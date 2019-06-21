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Все про:Адміністрація_Президента (487) Зеленський (1797) музей (179)

 Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей

Національний художній музей уже багато десятиліть потребує розширення. Водночас зараз будівля Адміністрації президента на вулиці Банковій у Києві не відповідає музейним потребам.

Про це йдеться в заяві музею у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що будівля Адміністрації на Банковій зараз абсолютно не відповідає музейним потребам. Щоб адаптувати споруду, збудовану в 1936-1939 роках для штабу Київського особливого військового округу, до музейної діяльності, потрібні не лише передача права власності на будівлі і землю під ними, але й програма трансформації, відповідне організаційне та фінансове забезпечення. Розширення Національного художнього музею має стати проектом державного значення - саме таку позицію керівництво музею озвучило на зустрічі із президентом та його командою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Національний художній музей вже багато десятиліть потребує розширення. Одним із основних проектів була програма з реконструкції та розширення існуючої історичної будівлі на вулиці Грушевського, 6 та створення поряд із урядовим кварталом на вулиці Інститутській, 3 музейного кварталу.

У планах дві будівлі мали бути з’єднаними між собою в єдиний комплекс, з новітніми фондосховищами, реставраційними майстернями, просвітницьким центром.

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"Але проведені конкурси, створені програми не завадили перепродати земельну ділянку та зруйнувати виставковий комплекс на вул. Інститутській, 3. Музей вступив у десятирічну судову тяганину, результатом якої стало повернення земельної ділянки київській громаді у 2012 році. Після трагічних подій, що відбулися у 2014 році, цю ділянку було передано для спорудження Музею Революції Гідності", - йдеться в заяві й зауважується "Банкова, так Банкова".

Згідно із заявою, держава досі не розглядала серед своїх пріоритетів створення передумов для суттєвого розвитку інфраструктури художніх музеїв та інституційної підтримки сучасного мистецтва.

Тому музей радо відгукнувся на ініціативу офісу президента та оперативно вступив у перемовини.

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На зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським керівництво музею поділилося своїм баченням умов, за яких втілення такої співпраці є можливим. Насамперед має бути визначено долю двох музеїв, фонди яких зараз розташовані в Українському домі - музею Леніна та МВЦ "Музей історії Києва".

Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей 01
Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133491
 
   
 Топ коментарі
 
Вот больше других дел нема? Первоочередные дела блин. Вместо того , чтобы поменять кресло в кабинете предшественника или на худой конец всю мебель, он меняет вообще весь дом. Ну конечно , побывал во Франции, а там - Елисейский дворец. Надо же нашему президенту дворец, чтобы перед иностранцами кичится . Вот других проблем в воюющей стране нет! Для престижа лучше поменять президента- комика.
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Шаурма так шаурма, шорты так шорты
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Зеля, из ЦК КПУ, в Музей Ленина переезжает -- увековечивается, падла ...*)
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Там надо вести научные исследования ,это какая-то аномальная зона ,где люди превращаются в нелюдей а нелюди достигают совершенства ,пусть уфологи разбираются с метофизиками . Здание АП сейчас не соответствует музейным потребностям, но Банковая, так Банковая, - Национальный художественный музей - Цензор.НЕТ 9455
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Шаурма так шаурма, шорты так шорты
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но Банковая, так Банковая -- в морг, так в морг...
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разделяю их беспокойство
поместить картины в крысинное гнездо
после незаконченной до конца гератизации
а вдруг вернуться?
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Зеля, из ЦК КПУ, в Музей Ленина переезжает -- увековечивается, падла ...*)
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Слоняренко, видно ты учил раньше марксизм-ленинизм?
Т теперь решил политинформацию по нему провести !?
Так нам не надо, засунь себе в жо.. и Маркса и Энгельса и Членина!
Совки атакуют!
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У тебя серп и молот по коленям не бъет?
Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей - Цензор.НЕТ 5559
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Вот больше других дел нема? Первоочередные дела блин. Вместо того , чтобы поменять кресло в кабинете предшественника или на худой конец всю мебель, он меняет вообще весь дом. Ну конечно , побывал во Франции, а там - Елисейский дворец. Надо же нашему президенту дворец, чтобы перед иностранцами кичится . Вот других проблем в воюющей стране нет! Для престижа лучше поменять президента- комика.
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Кацапенок Олег Рус, тебя ж никто не спрашивал!
Ты смотри лучше за своим ******, беспокойся как ему живется в Кремле и не хочет ли он поменять свой кабинет на место в стене!
--
Блин, развелось на форуме **************, спасу нет!
И все за Пецю топят! Вот что значит бизнес-партнер *****!
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Що він сказав не так?
Давай, конкретно.
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Что не так сказал ********** тролль?
Хороший вопрос!
Вы б хотя бы лапти снимали и скрепы прятали, перед тем как выползти на форум!
Мишка, водка, балалайка!
Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей - Цензор.НЕТ 127
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Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей - Цензор.НЕТ 5024

