Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал".
Відповідне рішення оголосило міністерство оборони Росії на тендері з утилізації низки кораблів.
В самому тендері вказується про намір ліквідувати підводний човен проекту 641 без вказання якого саме човна, проте відомо, що в розпорядженні Росії є тільки один підводний човен цього проекту – захоплена у 2014-у році субмарина "Запоріжжя" (U-001)
Варто відзначити, що човен вперше спустили на воду ще в травні 1970 року.
Российская ФедерацияКацапы предательски захватили и распилили весь подводный флот Украины."
И не только лодку , но и Украину в целом . У путена большие планы относительно Украины , у него не слабо подгорает от того , шо Украина его дважды кинула с Майданами .
Потому и название u.