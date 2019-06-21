 Нардеп Найєм заявив, що не балотуватиметься в Раду

Про це повідомив Найєм у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Я вирішив не балотуватися в наступне скликання Верховної Ради", - повідомив Найєм.

Депутат пояснив своє рішення тим, що не відбулося об'єднання тих осіб, з ким йому хотілося б працювати. За його словами, багато однодумців йдуть у парламент за різними списками, проте балотуватися по мажоритарному округу й опинитися в парламенті без команди Найєм вважає неправильним.

"Мандат за всяку ціну мені не цікавий", - підкреслив він.

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Нардеп нагадав, що майже два роки своєї роботи в парламенті присвятив реформі патрульної поліції і щоб краще розбиратися цьому питанні заочно закінчив юридичний факультет. За словами Найєма, він зрозумів, що його більше приваблює робота у виконавчій владі.

"Уже тоді я зрозумів, що мене більше приваблює робота у виконавчій владі, де є чітко окреслена зона відповідальності і повноваження ... Я нікуди не йду і буду шукати можливість застосувати себе в правоохоронній сфері та в реконструкції і відновленні прифронтової зони, а можливо, коли- небудь і на деокупованих територіях", - зазначив він.