LKW трохи дають копоті всеж. А так - да.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Києві через спеку зростає рівень забруднення повітря
 
 
 
 
 
 вгору