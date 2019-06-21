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Все про:ЦВК (637) мажоритарний округ (14) Слуга народу (59)

 "Слуга народу" подала в ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів-мажоритарників

Партія "Слуга народу" подала в Центральну виборчу комісію документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Про це повідомила партія в Facebook у п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидатів в одномандатних округах. Наші юристи - герої. Стежте за новинами", - повідомляє партія в соцмережі Фейсбук в п'ятницю вранці.

Зараз інформація про кандидатів на мажоритарних округах не оприлюднена.

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Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133477
 
   
 Топ коментарі
 
Депутаты он "Слуги народа" Дубинский и Лиза Богуцкая осудили студентов КНУ, протестующих против Портнова.

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Консервы всё вскрываются, скоро крышки рвать начнет и это еще выборы даже не закончились, что будет после выборов страшно представить
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Одни стари облыччя)))И баба Машонка канцлер краины!
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Эксклюзивное фото, порохобот читает новости:
"Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков - Цензор.НЕТ 8237
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Не логічно, де Пе-виборці? 54% ідіотів обрали Пе, а потерпали ж усі українці.
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Депутаты он "Слуги народа" Дубинский и Лиза Богуцкая осудили студентов КНУ, протестующих против Портнова.

https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/2348515805255948
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Консервы всё вскрываются, скоро крышки рвать начнет и это еще выборы даже не закончились, что будет после выборов страшно представить
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да у нас 73 процента населения то консервы,да порохоботное?
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73%? Сколько из них интересовались списком партии за которую пойдут голосовать? 0,001%? Население безграмотное и ленивое, голосуют за картинку на самом честном Г+Г канале, там промывают мозги покруче чем на русне.
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А с чего Вы решили что они от СН ? "В настоящее время информация о кандидатах по мажоритарным округам не обнародована.Источник: https://censor.net.ua/n3133477" У вас машина времени в распоряжении?
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Корявченков, Бужанський, Дубінський: "Слуга народу" висуне 199 кандидатів за мажоритаркою.

https://censor.net.ua/ua/news/3131386/koryavchenkov_bujanskyyi_dubinskyyi_sluga_narodu_vysune_199_kandydativ_za_majorytarkoyu

Представлена первая сотня партии "Слуга народа".

Богуцкая под номером 100.
https://censor.net.ua/news/3131396/predstavlena_pervaya_sotnya_partii_sluga_naroda
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ну по партийному списку все понятно, а есть где то список мажоритарщиков?
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По Богуцкой открой список и посмотри номер 100, а бодорадая подстилка никогда и не скрывал этого, от кого он еще может пойти то, учитывая кто хозяин?
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В наш грязный век, нафотошопить всякую гадость и преподнести это как высказывание определенного человека не составит труда. Лучше бы ссылку дал на страницу, где это действительно типа было.
Взять те же 200 скорых Зеленсого. Порохоботы орали, что это же наш кумир их выбивал столько времени, а когда подошло время, то президентом стал Зеленский и он купается в лучах славы Порошенко.
Вчера еще один заявил, что это Зеленскому купил Ахметов для пиара. Еще один "благотворитель" хренов, а Зелень так, рядом стоял.
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По Пороху вас картинки устраивали, а тут ссылку, такие зашквары на страницах в соц сетях быстро чистятся. Так а что по скорым у тебя есть инфа что Зелина заслуга?
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Сходите в инстаграмм Дубинского и проверьте.

Договор с Китаем по машинам скорой помощи был подписан Супрун еще в 2016 году и эти машины постоянно поставлялись в Украину.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2544473-kitaj-peredal-ukraine-50-skoryh-suprun.html

Зеленский, махая ключами от машин, не назвал инвесторов.
Пусть бы назвал.
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хм, и часть голосовавших за пороха тоже вата?
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супер
обязательно проголосую за кандидата от слуги народа по мажоритарке
неглядя "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков - Цензор.НЕТ 333
уверен что он будет в разы лучше чем добкин, грановский или еще какой нибудь местный рыг
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Так там бывших рыгов валом, Дубинский тоже норм- папа сепар, политтехнолог с партии Единая Россия.
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Всем голосовать за Слугу Народа ,хватит таскать на своей шее воров !!! "Слуга народа" подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков - Цензор.НЕТ 9690
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Порошенко - вор, а Беня - патриот, смотр не перепутай 😂👍

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Ребята печатающие и плюсующие такую "сенсацию", купите мозги, говяжьи, свинные, неважно. Они в любом случае лучше ваших.
470 млрд$! Вы хоть представляете эту сумму?! Это все бюджеты Украины за 5 лет! Клоуны!
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Приват - прачечная для всего постсоветского пространства. Через него отмывались и деньги Хозяев РФ.
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Даешь все Бене, таскать не будете, таскать будут вас
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пока мы видим конец петиного режима, ну а на дефолт не надо порохоботам тоже надеяться особо
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Нынешний режим уже прожирает ЗВР, а дальше остаётся либо продавать землю, либо подать заявление на вступление в состав РФ на правах юго-западного федерального округа.
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При чём тут Рожкова ? Она что, печатный станок в сарае держит ?
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ну вообщето НБ независимый орган, поэтому и про рожкову
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Зато гривна - полностью зависима. Либо от займов, либо от продажи земли, либо от потери суверенитета. Твой выбор уже ясен, можешь не продолжать.
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Твои юристы -герои?
Сколько русни они убили на фронте?
Или скрывались от призыва как их предводитель узеленского?
Дебилы и предатели, а не слуги народа, *****!(перефразированная цитата, если что)
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Вот так то ПОРОХОБОТИКИ, пришел ваш конец. По Рыгайте на последок, легче станет.
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А что после президенских не пришел? Опять обманули, теперь после парламентских? Ботоферму в АП не нашли, обиделись в музей Ленина переезжают? 😂
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"Слуга народа" це ребрендинг партії регіонів. Не голосуй за регіоналів!
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Поздно, друже. Этих излечит только генерал Пиночетенко.
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Побачимо. Ще є шанс зупинити реванш регіоналів.
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Большинство в парламенте будет способствовать скорейшему внедрению демократических реформ, либерализации законодательства и экономики - тут безусловно поддержать Слугу народа или прозападные партии по предпочтениям
А вообще - главное не голосовать за гречку, за проворовавшийся БПП, за рыгов и коллаборационистов
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сказал низовой платный бот у этого - самого основателя ПР, он же БПП, он же ПЕС
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Я не в партії і не отримував від них гроші. Тому за образи вас у спам.
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Слуга народа - либералы, Рыги буржуазные демократы. Ничего общего, как у них с Петей.
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200 по партийным спискам, полюс 200 мажоритащиков и Конституцию можно менять.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" подала в ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів-мажоритарників
 
 
 
 
 
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