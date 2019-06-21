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Все про:ВР (5002) вибори (4001) Найєм (264)

 Нардеп Найєм заявив, що не балотуватиметься в Раду

Позафракційний народний депутат України Мустафа Найєм вирішив не балотуватися на позачергових виборах в український парламент.

Про це повідомив Найєм у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Я вирішив не балотуватися в наступне скликання Верховної Ради", - повідомив Найєм.

Депутат пояснив своє рішення тим, що не відбулося об'єднання тих осіб, з ким йому хотілося б працювати. За його словами, багато однодумців йдуть у парламент за різними списками, проте балотуватися по мажоритарному округу й опинитися в парламенті без команди Найєм вважає неправильним.

"Мандат за всяку ціну мені не цікавий", - підкреслив він.

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Нардеп нагадав, що майже два роки своєї роботи в парламенті присвятив реформі патрульної поліції і щоб краще розбиратися цьому питанні заочно закінчив юридичний факультет. За словами Найєма, він зрозумів, що його більше приваблює робота у виконавчій владі.

"Уже тоді я зрозумів, що мене більше приваблює робота у виконавчій владі, де є чітко окреслена зона відповідальності і повноваження ... Я нікуди не йду і буду шукати можливість застосувати себе в правоохоронній сфері та в реконструкції і відновленні прифронтової зони, а можливо, коли- небудь і на деокупованих територіях", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133488
 
   
 Топ коментарі
 
он как и презерватив после использования зе-клоунами, уже никому не нужен. Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 8893
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А дружбан будет...и работает со своим лохторатом... Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 8646


Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 8353

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" По словам Найема, он понял, что его больше привлекает работа в исполнительной власти "

А водителем троллейбуса нема случайно желания поработать ? А - ааааа ? Чеши на свою историческую родину , путриот Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 6417
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он как и презерватив после использования зе-клоунами, уже никому не нужен. Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 8893
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скорее всего не хоче с клоунами работать. как впрочем и многие...
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Не волнуйтесь - там братик отработает
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-"меня больше привлекает работа в исполнительной власти"
-"буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере"
Так не хочет, что готов новой администрации "так точно" отвечать. Но Вале из Германии некогда статью прочитать - она писатель...
Источник: https://censor.net.ua/n3133488

Источник: https://censor.net.ua/n3133488буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере
Источник: https://censor.net.ua/n3133488
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и что вам не нравиться? Человек хочет работать по диплому, а не с КВН.
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под "клоунами" вы разве не новую администрацию подразумевали?
Быстро же вы переобуваетесь
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смотрю на кроссовки, упс, а они белые с синим и никак не зеленые, так о каком переобувании вы мне. Кстати зеленый не мой цвет....
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Речь идет о выборах в Раду, если вы не поняли. Вы хоть различаете парламент и инситут президентства?
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высказались и не по теме а по человеку. Судя по Узеленского вся Рада будет зеленая,ну может чуть чуть опоблочная
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воно де хоч буде працювати, але викинули як використаний матеріал, як і бородатую женсчіну, те ще правла лізе чогось по мажоритарці, а цей по мажоритарці ніяк не пролізе, а в списки не беруть, хоча і серлеща шансів немає.
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Коррупція "здолала" бійця.."невидимого" фронту..
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Це про нього Алла Пугачова співала: "Знаю, мілий, знаю, что с тобой, потєрял сєбя ти, потєрял, ти покінул бєрєґ свой родной, а к другому так і нє прістал." ? 😀
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Мог бы сказать просто:Я нахрен никому не нужен.
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Как и весь БеПеПе или уже просто ПЕСы
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Пусть в Афганистан едет ,маджахеды его внимательно выслушают !!
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Так а куда тогда твоему клоуну надо ехать и внимательно выслушивать арабов, про это ты конечно не скажешь, тольок про Наема.
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"не будет баллотироваться в Раду..."

Нарешті це сталося.
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А дружбан будет...и работает со своим лохторатом...


Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 8353

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Развалилась продажная тройка гнилых. А где сестра их Залещук?
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Старое ЛИЦО...шоле?)))
Или чечены набившие ему фейс посоветовали?
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Ну так за шо боролся. Пороха обсирал и спокойно сидел в его фракции
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" По словам Найема, он понял, что его больше привлекает работа в исполнительной власти "

А водителем троллейбуса нема случайно желания поработать ? А - ааааа ? Чеши на свою историческую родину , путриот Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду - Цензор.НЕТ 6417
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Все под Авакова просится. Мечтает антизелей разгонять
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Найем порядочный человек, а такие люди совершают достойные поступки!
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мразь он прядочная,

