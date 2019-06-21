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Все про:Київ (6187) мінування (438)

 У Києві через повідомлення про "замінування" закрили 5 станцій метро і дві пересадки на станції "Театральна" і "Майдан Незалежності" (оновлено)

Станцію Київського метрополітену "Хрещатик" і пересадку з неї на станцію "Майдан Незалежності" закрили на вхід і вихід у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування.

Про це повідомляє КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Станції "Хрещатик", "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті Ворота", пересадка на "Театральну" і "Майдан Незалежності" закриті через повідомлення про мінування!", - зазначили в КМДА.

Як інфлормували в Facebook Київського метрополітену вранці 21 червня, "Станція "Хрещатик" і пересадка на "Майдан Незалежності" закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі комунального підприємства пообіцяли опублікувати інформацію про відкриття станції відразу після завершення перевірки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133482
 
 
 Топ коментарі
 
так єтим минерам наши законьі до одного места - звонят из парашки.
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ну пророссийские сильі стремятся к власти по методике путина - напугай, перекрути мозги.
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Господи,когда уже ужесточат наказание минерам и обязательно с возмещением ущерба за простой в работе тех организаций,которые минируют,и работу всех спецов,которых задействуют.Пару-тройку посадить реально,и шуточки закончиться,в основном же находят звонарей.
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так єтим минерам наши законьі до одного места - звонят из парашки.
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Да, к сожалению.
Оттуда же, довольно часто "разводят" на деньги методом обзвона людей с сообщениями о том, что их родственник в милиции после совершенной им аварии, и нужно срочно перевести деньги на карточку для его освобождения.

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Если бы все были похожи на меня, этих уродливых явлений бы не было. У меня всё работает жёстко по белому списку. Понимаю, что гос. учреждения такого себе позволить не могут, но... Ситуация явно нездоровая. Любое чмо имеет возможность... Это неправильно.
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-- на Кресте два выхода... ...рассосётся, как нить...
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Не способна зРада закон о минировании принять..Посадить бы несколько паршивцев, годика на 3 ,было бы весьма показательно.
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Кого посадить - мокшанских рептилоидов??? ну разве шо теоретически)))
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Кремль сьогодні не мінували, часом? Станцію метро "Хрещатик" закрили через "мінування" - Цензор.НЕТ 7219
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Для этого в Украине есть спецслужбы - око за око.
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нужно менять систему реагирования - это уже очевидно....
Иначе это игра на врага...
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Просто не реагировать на такие звонки.
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Тогда однажды взорвётся. А потом ещё, и ещё. Пока Украина не станет "юго-западным федеральным округом РФ".
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Теперь это уже почти каждый день: держат СБУ в постоянном напряжении.

Ну что, прогнали "барыгу" ? Идиоты.
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не удивлюсь если выяснится, что это петины ублюдки этим занимаются!
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с этим нужно что то решать - законодательно установить ВЫБОРОЧНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ на "минирование"!
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Когда в Узбекистане за угон предусмотрели безальтернативное наказание в 15 лет, машин.ы можно стало оставлять на улице с открытыми окнами. Может пора и нам в УК соответствующие изменения внести, хотя бы за лжеминирования?
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может пора начать москву "минировать"?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Києві через повідомлення про "замінування" закрили 5 станцій метро і дві пересадки на станції "Театральна" і "Майдан Незалежності" (оновлено)
 
 
 
 
 
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