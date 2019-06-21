 Будівля АП нині не відповідає музейним потребам, але Банкова, так Банкова, - Національний художній музей

Про це йдеться в заяві музею у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що будівля Адміністрації на Банковій зараз абсолютно не відповідає музейним потребам. Щоб адаптувати споруду, збудовану в 1936-1939 роках для штабу Київського особливого військового округу, до музейної діяльності, потрібні не лише передача права власності на будівлі і землю під ними, але й програма трансформації, відповідне організаційне та фінансове забезпечення. Розширення Національного художнього музею має стати проектом державного значення - саме таку позицію керівництво музею озвучило на зустрічі із президентом та його командою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Національний художній музей вже багато десятиліть потребує розширення. Одним із основних проектів була програма з реконструкції та розширення існуючої історичної будівлі на вулиці Грушевського, 6 та створення поряд із урядовим кварталом на вулиці Інститутській, 3 музейного кварталу.
У планах дві будівлі мали бути з’єднаними між собою в єдиний комплекс, з новітніми фондосховищами, реставраційними майстернями, просвітницьким центром.
"Але проведені конкурси, створені програми не завадили перепродати земельну ділянку та зруйнувати виставковий комплекс на вул. Інститутській, 3. Музей вступив у десятирічну судову тяганину, результатом якої стало повернення земельної ділянки київській громаді у 2012 році. Після трагічних подій, що відбулися у 2014 році, цю ділянку було передано для спорудження Музею Революції Гідності", - йдеться в заяві й зауважується "Банкова, так Банкова".
Згідно із заявою, держава досі не розглядала серед своїх пріоритетів створення передумов для суттєвого розвитку інфраструктури художніх музеїв та інституційної підтримки сучасного мистецтва.
Тому музей радо відгукнувся на ініціативу офісу президента та оперативно вступив у перемовини.
На зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським керівництво музею поділилося своїм баченням умов, за яких втілення такої співпраці є можливим. Насамперед має бути визначено долю двох музеїв, фонди яких зараз розташовані в Українському домі - музею Леніна та МВЦ "Музей історії Києва".
поместить картины в крысинное гнездо
после незаконченной до конца гератизации
а вдруг вернуться?
Т теперь решил политинформацию по нему провести !?
Так нам не надо, засунь себе в жо.. и Маркса и Энгельса и Членина!
Совки атакуют!
Ты смотри лучше за своим ******, беспокойся как ему живется в Кремле и не хочет ли он поменять свой кабинет на место в стене!
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Блин, развелось на форуме **************, спасу нет!
И все за Пецю топят! Вот что значит бизнес-партнер *****!
Давай, конкретно.
Хороший вопрос!
Вы б хотя бы лапти снимали и скрепы прятали, перед тем как выползти на форум!
Мишка, водка, балалайка!
Если тебе интересно, то мы - русские Украины. И нас якобы пришли защищать. Ну не надо нас защищать - мы еще жить хочем.
Новосєльє Вовіка.
Ех, ну де ж були радники Порошенка раніше...
ЗЕ НА ГРОМАДУ КИЕВА НАСРАЛ
Пусть свой Кривой Рог портит
1.в мире музеи уже другие
2.скажите этому зеленому придурку,что там даже нет парковок
пример музея
https://youtu.be/SKiJ_DgzW-M
Якщо щось "через коліно" треба провести,- то вони (Зе і АП) кажуть, що референдум проведуть! А тут? Будьте послідовні і спитайте спочатку у людейі!
Зе каже, що на Банковій він збожеволіє) По-перше, він знав, куди він іде; і по-друге, по-моєму, він уже....
перенесення Адміністрації президента в будівлю цирку
https://petition.president.gov.ua/petition/62306?fbclid=*********************************************-HpsRL7zjVw6HZj0