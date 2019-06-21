 У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді виконувача обов'язків заступника командира Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького за інформаційним запитом УНІАН.

"У 2018 році у рамках переозброєння 31 дивізії ППО 4 армії ВГІС та ППО Південного військового округу Російська Федерація розгорнула на території окупованого Криму три дивізіони, на озброєнні яких перебувають зенітно-ракетні системи С-400", - йдеться у відповіді.

Крім того, зазначається, що під час військових навчань, що проводяться на території окупованого Криму, а також акваторії та повітряному просторі Чорного моря, російське командування тимчасово перекидає до півострова літаки різних типів з аеродромів Ростовської області та Краснодарського краю РФ.

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"Останнім таким заходом було проведення у період 24 травня - 8 червня цього року авіаційних змагань "Авиадартс-2019", у яких брали участь більш як 50 літаків різних типів (у тому числі до 30 одиниць з території Росії). Після завершення змагань усі не кримські літаки повернулися до своїх пунктів постійного базування", - додали у розвідці.