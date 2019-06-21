EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  6543  31
Матеріали за темою:
Все про:Крим (6944) підводний човен (22) утилізація (19)

 РФ хоче утилізувати захоплений у 2014 році український підводний човен "Запоріжжя". ФОТОрепортаж

Росія хоче утилізувати захоплений у 2014 році підводний човен "Запоріжжя" (U-001) проекту 641 ВМС ЗС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Відповідне рішення оголосило міністерство оборони Росії на тендері з утилізації низки кораблів.

РФ хоче утилізувати захоплений у 2014 році український підводний човен Запоріжжя 01

В самому тендері вказується про намір ліквідувати підводний човен проекту 641 без вказання якого саме човна, проте відомо, що в розпорядженні Росії є тільки один підводний човен цього проекту – захоплена у 2014-у році субмарина "Запоріжжя" (U-001)

РФ хоче утилізувати захоплений у 2014 році український підводний човен Запоріжжя 02

Варто відзначити, що човен вперше спустили на воду ще в травні 1970 року.

Читайте також: У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР

РФ хоче утилізувати захоплений у 2014 році український підводний човен Запоріжжя 03
РФ хоче утилізувати захоплений у 2014 році український підводний човен Запоріжжя 04
РФ хоче утилізувати захоплений у 2014 році український підводний човен Запоріжжя 05
Фото: "Український мілітарний портал"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133492
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, потом в Стокгольмском арбитраже увидим во сколько это Раше обойдется. Мало им не покажется.
 показати весь коментар
 
пущай русня пилить сразу выставить счет за нее в международном суде как за межгалактический звездолет.
 показати весь коментар
 
Вот это мысль! Шедеврально! Ты просто гений!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Її потрібно було пустити на брухт ще в 90-х і збудувати нові, якщо вони потрібні.
 показати весь коментар
 
 
Вот это мысль! Шедеврально! Ты просто гений!
 показати весь коментар
 
 
да хоть съедите её, по репарациям придёса заплатить, как за новую современного проекта.
 показати весь коментар
 
 
У меня знакомый служил на ней в те годы. рассказывал . что они абсолютно всю медь с неё продали пропили .
 показати весь коментар
 
 
ПЛ це наступальна зброя, а ми ж ні з ким воювати не збирались, ось і стояла як 5 колесо до воза. Пл і зараз нам не потрібні. І взагалі в чорномоській калюжі вони і нафіг не впали.
 показати весь коментар
 
 
Ну, потом в Стокгольмском арбитраже увидим во сколько это Раше обойдется. Мало им не покажется.
 показати весь коментар
 
 
отдадут две последнего поколения, Германия до 2000 года разгребала то что исполнил дедушка гитлер, похождения ***** жители ********** будут разгребать лет 100.
 показати весь коментар
 
 
Лучше возьмем деньгами и купим то, что надо нам у НАТО.
 показати весь коментар
 
 
Видать и у них не нашлось аккумуляторов.
 показати весь коментар
 
 
Україна свого часу вгатила кілька мільйонів за срібно-цинковий акумулятор для ПЧ .Наш подарунок кацапії ?
 показати весь коментар
 
эта не та ли, которую РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье" - Цензор.НЕТ 9514 с 2006-го к пирсу приварили, шоб не утопла...
 показати весь коментар
 
 
пущай русня пилить сразу выставить счет за нее в международном суде как за межгалактический звездолет.
 показати весь коментар
 
 
Ну так мы в иске напишем " Российская Федерация Кацапы предательски захватили и распилили весь подводный флот Украины."
 показати весь коментар
 
" РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье" "

И не только лодку , но и Украину в целом . У путена большие планы относительно Украины , у него не слабо подгорает от того , шо Украина его дважды кинула с Майданами .
 показати весь коментар
 
 
Через международный суд кацапы должны будут возместить полностью стоимость украденной у нас подводной лодки.
 показати весь коментар
 
 
жалко...а мы наконец то, за двадцать восемь лет(!) таки сделали новые аккумуляторы для этой лодки...)))))))))))))) РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье" - Цензор.НЕТ 1048
 показати весь коментар
 
 
Правильно и делают,она один раз только и выходила, да и то в надводном положении. Хай утилизируют,а Украина ещё и в суд на них подаст потом. Profit!!
 показати весь коментар
 
 
А кто возместит после реализаторов надлишкового майна в ВСУ . у нас по суду с подачи прокуратуры только пару лет назад вернули полигон в МОБ землю которого продал Апаршин фермеру как надлишкову так эта тягомотина с 10 или 12 года тянулась.
 показати весь коментар
 
 
напхали б туда маскалів ,як сильодку в банку--тай на дно
 показати весь коментар
 
 
За 5 лет уже пять можно было подлодок построить.
 показати весь коментар
 
А счет мы рашке выставим как за ЭТУ........
 показати весь коментар
 
 
я ж сподіваюсь, що це в рамках громадянської війни в Україні?
 показати весь коментар
 
Эти лодки клепались частично из трофейных узлов по немецкому проекту.
Потому и название u.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїРФ хоче утилізувати захоплений у 2014 році український підводний човен "Запоріжжя". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору