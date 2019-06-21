 "Слуга народу" подала в ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів-мажоритарників

Про це повідомила партія в Facebook у п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидатів в одномандатних округах. Наші юристи - герої. Стежте за новинами", - повідомляє партія в соцмережі Фейсбук в п'ятницю вранці.

Зараз інформація про кандидатів на мажоритарних округах не оприлюднена.

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Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня.