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Все про:озброєння (1104) Крим (6944) розвідка (1407) Скібіцький (82)

 У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР

Російська Федерація протягом 2018 року в рамках переозброєння на території окупованого Криму розгорнула три дивізіони, на озброєнні яких перебувають зенітно-ракетні системи С-400.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді виконувача обов'язків заступника командира Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького за інформаційним запитом УНІАН.

"У 2018 році у рамках переозброєння 31 дивізії ППО 4 армії ВГІС та ППО Південного військового округу Російська Федерація розгорнула на території окупованого Криму три дивізіони, на озброєнні яких перебувають зенітно-ракетні системи С-400", - йдеться у відповіді.

Крім того, зазначається, що під час військових навчань, що проводяться на території окупованого Криму, а також акваторії та повітряному просторі Чорного моря, російське командування тимчасово перекидає до півострова літаки різних типів з аеродромів Ростовської області та Краснодарського краю РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідувальні органи країн-членів НАТО активізують співпрацю з військовою розвідкою України, - ГУР

"Останнім таким заходом було проведення у період 24 травня - 8 червня цього року авіаційних змагань "Авиадартс-2019", у яких брали участь більш як 50 літаків різних типів (у тому числі до 30 одиниць з території Росії). Після завершення змагань усі не кримські літаки повернулися до своїх пунктів постійного базування", - додали у розвідці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133481
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть они развернут еще 20 !!!! Они дебилы!!!! Если Америка их отключит от денег - путину свои же Россияне в ж-пу все его с-400 засунут!!!
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А когда приедут за Турчиновым,чтобы выяснить зачем он сдал Крым или за сколько сдал ?
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хуже. он обычный полушекелевый мыролюбный свиношнырь.
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А когда приедут за Турчиновым,чтобы выяснить зачем он сдал Крым или за сколько сдал ?
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От партизан не было, потому что партизан не было. Были путинско-фашистские оккупанты и прочие подстилки.
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А вот это да, именно следствие сдачи без единого выстрела Крыма и стали все котлы и война на которой турчиновы,порошенки,яценюки,парубии и прочий вороватый сброд так некисло погрели руки !
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Ты ватан со стекломоем завязывай ,бо на генетически изуродованный мозг стекломой влияет исключительно отрицательно . У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР - Цензор.НЕТ 4233
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ты неправильно называеш мордовскую засрашку изгойку. она не свинорейх а свинособачий удмуртско-мордовский каганат.
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Не надоело каждый день унижаться?Кто тебя еще не хлестал сцаной тряпкой,по кацапской роже?😂😂🌷
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пластер шланг в 14 году поступал мыролюбно. По реформистски, и за ним последующие 5 лет так же мыролюбно поступали свиньи.
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А почему вы не возглавили партизанское движение в Крыму, раз такой "патриот"?
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Ну это вопрос дурака ,чтобы возглавить партизанское движение нужны средства ,вооружение ,силовые структуры а это всё имеет государство и те кто им управляет У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР - Цензор.НЕТ 5889такими вопросами ты милок говоришь,что ты идиот железобетонный ,прямо дурак высшей категории.
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хуже. он обычный полушекелевый мыролюбный свиношнырь.
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Они в Сирии С-300 развернули... А евреи как "клали болт" - и на Асада, и на С-300, и на Россию, так и продолжают "класть"... Потому что "рассеяне" только "щёки надувать" умеют, прекрасно понимая, что если "**********" против Израиля, то получат "плюху"... То же самое касается и "развёртывания" С-400, против американских разведчиков - как самолётов, так и "беспилотников"... (Не будут же нас уверять, что С-400 поставлены против украинских Ми-8, Ми-24, и Су-25? Это всё равно, что "стрелять из пушки по воробьям..." А "Нептун" летит так низко, что его С-400, скорее всего, его и не "видит"...).
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А "Нептун" летит так низко, что его С-400, скорее всего, его и не "видит

Нептун?... У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР - Цензор.НЕТ 7291 Он пока еще нигде не летит, бо собран в единичном масогабаритном варианте и даже толком не испытан. Да и потом неизвестно, смогут ли в серию запустить, бо разруха и бардак.
Они в Сирии С-300 развернули... А евреи как "клали болт" - и на Асада, и на С-300, и на Россию, так и продолжают "класть"...
ню-ню... У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР - Цензор.НЕТ 7035 Во-первых, напрямую в Сирию они теперь не залетают, только из неба Ливана. Да и то в те направления, откуда кацапы разрешили евреям долбить иранцев.

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"Старпёр", ты хоть понял, что ты "налепил"? Мы "ЗАВТРА" Крым не возвратим, поэтому и пытаться не будем...Придёт время - может, и "Нептуны" не понадобятся... Из Афганистана СССР, "пупок надорвав", сам ушёл... А насчёт "кацапы разрешили долбить иранцев" - ты иранцам рассказывай, а не мне... Евреи сказали им не мешать, потому что и кацапы "отгрести" могут...
Анекдот хочешь? "Идёт заяц по лесу, согнув лапу в локте, и мышцы напрягая:
- Во, какой я сильный! Я сильнее всех!
Медведь, "походя", хрясь его лапой! Заяц в кусты улетел... Вылез, и говорит:
- Сильный-то, я, сильный... Лёгковат только, немного..".
Сталин, вон, не захотел у финнов "разрешения спрашивать...". "Огрёб"...
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Пусть они развернут еще 20 !!!! Они дебилы!!!! Если Америка их отключит от денег - путину свои же Россияне в ж-пу все его с-400 засунут!!!
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а ну поведай, как Америка отключит их от денег... У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР - Цензор.НЕТ 1948
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нууу..то що..з цією інформацією робити---глубока обеспокоєнность?
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Эти сранные дивизионы быдломордые кацапы потом будут сдавать на металлолом: У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР - Цензор.НЕТ 4440

У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР - Цензор.НЕТ 7939


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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР
 
 
 
 
 
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