а поступок- так себе. просто местов в списке у пеці нет.
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А розкажіть, будь ласка,що він такого зробив, що він мразь. Бо як на мене, то це один з небагатьох адекватних депутатів.
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а ничего не расскажут, Мустафа настоящий украинец и патриот, таких в раде было единицы.
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А достойно было обсирать Порошенко и в тоже время упорно сидеть в его фракции?
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порошенко сам, своими действиями и делами себя "обсирал"! "его" фракция была бы НА МНОГО МЕНЬШЕ, если бы в нее НЕ СОГЛАСИЛИСЬ ВОЙТИ несколько достойных людей, в том числе и Найем!
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Вад, у тебя вды с памятью. У Порошенка была самая большая фракция в Раде и если бы он сне взял тройку гаденышей к себе во фракцию, то на их месте могли быть нормальные люди, а не куклы бестолковые
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не очень у ПЕСдунов с памятью...понимаем. ПЕРВАЯ ДВАДЦАТКА(!) ПЕТИНОГО СПИСКА В РАДУ В 2014 ГОДУ - "19. Сергей Лещенко

20. Мустафа Найем"(!) А ДОЛБО*БА БАРНУ, ПЕТЯ ПОЧЕМУ ТО ЗАПИХНУЛ АЖ НА...65 МЕСТО(!)!!!! А ВЕРНУЮ ИРИШУ ГЕРАЩЕНКО НА...70(!) С ЧЕГО БЫ????????????
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После слива Миши, наем как человек со своим мнением остался в прошлом
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Ну чего ж, наш самый гуманный суд в мире уже разрешил Михуилу балотироваться в в Раду.
Клоунов оказалось маловато.Этот будет клоунадничать а ля Ляжко. Еще громче орать будет.
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Пусть года 2-3 поработает в патрульной полиции, а потом начнет еще раз ее реформировать. Только теперь уже со знанием дела.
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А вот пуштун, пуштун-продажный мерзавец! Кому пуштуна! Протухшего пуштуна!
Нардеп Найєм заявив, що не балотуватиметься в Раду - Цензор.НЕТ 8499
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Не нашлось спонсора, видать, а деньги на ветер не охота кидать.
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чемодан- базар- шаурма- покупаем ************- сорос дайпососать ....
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Никому не нужно зашкваренных через скомпрометированное трехбуквие "БПП"?
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В первый день после выборов мухи в БПП были все коричневые, слетевшиеся на гавно. Когда он помылся?
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Та не надо. Несмотря на то, что он был в БПП, он всегда был в оппозиции к БПП. Один из немногих депутатов, так и не прогнувшихся под БПП.
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ну хоть не как шлюха лещенко с партии в партию просится от кормушки не хочет уходить
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А чем он отличается от Сирожы? С кем поведешься
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Да тем, что не писал заказных статей. Кстати, если бы Сирожа тоже не писал, то мы бы многого не знали. На то он и журналист, чтобы писать нелицеприятные вещи.
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Переписка Лещенко и Григоришина: 100 тыс. долларов за лояльное интервью

09.02.2016 т

За публикацию серии позитивных интервью на "Украинской Правде" бизнесмену, олигарху Константину Григоришину пришлось заплатить сто тысяч долларов, суммы он перечислял лично Сергею Лещенко.
Из переписки становится понятно, что журналист "Украинской Правды", а ныне народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко лично вел переговоры о публикации большого интервью с олигархом Константином Григоришиным и получил 100 тысяч долларов за его лояльный содержание. Работает Лещенко по предоплате - первая часть беседы была опубликована после транша в 50 тысяч, вторая - через несколько дней, после "дополнительной поддержки" в том же размере из кармана бизнесмена.
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Відомий український антикорупціонер С.Лещенко плідно контактує з опальним діячем часів Януковича Портновим, який переховується в Москві. Та що там контактує - просить і отримує від Портнова реальну допомогу у вирішенні своїх питань в судових інстанціях.
Наприклад документально підтверджено, що саме Портнов і його люди допомогли Лещенко в судовому процесі по "маленькій" квартирці, придбаній народним депутатом на "взяті у борг" гроші.
Мовою звичайних людей така допомога називається надання юридичних або ж адвокатських послуг та безумовно коштує грошей. Враховуючи статус учасників, рівень підтримки та досягнуті результати - то грошей чималих.
Доказом впливу Портнова на суд в інтересах Лещенко може служити електронне листування цих двох осіб.
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Алина, ты думаешь у всех память отшибло? Не надейся.Когда-то награда таки найдет своих "героев"
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Ну,звичайно,так обдєлатся

Цеж не те ,що з друзякою Сєрєю під час світової фінансової кризи 2008 -2009р за гроші Пінчука,Порошенка,Фірташа,Ахметова і тогож Медведчука обріхувати Ю.Тимошенко на всіх "незалежних "каналах.
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Тимошенко сама металась между Порошенко и Зеленским , всё никак не могла вычислить кто победит и против кого ей хихикать.
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Лещенко мочит тех коррупционеров, которые противны тем коррупционерам, которые его наняли.
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КАК ЖЕ ЖИТЬ ТО ТЕПЕРЬ???? На кого ты нас покинул?????
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Однозначно у афганцев есть чуйка или предчувствие реванша руснявых!!
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кому эта шалава интересна, кроме хачиков на перекрестке?
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> меня больше привлекает работа в исполнительной власти
Министр по шаурме!
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