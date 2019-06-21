 У Києві через повідомлення про "замінування" закрили 5 станцій метро і дві пересадки на станції "Театральна" і "Майдан Незалежності" (оновлено)

Про це повідомляє КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Станції "Хрещатик", "Олімпійська", "Печерська", "Гідропарк", "Золоті Ворота", пересадка на "Театральну" і "Майдан Незалежності" закриті через повідомлення про мінування!", - зазначили в КМДА.

Як інфлормували в Facebook Київського метрополітену вранці 21 червня, "Станція "Хрещатик" і пересадка на "Майдан Незалежності" закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі комунального підприємства пообіцяли опублікувати інформацію про відкриття станції відразу після завершення перевірки.

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