 Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей

Про це йдеться в заяві музею у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що будівля Адміністрації на Банковій зараз абсолютно не відповідає музейним потребам. Щоб адаптувати споруду, збудовану в 1936-1939 роках для штабу Київського особливого військового округу, до музейної діяльності, потрібні не лише передача права власності на будівлі і землю під ними, але й програма трансформації, відповідне організаційне та фінансове забезпечення. Розширення Національного художнього музею має стати проектом державного значення - саме таку позицію керівництво музею озвучило на зустрічі із президентом та його командою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Національний художній музей вже багато десятиліть потребує розширення. Одним із основних проектів була програма з реконструкції та розширення існуючої історичної будівлі на вулиці Грушевського, 6 та створення поряд із урядовим кварталом на вулиці Інститутській, 3 музейного кварталу.

У планах дві будівлі мали бути з’єднаними між собою в єдиний комплекс, з новітніми фондосховищами, реставраційними майстернями, просвітницьким центром.

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"Але проведені конкурси, створені програми не завадили перепродати земельну ділянку та зруйнувати виставковий комплекс на вул. Інститутській, 3. Музей вступив у десятирічну судову тяганину, результатом якої стало повернення земельної ділянки київській громаді у 2012 році. Після трагічних подій, що відбулися у 2014 році, цю ділянку було передано для спорудження Музею Революції Гідності", - йдеться в заяві й зауважується "Банкова, так Банкова".

Згідно із заявою, держава досі не розглядала серед своїх пріоритетів створення передумов для суттєвого розвитку інфраструктури художніх музеїв та інституційної підтримки сучасного мистецтва.

Тому музей радо відгукнувся на ініціативу офісу президента та оперативно вступив у перемовини.

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На зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським керівництво музею поділилося своїм баченням умов, за яких втілення такої співпраці є можливим. Насамперед має бути визначено долю двох музеїв, фонди яких зараз розташовані в Українському домі - музею Леніна та МВЦ "Музей історії Києва".



