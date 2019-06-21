 РФ хоче утилізувати захоплений у 2014 році український підводний човен "Запоріжжя". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Відповідне рішення оголосило міністерство оборони Росії на тендері з утилізації низки кораблів.

В самому тендері вказується про намір ліквідувати підводний човен проекту 641 без вказання якого саме човна, проте відомо, що в розпорядженні Росії є тільки один підводний човен цього проекту – захоплена у 2014-у році субмарина "Запоріжжя" (U-001)

Варто відзначити, що човен вперше спустили на воду ще в травні 1970 року.

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Фото: "Український мілітарний портал"