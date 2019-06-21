 У 2018 році РФ розгорнула в окупованому Криму три дивізіони зенітно-ракетної системи С-400, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді виконувача обов'язків заступника командира Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького за інформаційним запитом УНІАН.
"У 2018 році у рамках переозброєння 31 дивізії ППО 4 армії ВГІС та ППО Південного військового округу Російська Федерація розгорнула на території окупованого Криму три дивізіони, на озброєнні яких перебувають зенітно-ракетні системи С-400", - йдеться у відповіді.
Крім того, зазначається, що під час військових навчань, що проводяться на території окупованого Криму, а також акваторії та повітряному просторі Чорного моря, російське командування тимчасово перекидає до півострова літаки різних типів з аеродромів Ростовської області та Краснодарського краю РФ.
"Останнім таким заходом було проведення у період 24 травня - 8 червня цього року авіаційних змагань "Авиадартс-2019", у яких брали участь більш як 50 літаків різних типів (у тому числі до 30 одиниць з території Росії). Після завершення змагань усі не кримські літаки повернулися до своїх пунктів постійного базування", - додали у розвідці.
Нептун?... Он пока еще нигде не летит, бо собран в единичном масогабаритном варианте и даже толком не испытан. Да и потом неизвестно, смогут ли в серию запустить, бо разруха и бардак.
Они в Сирии С-300 развернули... А евреи как "клали болт" - и на Асада, и на С-300, и на Россию, так и продолжают "класть"...
ню-ню... Во-первых, напрямую в Сирию они теперь не залетают, только из неба Ливана. Да и то в те направления, откуда кацапы разрешили евреям долбить иранцев.
Анекдот хочешь? "Идёт заяц по лесу, согнув лапу в локте, и мышцы напрягая:
- Во, какой я сильный! Я сильнее всех!
Медведь, "походя", хрясь его лапой! Заяц в кусты улетел... Вылез, и говорит:
- Сильный-то, я, сильный... Лёгковат только, немного..".
Сталин, вон, не захотел у финнов "разрешения спрашивать...". "Огрёб"...