 Нардеп Найєм заявив, що не балотуватиметься в Раду

Про це повідомив Найєм у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Я вирішив не балотуватися в наступне скликання Верховної Ради", - повідомив Найєм.
Депутат пояснив своє рішення тим, що не відбулося об'єднання тих осіб, з ким йому хотілося б працювати. За його словами, багато однодумців йдуть у парламент за різними списками, проте балотуватися по мажоритарному округу й опинитися в парламенті без команди Найєм вважає неправильним.
"Мандат за всяку ціну мені не цікавий", - підкреслив він.
Нардеп нагадав, що майже два роки своєї роботи в парламенті присвятив реформі патрульної поліції і щоб краще розбиратися цьому питанні заочно закінчив юридичний факультет. За словами Найєма, він зрозумів, що його більше приваблює робота у виконавчій владі.
"Уже тоді я зрозумів, що мене більше приваблює робота у виконавчій владі, де є чітко окреслена зона відповідальності і повноваження ... Я нікуди не йду і буду шукати можливість застосувати себе в правоохоронній сфері та в реконструкції і відновленні прифронтової зони, а можливо, коли- небудь і на деокупованих територіях", - зазначив він.
-"буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере"
Так не хочет, что готов новой администрации "так точно" отвечать. Но Вале из Германии некогда статью прочитать - она писатель...
Источник: https://censor.net.ua/n3133488
Источник: https://censor.net.ua/n3133488буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере
Источник: https://censor.net.ua/n3133488
Быстро же вы переобуваетесь
Нарешті це сталося.
Или чечены набившие ему фейс посоветовали?
А водителем троллейбуса нема случайно желания поработать ? А - ааааа ? Чеши на свою историческую родину , путриот
а поступок- так себе. просто местов в списке у пеці нет.
20. Мустафа Найем"(!) А ДОЛБО*БА БАРНУ, ПЕТЯ ПОЧЕМУ ТО ЗАПИХНУЛ АЖ НА...65 МЕСТО(!)!!!! А ВЕРНУЮ ИРИШУ ГЕРАЩЕНКО НА...70(!) С ЧЕГО БЫ????????????
Клоунов оказалось маловато.Этот будет клоунадничать а ля Ляжко. Еще громче орать будет.
09.02.2016 т
За публикацию серии позитивных интервью на "Украинской Правде" бизнесмену, олигарху Константину Григоришину пришлось заплатить сто тысяч долларов, суммы он перечислял лично Сергею Лещенко.
Из переписки становится понятно, что журналист "Украинской Правды", а ныне народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко лично вел переговоры о публикации большого интервью с олигархом Константином Григоришиным и получил 100 тысяч долларов за его лояльный содержание. Работает Лещенко по предоплате - первая часть беседы была опубликована после транша в 50 тысяч, вторая - через несколько дней, после "дополнительной поддержки" в том же размере из кармана бизнесмена.
Наприклад документально підтверджено, що саме Портнов і його люди допомогли Лещенко в судовому процесі по "маленькій" квартирці, придбаній народним депутатом на "взяті у борг" гроші.
Мовою звичайних людей така допомога називається надання юридичних або ж адвокатських послуг та безумовно коштує грошей. Враховуючи статус учасників, рівень підтримки та досягнуті результати - то грошей чималих.
Доказом впливу Портнова на суд в інтересах Лещенко може служити електронне листування цих двох осіб.
Цеж не те ,що з друзякою Сєрєю під час світової фінансової кризи 2008 -2009р за гроші Пінчука,Порошенка,Фірташа,Ахметова і тогож Медведчука обріхувати Ю.Тимошенко на всіх "незалежних "каналах.
Министр по шаурме!