Если тебе интересно, то мы - русские Украины. И нас якобы пришли защищать. Ну не надо нас защищать - мы еще жить хочем.
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Главное не забудьте вывесить портреты Порошенко, Парубий, двух Ирок, Югика, Пашинского, а то начали забывать их морды, Винныка, Герасимов, одним словом всех ПРИХЛЕБАТЕЛЕЙ.
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О, от що було потрібне 73,22% !
Новосєльє Вовіка.
Ех, ну де ж були радники Порошенка раніше...
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Пеце совковое барокко подходило, все устраивало!
Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей - Цензор.НЕТ 1975
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І ще попереднім 4 президентам. Прийшов час прос.рати зібрані "папередніки" 20 млрд. З музея леніна зробити оХвіс, з офісу музей. Під шумок переобладнання бабло "розпилити" Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей - Цензор.НЕТ 8391 Барокко...
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ти подиви на них ще й харчами перебірають...ще й якими харчами...
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Прыпыздент Зеля панически боится прослушки, бо ****** шопопало. Поэтому меняет помещение, чтобы не ковырятся в старом. Ясен пень!
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Дурики они! С нынешними технологиями информацию можно снять с любого дивайса, даже не подключеного к сети. Перьевыми ручками будут указы ваять?
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А в зебонарии все стабильно -домашний скот все еще надеется, что доить будут не их, а пастуха с собакой)))))
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Мне вообще всё это странно: что, Украинский Дом пусткой стоит? Им куда? Или пошли вон!? Этот вопрос должна решать громада Киева... А то зараспоряжались эти временщики, тут не хотим, туда хотим... Пусть пользуются тем, что получили. Думаю, год-полтора их царювання не стоят мороки с переездом
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100 БАЛЛОВ
ЗЕ НА ГРОМАДУ КИЕВА НАСРАЛ
Пусть свой Кривой Рог портит
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СОВКОВЫЙ ИДИОТИЗМ
1.в мире музеи уже другие
2.скажите этому зеленому придурку,что там даже нет парковок

пример музея

https://youtu.be/SKiJ_DgzW-M
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Музей ленина( украинский дом) лучше предназначен для выставок , чем банковая. И ЭТО СОВРЕМЕННО. Но ЗЕ хочется наложить лапу на бесплатную недвижимость.
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можно сделать там музей президентов Украины, поставить манекены, как выглядело что сделало для страны и что говорило.
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ТАМ ВООБЩЕ НЕГДЕ ПАРКОВАТЬСЯ. Но идиоту ЗЕ это невдомек.
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Ззеленский- ТЫ ГРЕБАНЫЙ СОВОК. Перестань из столицы делать Кривой Рог.
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Ха-ха-ха... Тільки людей забули спитати! Волюнтаризм і подвійні стандарти!
Якщо щось "через коліно" треба провести,- то вони (Зе і АП) кажуть, що референдум проведуть! А тут? Будьте послідовні і спитайте спочатку у людейі!
Зе каже, що на Банковій він збожеволіє) По-перше, він знав, куди він іде; і по-друге, по-моєму, він уже....
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Этот ПОНАЕХАВШИЙ в Киеве комик чхать хотел на киевлян
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ПУСТЬ АП переносит во дворец Украина- он хоть знает где там туалеты 😀😀😀
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБудівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей
 
 
 
 
 
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